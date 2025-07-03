У російському Петербурзі вперше скасували головний парад до дня ВМС РФ через "заходи безпеки", - росЗМІ
У Санкт-Петербурзі вперше скасовано Головний військово-морський парад на день військово-морського флоту РФ через загрозу українських атак. Його проводили щорічно з 2017 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Фонтанка".
Зазначається, що підготовка до параду 27 липня була припинена кілька днів тому у зв'язку з "заходами безпеки".
Цього року від традиційної програми Головного військово-морського параду залишиться лише покладання вінків за участю офіційних осіб і концерт на Палацовій площі.
Крім того, в урочистостях не братимуть участі піші розрахунки, які традиційно закривають заходи на Сенатській площі.
Видання додає, що парад ще жодного разу не скасували, навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2024 році в рамках ГВМП не було урочистої частини в Кронштадті на тлі повідомлень про підготовку замаху на диктатора РФ Володимира Путіна.
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