Ізраїль передасть Україні додаткову гуманітарну допомогу, - МЗС країни
Ізраїль оголосив про надання Україні нового пакета гуманітарної допомоги, який включає системи питного водопостачання для східних областей, постраждалих від російських обстрілів.
Про це повідомило МЗС Ізраїлю у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар під час зустрічі з послом України Євгеном Корнійчуком доручив агентству MASHAV сформувати та доставити відповідне обладнання. Кожна з систем зможе забезпечити чистою водою десятки тисяч людей.
Допомога фінансуватиметься з бюджету МЗС Ізраїлю. У заяві наголошується, що системи будуть встановлені саме у східних регіонах України, де інфраструктура водопостачання зазнала значних пошкоджень.
Ізраїль надає гуманітарну підтримку Україні з початку повномасштабної війни: з 2022 року вже були організовані повітряні та наземні "мости" для доставки продуктів, ліків, генераторів, а також розгорнуто польовий госпіталь.
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- попередній коментатор питає про конкретику (бо якраз ракети до петріотів в нас забрали, під приводом загострення на Близькому Сході, а Ізраїль звісно свої не дасть)
- а ви озвучуєте гіпотетичну допомогу з непереданої балістики (насправді, ніхто не знає, чи були б ті ракети колись у русні)
А як завтра передумають?
Як Бродский? свочатку передав язиком петріоти, а потім тим же язиком вилизав вибачення у прутіна що нічого ніхто не передавати небуде.
Почекати треба.