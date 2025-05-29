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Новости Пожар в России
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Предприятие по производству микроэлектроники горит в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

В ночь на 29 мая в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода "Авангард". Предприятие специализируется на производстве микроэлектроники и имеет статус стратегического предприятия России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Согласно сообщениям, пожар возник около часа ночи на территории помещений, где изготавливали и собирали микросхемы. по словам очевидцев, над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

Также телеграмм-каналы сообщают о громких взрывах, которые прозвучали перед пожаром. Впрочем, никаких официальных сообщений об атаке беспилотников не поступало.

Завод "Авангард" - является научно-производственным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве продукции в области микроэлектроники, микросистемотехники, приборостроения и силовой электроники. Основано в 1948 году. На предприятии работает более 900 человек.

"Авангард" является важным элементом российского военно-промышленного комплекса, поскольку его продукция используется в системах противовоздушной обороны, ракетных комплексах - С-300 и Тор.

Предприятие на постоянной основе выполняет заказы Министерства обороны РФ.

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Автор: 

пожар (5969) Санкт-Петербург (488)


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Топ комментарии
+15
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

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29.05.2025 06:41
+11
у нас 3D- друком займаються не студенти, а пенсіонери. Мабуть вони патріотичніши, ніж студенти, та і грошей у них побільше.
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29.05.2025 06:38
+7
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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29.05.2025 06:23
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Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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29.05.2025 06:23 Ответить
Сейчас в Московии студенты печатают на 3-д принтерах любые комплектующие для впк. Кстати а почему Украина так слабо использует 3-д принтера? На 3-д принтерах любое оружие можно напечатать. Хоть "ф-16" хоть "Пэтриот"
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29.05.2025 06:30 Ответить
у нас 3D- друком займаються не студенти, а пенсіонери. Мабуть вони патріотичніши, ніж студенти, та і грошей у них побільше.
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29.05.2025 06:38 Ответить
А "Зірку смерті"? Бо у Росії стільки "анало-говнетства", що Ф-16 і "Петріоти" уже не справляються...
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29.05.2025 06:40 Ответить
студент - иди на пары!))
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29.05.2025 08:50 Ответить
3-д принтерЫ
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29.05.2025 12:17 Ответить
Та надрувати то можна, а чи буде воно літати, це вже інше питання)
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29.05.2025 15:48 Ответить
АХАХАХ!
надрукувати ф16 і патріот на 3д принтері можуть хіба що тільки такі хворі на голову кремлеботи як ти.
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29.05.2025 17:54 Ответить
Зате плісняви від сирості не буде.
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29.05.2025 06:31 Ответить
раз жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило, значить безпіпілотники не прилітали. Прилітали тільки гучні вибухи, які пролунали перед пожежею.
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29.05.2025 06:35 Ответить
"Аннушка уже пролила масло...".
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29.05.2025 06:42 Ответить
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29.05.2025 06:39 Ответить
Курять кацапи де попало.
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29.05.2025 06:58 Ответить
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

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29.05.2025 06:41 Ответить
шоб воно не робило не йдуть справи ,видно в понеділок Інавгурація відбулась
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29.05.2025 06:43 Ответить
там ситуація ще гірша - там вибори відбулись у високосний рік!
і так там кожен високосний рік. тому сша і в такій задниці всю свою історію.
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29.05.2025 17:57 Ответить
сльози треба було домалювати
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29.05.2025 06:49 Ответить
дурне вважало що усі судді в нього в кишені
не вийшло..
не вийшов з нього портнов!!
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29.05.2025 08:21 Ответить
Youtube Shorts
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29.05.2025 06:43 Ответить
А хлАпкі билі?
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29.05.2025 08:02 Ответить
😇
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29.05.2025 08:02 Ответить
"..а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров." Это 10м Х 10м, совсем ничего..
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29.05.2025 14:05 Ответить
А написати,а позвиздіти-то гру пичетне-аплодисменти
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29.05.2025 19:42 Ответить
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29.05.2025 18:40 Ответить
Це вам падли за Світловодський радіозавод! Бумеранг повернувся!
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30.05.2025 09:00 Ответить
 
 