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Новини Відео Пожежа у Росії
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У російському Забайкаллі загорілися військові склади. ВIДЕО

У селі Велика Тура Каримського району російського Забайкалля загорілися військові склади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вʼїзд у населений пункт, де розташована військова частина, перекрили. Вогонь розтягнувся на кілька кілометрів. Пожежу гасять, зокрема, літаком та із пожежним потягом. Причини загорання поки що невідомі.

Також дивіться: У Володимирській області РФ пожежа на 51-му арсеналі ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВIДЕО

Автор: 

боєприпаси (2275) пожежа (4331) росія (65282) склад (182)


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Топ коментарі
+4
Якись *** гасить - в"їбати "Іглою" шоб до кучі
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30.04.2025 11:42
+2
Китай анексує частину паРаші без жодного пострілу.
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30.04.2025 11:44
+1
Китайці бешкетують😂👍
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30.04.2025 11:37
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Китайці бешкетують😂👍
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30.04.2025 11:37 Відповісти
Китай анексує частину паРаші без жодного пострілу.
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30.04.2025 11:44 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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30.04.2025 11:38 Відповісти
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30.04.2025 11:41 Відповісти
Якись *** гасить - в"їбати "Іглою" шоб до кучі
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30.04.2025 11:42 Відповісти
100%
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30.04.2025 11:48 Відповісти
Та кто же так тушит ,надо было самолёту упасть на склад и нет проблем ..
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30.04.2025 11:46 Відповісти
Хай воно їм все вигорить.Китайці потім відбудують.Для себе.Американці в особі Трампа, особливо,будуть не задоволені що Китай туди прийшов.Нє,а що робить?
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30.04.2025 11:46 Відповісти
Не зрозумів. Чому не дотримуються контрольованого вигорання?
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30.04.2025 11:54 Відповісти
Раздор и шатание.
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30.04.2025 12:10 Відповісти
Я не розумію чого Україна тягне. Чому наші дрони не скидають на ліса, торф'яники, і поля запалювальні бомби? Потрібно щоб горіла вся Сосія від моцкви до Сибіру. Поки не буде на Сосії Ад доти ніякого баання у Сосії припинити війну не буде. Поки що тільки Сосія кошмарить Україні під піддакування сша що в України немає карт а значить ми повинні капітулювати. А згадайте які карти були в Афганістані звідки Сосія втекла після десяти років війни, Да і видно в Афганістані були кращі карти ніж в сша коли америкоси драпали з Афганістану
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30.04.2025 12:11 Відповісти
Захарило викошувати траву..і по п'яні підпалили...в забайкаллі це не перший випадок
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30.04.2025 12:12 Відповісти
Всё идёт по путлеровскому плану - всё горит, взрывается, тонет, гниёт.

Слава Украине!
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30.04.2025 12:14 Відповісти
 
 