УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12730 відвідувачів онлайн
Новини Реабілітація військових
317 6

Звільнені з полону українські військові за потреби проходитимуть реабілітацію за кордоном, - ГУР

реабілітація

Після повернення з російського полону українські військовослужбовці одразу проходять медичне обстеження, лікування та реабілітацію в спеціалізованих установах.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вони направляються до місця надання першої медичної допомоги. Це спеціалізований медичний заклад. Після цього проводиться обстеження. Далі дорога до реабілітаційних центрів. Там, де відбувається фаховий постізоляційний супровід", - пояснив Юсов.

Він наголосив, що у закладах військовим надають не лише медичну допомогу, а й психологічну підтримку та допомогу з соціальною адаптацією. У разі потреби можливе направлення на лікування за кордон.

Юсов також звернув увагу на те, що до сьогоднішнього обміну було залучено Міжнародний комітет Червоного Хреста, який відіграв додаткову роль у процесі повернення полонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже половину позицій операторів дронів РФ знищено на Запоріжжі, - ГУР. ВIДЕО

Автор: 

реабілітація (329) полонені (2316) ГУР (578)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а поїдуть чиновники та депутати в Куршавель .. та їх ******** ))
показати весь коментар
04.07.2025 17:23 Відповісти
🤣🤣завідуй молча
показати весь коментар
04.07.2025 17:25 Відповісти
)) ..і да ..забув додати прокурорів інвалідів учасників бойових дій на Зірці Смерті ))
показати весь коментар
04.07.2025 17:27 Відповісти
Ой зависливий ти . Эти Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, люди начинают даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на крайнем и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе?! Нужно!
показати весь коментар
04.07.2025 17:31 Відповісти
З якого полону визволили наших депутатів?
показати весь коментар
04.07.2025 17:39 Відповісти
З верховнорадського, звісно ж. В них моральна травма через те, що холопи перед ними ще на плазують на животах.
показати весь коментар
04.07.2025 18:09 Відповісти
 
 