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Почти половина позиций операторов дронов РФ уничтожена в Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

Силы обороны на Запорожском направлении уничтожили почти половину позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Операцию провели Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подразделение Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТГ "Запорожье" и ОСГВ "Таврия".

"В течение операции "Дроноцид" на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест проживания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Уничтожено и повреждено - 42 объекта, где заседали российские убийцы", - говорится в сообщении.

Читайте: Факты непосредственного участия военных КНДР в боевых действиях сейчас не фиксируются, - ГУР

Автор: 

Запорожская область (3267) дроны (4223) ГУР (497)


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Знову пропагандисти дорвалися до клавіатури.
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03.07.2025 08:50 Ответить
Якби це був не факт . то твій пудель путіна не зупиняв би допомогу Україні
А так істерить його хозяїн і вимагає від своєї шавки ускладнити життя Україні
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03.07.2025 08:52 Ответить
Ви за кількість позицій?
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03.07.2025 09:25 Ответить
Нові технології?
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03.07.2025 08:52 Ответить
Можливо і нові ,а можливо просто креативний підхід
Як з роботами
Компанія Milrem Robotics - один із провідних виробників бойових наземних дронів у Європі - заявила, що ЗСУ використовують її роботи THeMIS у нестандартний спосіб. За словами СЕО Milrem Кулдара Вяярсі, українські військові «разюче креативні»: вони не лише застосовують роботизовану техніку за призначенням, а й модернізують її під потреби фронту.
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03.07.2025 08:55 Ответить
Хотілося б що нові технології
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03.07.2025 09:01 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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03.07.2025 09:01 Ответить
Завжди добре, коли використовують нові методи та системний підхід до справи знищення свнсбк. Молодці, хлопці!
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03.07.2025 09:12 Ответить
 
 