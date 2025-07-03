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Новости Атаки БпЛА по РФ Российский флот
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В российском Петербурге впервые отменили главный парад ко Дню ВМФ РФ из-за "мер безопасности", - росСМИ

Парад ко Дню ВМФ России отменен в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге впервые отменен Главный военно-морской парад на день военно-морского флота РФ из-за угрозы украинских атак. Его проводили ежегодно с 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".

Отмечается, что подготовка к параду 27 июля была приостановлена несколько дней назад в связи с "мерами безопасности".

В этом году от традиционной программы Главного военно-морского парада останется лишь возложение венков с участием официальных лиц и концерт на Дворцовой площади.

Кроме того, в торжествах не будут участвовать пешие расчеты, которые традиционно закрывают мероприятия на Сенатской площади.

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Издание добавляет, что парад еще ни разу не отменяли, даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2024 году в рамках ГВМП не было торжественной части в Кронштадте на фоне сообщений о подготовке покушения на диктатора РФ Владимира Путина.

Автор: 

парад (654) россия (96482) Санкт-Петербург (488)


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Топ комментарии
+1
а ми свій день ВМС України в Криму гучно відствяткуємо феєрверками по рлс
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03.07.2025 23:20 Ответить
+1
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03.07.2025 23:22 Ответить
+1
Ну що, здохло падло?
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03.07.2025 23:24 Ответить
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а ми свій день ВМС України в Криму гучно відствяткуємо феєрверками по рлс
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03.07.2025 23:20 Ответить
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03.07.2025 23:22 Ответить
Ну що, здохло падло?
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03.07.2025 23:24 Ответить
Вiддав кiнцi>>
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03.07.2025 23:29 Ответить
Ласти склеїв.
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03.07.2025 23:38 Ответить
Закабздонился.
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03.07.2025 23:52 Ответить
Гудков дав останній "гудок"
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03.07.2025 23:53 Ответить
Яка огидна мармиза... 🤢
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04.07.2025 00:01 Ответить
таки встигли салаги йому дембельску парадку якраз до фоти в дембельский альбом заварганить )) тільки аксельбантів чогось не поначіпляли і бушлатік не начесали ))
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04.07.2025 00:04 Ответить
***** сцытса.
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03.07.2025 23:51 Ответить
Молния ударила в башню Лахта-Центра в Санкт-Петербурге
Гойдец!
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03.07.2025 23:59 Ответить
 
 