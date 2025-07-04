Звільнені з полону українські військові за потреби проходитимуть реабілітацію за кордоном, - ГУР

Після повернення з російського полону українські військовослужбовці одразу проходять медичне обстеження, лікування та реабілітацію в спеціалізованих установах.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вони направляються до місця надання першої медичної допомоги. Це спеціалізований медичний заклад. Після цього проводиться обстеження. Далі дорога до реабілітаційних центрів. Там, де відбувається фаховий постізоляційний супровід", - пояснив Юсов.

Він наголосив, що у закладах військовим надають не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку та допомогу з соціальною адаптацією. У разі потреби можливе направлення на лікування за кордон.

Юсов також звернув увагу на те, що до сьогоднішнього обміну було залучено Міжнародний комітет Червоного Хреста, який відіграв додаткову роль у процесі повернення полонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже половину позицій операторів дронів РФ знищено на Запоріжжі, - ГУР. ВIДЕО