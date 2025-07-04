За сутки на фронте 148 боестолкновений. Почти треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 6527 обстрелов, из них 119 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3786 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Новомутин Сумской области; Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка Харьковской области; Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка Донецкой области; Филиал, Дачное Днепропетровской области; Николаевка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 16 атак россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в целом сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 333 артиллерийских обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боестолкновений в районах Волчанска и Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодязей, Зеленой Долины, Торского, Надии и в направлениях Серебрянки, Дроновки и Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Выемки, Серебрянки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Русина Яра, Яблоновки и в сторону Плещиевки, Александро-Калинового, Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 атаки агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Орехово, Алексеевка, Дачное и в направлении Новоэкономичного, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного и Софиевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник один раз пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

На Ореховском направлении в сторону Новопавловки захватчики совершили одну атаку на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийские средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1120 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, десять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

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