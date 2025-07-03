В российском Петербурге впервые отменили главный парад ко Дню ВМФ РФ из-за "мер безопасности", - росСМИ
В Санкт-Петербурге впервые отменен Главный военно-морской парад на день военно-морского флота РФ из-за угрозы украинских атак. Его проводили ежегодно с 2017 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".
Отмечается, что подготовка к параду 27 июля была приостановлена несколько дней назад в связи с "мерами безопасности".
В этом году от традиционной программы Главного военно-морского парада останется лишь возложение венков с участием официальных лиц и концерт на Дворцовой площади.
Кроме того, в торжествах не будут участвовать пешие расчеты, которые традиционно закрывают мероприятия на Сенатской площади.
Издание добавляет, что парад еще ни разу не отменяли, даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2024 году в рамках ГВМП не было торжественной части в Кронштадте на фоне сообщений о подготовке покушения на диктатора РФ Владимира Путина.
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