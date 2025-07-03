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Новини Атаки БпЛА по РФ Російський флот
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У російському Петербурзі вперше скасували головний парад до дня ВМС РФ через "заходи безпеки", - росЗМІ

Парад до дня ВМС Росії скасований у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі вперше скасовано Головний військово-морський парад на день військово-морського флоту РФ через загрозу українських атак. Його проводили щорічно з 2017 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Фонтанка".

Зазначається, що підготовка до параду 27 липня була припинена кілька днів тому у зв'язку з "заходами безпеки".

Цього року від традиційної програми Головного військово-морського параду залишиться лише покладання вінків за участю офіційних осіб і концерт на Палацовій площі.

Крім того, в урочистостях не братимуть участі піші розрахунки, які традиційно закривають заходи на Сенатській площі.

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Видання додає, що парад ще жодного разу не скасували, навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2024 році в рамках ГВМП не було урочистої частини в Кронштадті на тлі повідомлень про підготовку замаху на диктатора РФ Володимира Путіна.

Автор: 

парад (398) росія (66528) Санкт-Петербург (279)


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Топ коментарі
+3
Вiддав кiнцi>>
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03.07.2025 23:29 Відповісти
+2
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03.07.2025 23:22 Відповісти
+1
а ми свій день ВМС України в Криму гучно відствяткуємо феєрверками по рлс
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03.07.2025 23:20 Відповісти
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а ми свій день ВМС України в Криму гучно відствяткуємо феєрверками по рлс
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03.07.2025 23:20 Відповісти
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03.07.2025 23:22 Відповісти
Ну що, здохло падло?
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03.07.2025 23:24 Відповісти
Вiддав кiнцi>>
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03.07.2025 23:29 Відповісти
Ласти склеїв.
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03.07.2025 23:38 Відповісти
Закабздонился.
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03.07.2025 23:52 Відповісти
Гудков дав останній "гудок"
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03.07.2025 23:53 Відповісти
Яка огидна мармиза... 🤢
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04.07.2025 00:01 Відповісти
таки встигли салаги йому дембельску парадку якраз до фоти в дембельский альбом заварганить )) тільки аксельбантів чогось не поначіпляли і бушлатік не начесали ))
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04.07.2025 00:04 Відповісти
***** сцытса.
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03.07.2025 23:51 Відповісти
Молния ударила в башню Лахта-Центра в Санкт-Петербурге
Гойдец!
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03.07.2025 23:59 Відповісти
А шо случилось? 🤔
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04.07.2025 00:51 Відповісти
 
 