Ізраїль передасть Україні додаткову гуманітарну допомогу, - МЗС країни

Ізраїль оголосив про надання Україні нового пакета гуманітарної допомоги, який включає системи питного водопостачання для східних областей, постраждалих від російських обстрілів.

Про це повідомило МЗС Ізраїлю у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар під час зустрічі з послом України Євгеном Корнійчуком доручив агентству MASHAV сформувати та доставити відповідне обладнання. Кожна з систем зможе забезпечити чистою водою десятки тисяч людей.

Допомога фінансуватиметься з бюджету МЗС Ізраїлю. У заяві наголошується, що системи будуть встановлені саме у східних регіонах України, де інфраструктура водопостачання зазнала значних пошкоджень.

Ізраїль надає гуманітарну підтримку Україні з початку повномасштабної війни: з 2022 року вже були організовані повітряні та наземні "мости" для доставки продуктів, ліків, генераторів, а також розгорнуто польовий госпіталь.

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