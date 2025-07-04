Израиль передаст Украине дополнительную гуманитарную помощь, - МИД страны

Израиль объявил о предоставлении Украине нового пакета гуманитарной помощи, который включает системы питьевого водоснабжения для восточных областей, пострадавших от российских обстрелов.

Об этом сообщил МИД Израиля в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время встречи с послом Украины Евгением Корнийчуком поручил агентству MASHAV сформировать и доставить соответствующее оборудование. Каждая из систем сможет обеспечить чистой водой десятки тысяч людей.

Помощь будет финансироваться из бюджета МИД Израиля. В заявлении отмечается, что системы будут установлены именно в восточных регионах Украины, где инфраструктура водоснабжения получила значительные повреждения.

Израиль оказывает гуманитарную поддержку Украине с начала полномасштабной войны: с 2022 года уже были организованы воздушные и наземные "мосты" для доставки продуктов, лекарств, генераторов, а также развернут полевой госпиталь.

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