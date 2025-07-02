7 человек пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 июля вследствие российских обстрелов Никопольского района пострадали семь человек. Пятеро госпитализированы, среди них - 17-летняя девушка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Тамошние населенные пункты российская армия терроризировала беспилотниками и артиллерией. Произошло несколько пожаров. В частности, горело поле с пшеницей. Все возгорания спасатели ликвидировали. Повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, еще одна - уничтожена. Изуродованы авто, гараж, предприятие, инфраструктура", - рассказал он.

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"По Синельниковщине враг ударил КАБами. Под ударом была Межевская громада. Разбиты почти три десятка домов, 2 машины, здания, которые не эксплуатировались. По уточненной информации, ночью агрессор ударил FPV-дроном по Межевской громаде, рано утром - артиллерией по Великомихайловской. Повреждены инфраструктура и жилье", - говорится в сообщении.

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