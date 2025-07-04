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Новини гуманітарна допомога
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Ізраїль передасть Україні додаткову гуманітарну допомогу, - МЗС країни

Ізраїль виходить із Ради ООН з прав людини

Ізраїль оголосив про надання Україні нового пакета гуманітарної допомоги, який включає системи питного водопостачання для східних областей, постраждалих від російських обстрілів.

Про це повідомило МЗС Ізраїлю у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар під час зустрічі з послом України Євгеном Корнійчуком доручив агентству MASHAV сформувати та доставити відповідне обладнання. Кожна з систем зможе забезпечити чистою водою десятки тисяч людей.

Допомога фінансуватиметься з бюджету МЗС Ізраїлю. У заяві наголошується, що системи будуть встановлені саме у східних регіонах України, де інфраструктура водопостачання зазнала значних пошкоджень.

Ізраїль надає гуманітарну підтримку Україні з початку повномасштабної війни: з 2022 року вже були організовані повітряні та наземні "мости" для доставки продуктів, ліків, генераторів, а також розгорнуто польовий госпіталь.

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Автор: 

Ізраїль (1799) МЗС (4209) гуманітарна допомога (1008)


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Топ коментарі
+6
Суттєву допомогу він вже надав, знищивши склади і виробництва балістики в Ірані, що унеможливлює передачу додаткових ракет русні.
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04.07.2025 13:09 Відповісти
+5
У Злати Некрасової вже слюнки потекли...
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04.07.2025 13:20 Відповісти
+2
Дякуємо Ізраїлю.
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04.07.2025 13:32 Відповісти
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5000 касок? Чи ракети до Пєтриотів?
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04.07.2025 13:06 Відповісти
Суттєву допомогу він вже надав, знищивши склади і виробництва балістики в Ірані, що унеможливлює передачу додаткових ракет русні.
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04.07.2025 13:09 Відповісти
Дуже "вигідно" для України :

- попередній коментатор питає про конкретику (бо якраз ракети до петріотів в нас забрали, під приводом загострення на Близькому Сході, а Ізраїль звісно свої не дасть)

- а ви озвучуєте гіпотетичну допомогу з непереданої балістики (насправді, ніхто не знає, чи були б ті ракети колись у русні)
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04.07.2025 13:24 Відповісти
А скільки іранських ракет впало на Україну?
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04.07.2025 13:55 Відповісти
Кошерні недоїдки для вави і компані
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04.07.2025 13:09 Відповісти
У Злати Некрасової вже слюнки потекли...
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04.07.2025 13:20 Відповісти
Дякуємо Ізраїлю.
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04.07.2025 13:32 Відповісти
За що? Ще нічого не передали.
А як завтра передумають?
Як Бродский? свочатку передав язиком петріоти, а потім тим же язиком вилизав вибачення у прутіна що нічого ніхто не передавати небуде.
Почекати треба.
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04.07.2025 13:45 Відповісти
Не зочу здаватись грубим але нехай вони засунуть цю гуманітарку їхньому братану путіну у дупу.
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04.07.2025 13:37 Відповісти
А допомога кашерна?
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04.07.2025 13:41 Відповісти
Мабуть щось прострочене...
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04.07.2025 13:56 Відповісти
 
 