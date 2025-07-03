Майже половину позицій операторів дронів РФ знищено на Запоріжжі, - ГУР. ВIДЕО

Сили оборони на Запорізькому напрямку знищили майже половину позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Операцію провели Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".

"Упродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Знищено та пошкоджено - 42 об’єкти, де засідали російські вбивці", - йдеться в повідомленні.

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