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У російському Забайкаллі загорілися військові склади. ВIДЕО
У селі Велика Тура Каримського району російського Забайкалля загорілися військові склади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вʼїзд у населений пункт, де розташована військова частина, перекрили. Вогонь розтягнувся на кілька кілометрів. Пожежу гасять, зокрема, літаком та із пожежним потягом. Причини загорання поки що невідомі.
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+4 Валентин Коваль #587289
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