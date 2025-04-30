У російському Забайкаллі загорілися військові склади. ВIДЕО

У селі Велика Тура Каримського району російського Забайкалля загорілися військові склади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вʼїзд у населений пункт, де розташована військова частина, перекрили. Вогонь розтягнувся на кілька кілометрів. Пожежу гасять, зокрема, літаком та із пожежним потягом. Причини загорання поки що невідомі.

Також дивіться: У Володимирській області РФ пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВIДЕО