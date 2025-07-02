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7 человек пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

2 июля вследствие российских обстрелов Никопольского района пострадали семь человек. Пятеро госпитализированы, среди них - 17-летняя девушка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Тамошние населенные пункты российская армия терроризировала беспилотниками и артиллерией. Произошло несколько пожаров. В частности, горело поле с пшеницей. Все возгорания спасатели ликвидировали. Повреждены 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, еще одна - уничтожена. Изуродованы авто, гараж, предприятие, инфраструктура", - рассказал он.

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Последствия обстрелов Никопольского района
В Никопольском районе в результате российских обстрелов вспыхнули пожары

"По Синельниковщине враг ударил КАБами. Под ударом была Межевская громада. Разбиты почти три десятка домов, 2 машины, здания, которые не эксплуатировались. По уточненной информации, ночью агрессор ударил FPV-дроном по Межевской громаде, рано утром - артиллерией по Великомихайловской. Повреждены инфраструктура и жилье", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов Никопольского района

Автор: 

обстрел (28290) Днепропетровская область (4179) Никопольский район (305) война в Украине (5018)


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Жаль людей, которі постраждали від нелюдей.
Але ... в тимчасово окупованому Росією Криму ліквідували першого заступника командувача Чорноморським флотом Ільдара Ахмерова та він також являється начальником штабу флоту, і має звання віце-адмірала.
Наразі інформація потребує підтвердження, адже походить з російських джерел. Першими про втрату написали так звані військові кореспонденти у Telegram.

Z-блогери опублікували схожі пости зі словами: "Це війна", натякаючи на велику втрату для армії Росії. Згодом в одному з каналів з'явилось повідомлення, що "внаслідок підлого удару Головного розвідувального управління Міноборони України загинув Ільдар Ахмеров". Щоправда, у дописі його називають "командувачем Чорноморського флоту рф".

Проте, в офіційних джерелах йдеться, що з 2024 року командувачем Чорноморського флоту є адмірал Сергій Пінчук. Тим часом Ільдар Ахмеров є начальником штабу, першим заступником командувача Чорноморського флоту ВМФ РФ з 2024 року.
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02.07.2025 18:57 Ответить
 
 