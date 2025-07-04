Словакия снова затормозила принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

Словакия во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Вопрос рассматривался 4 июля на заседании послов стран ЕС (Coreper) в Брюсселе, но решение снова не было принято из-за позиции Братиславы.

"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им надо больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", - отметил один из дипломатов.

Другой источник подтвердил, что позиция Словакии связана с ее опасениями относительно экономических последствий прекращения импорта российского газа, которое должно произойти в ЕС с 1 января 2028 года. В то же время, по словам дипломата, переговоры с Еврокомиссией по оговоркам Словакии продвигаются положительно, и принятие пакета ожидается в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Трампа обсуждают отмену энергетических санкций против России, - Politico