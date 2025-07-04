Словакия снова затормозила принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ
Словакия во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Вопрос рассматривался 4 июля на заседании послов стран ЕС (Coreper) в Брюсселе, но решение снова не было принято из-за позиции Братиславы.
"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им надо больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", - отметил один из дипломатов.
Другой источник подтвердил, что позиция Словакии связана с ее опасениями относительно экономических последствий прекращения импорта российского газа, которое должно произойти в ЕС с 1 января 2028 года. В то же время, по словам дипломата, переговоры с Еврокомиссией по оговоркам Словакии продвигаются положительно, и принятие пакета ожидается в ближайшее время.
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чи, хтось вірить, що при бажанні прийняти, якийсь фіцорбан може перешкодити?