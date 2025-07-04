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Новости Реабилитация военных
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Освобожденные из плена украинские военные при необходимости будут проходить реабилитацию за рубежом, - ГУР

реабилитация

После возвращения из российского плена украинские военнослужащие сразу проходят медицинское обследование, лечение и реабилитацию в специализированных учреждениях.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас они направляются к месту оказания первой медицинской помощи. Это специализированное медицинское учреждение. После этого проводится обследование. Далее дорога в реабилитационные центры. Там, где происходит профессиональное постизоляционное сопровождение", - пояснил Юсов.

Он отметил, что в учреждениях военным оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку и помощь с социальной адаптацией. В случае необходимости возможно направление на лечение за границу.

Юсов также обратил внимание на то, что к сегодняшнему обмену был привлечен Международный комитет Красного Креста, который сыграл дополнительную роль в процессе возвращения пленных.

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а поїдуть чиновники та депутати в Куршавель .. та їх ******** ))
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04.07.2025 17:23 Ответить
🤣🤣завідуй молча
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04.07.2025 17:25 Ответить
)) ..і да ..забув додати прокурорів інвалідів учасників бойових дій на Зірці Смерті ))
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04.07.2025 17:27 Ответить
Ой зависливий ти . Эти Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, люди начинают даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на крайнем и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе?! Нужно!
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04.07.2025 17:31 Ответить
З якого полону визволили наших депутатів?
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04.07.2025 17:39 Ответить
З верховнорадського, звісно ж. В них моральна травма через те, що холопи перед ними ще на плазують на животах.
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04.07.2025 18:09 Ответить
 
 