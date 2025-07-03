Почти половина позиций операторов дронов РФ уничтожена в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
Силы обороны на Запорожском направлении уничтожили почти половину позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Операцию провели Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТГ "Запорожье" и ОСГВ "Таврия".
"В течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Уничтожено и повреждено - 42 объекта, где заседали российские убийцы", - говорится в сообщении.
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