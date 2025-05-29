Підприємство з виробництва мікроелектроніки горить у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

У ніч на 29 травня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу "Авангард". Підприємство спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Згідно з повідомленнями, пожежа виникла близько першої години ночі на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. за словами очевидців, над місцем пожежі піднімався потужний стовп густого чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

Також телеграм-канали повідомляють про гучні вибухи, які пролунали перед пожежею. Утім, жодних офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило.

Завод "Авангард" - є науково-виробничим підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції в галузі мікроелектроніки, мікросистемотехніки, приладобудування та силової електроніки. Заснований у 1948 році. На підприємстві працює понад 900 осіб.

"Авангард" є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, оскільки його продукція використовується в системах протиповітряної оборони, ракетних комплексах - С-300 і Тор.

Підприємство на постійній основі виконує замовлення Міністерства оборони РФ.

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