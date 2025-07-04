Освобожденные из плена украинские военные при необходимости будут проходить реабилитацию за рубежом, - ГУР

После возвращения из российского плена украинские военнослужащие сразу проходят медицинское обследование, лечение и реабилитацию в специализированных учреждениях.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас они направляются к месту оказания первой медицинской помощи. Это специализированное медицинское учреждение. После этого проводится обследование. Далее дорога в реабилитационные центры. Там, где происходит профессиональное постизоляционное сопровождение", - пояснил Юсов.

Он отметил, что в учреждениях военным оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку и помощь с социальной адаптацией. В случае необходимости возможно направление на лечение за границу.

Юсов также обратил внимание на то, что к сегодняшнему обмену был привлечен Международный комитет Красного Креста, который сыграл дополнительную роль в процессе возвращения пленных.

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