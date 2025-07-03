УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9526 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Знищення вогневих позицій окупантів
5 043 8

Майже половину позицій операторів дронів РФ знищено на Запоріжжі, - ГУР. ВIДЕО

Сили оборони на Запорізькому напрямку знищили майже половину позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Операцію провели Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ "Запоріжжя" та ОСУВ "Таврія".

"Упродовж операції "Дроноцид" на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Знищено та пошкоджено - 42 об’єкти, де засідали російські вбивці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Факти безпосередньої участі військових КНДР у бойових діях нині не фіксуються, - ГУР

Автор: 

Запорізька область (3808) дрони (5066) ГУР (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову пропагандисти дорвалися до клавіатури.
показати весь коментар
03.07.2025 08:50 Відповісти
Якби це був не факт . то твій пудель путіна не зупиняв би допомогу Україні
А так істерить його хозяїн і вимагає від своєї шавки ускладнити життя Україні
показати весь коментар
03.07.2025 08:52 Відповісти
Ви за кількість позицій?
показати весь коментар
03.07.2025 09:25 Відповісти
Нові технології?
показати весь коментар
03.07.2025 08:52 Відповісти
Можливо і нові ,а можливо просто креативний підхід
Як з роботами
Компанія Milrem Robotics - один із провідних виробників бойових наземних дронів у Європі - заявила, що ЗСУ використовують її роботи THeMIS у нестандартний спосіб. За словами СЕО Milrem Кулдара Вяярсі, українські військові «разюче креативні»: вони не лише застосовують роботизовану техніку за призначенням, а й модернізують її під потреби фронту.
показати весь коментар
03.07.2025 08:55 Відповісти
Хотілося б що нові технології
показати весь коментар
03.07.2025 09:01 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
показати весь коментар
03.07.2025 09:01 Відповісти
Завжди добре, коли використовують нові методи та системний підхід до справи знищення свнсбк. Молодці, хлопці!
показати весь коментар
03.07.2025 09:12 Відповісти
 
 