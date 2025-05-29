Предприятие по производству микроэлектроники горит в Санкт-Петербурге. ВИДЕО

В ночь на 29 мая в российском Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода "Авангард". Предприятие специализируется на производстве микроэлектроники и имеет статус стратегического предприятия России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Согласно сообщениям, пожар возник около часа ночи на территории помещений, где изготавливали и собирали микросхемы. по словам очевидцев, над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

Также телеграмм-каналы сообщают о громких взрывах, которые прозвучали перед пожаром. Впрочем, никаких официальных сообщений об атаке беспилотников не поступало.

Завод "Авангард" - является научно-производственным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве продукции в области микроэлектроники, микросистемотехники, приборостроения и силовой электроники. Основано в 1948 году. На предприятии работает более 900 человек.

"Авангард" является важным элементом российского военно-промышленного комплекса, поскольку его продукция используется в системах противовоздушной обороны, ракетных комплексах - С-300 и Тор.

Предприятие на постоянной основе выполняет заказы Министерства обороны РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В российском Забайкалье загорелись военные склады. ВИДЕО