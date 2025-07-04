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Новости Словакия блокирует решения ЕС
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Словакия снова затормозила принятие 18-го пакета санкций ЕС против России, - СМИ

словаччина

Словакия во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Вопрос рассматривался 4 июля на заседании послов стран ЕС (Coreper) в Брюсселе, но решение снова не было принято из-за позиции Братиславы.

"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им надо больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", - отметил один из дипломатов.

Другой источник подтвердил, что позиция Словакии связана с ее опасениями относительно экономических последствий прекращения импорта российского газа, которое должно произойти в ЕС с 1 января 2028 года. В то же время, по словам дипломата, переговоры с Еврокомиссией по оговоркам Словакии продвигаются положительно, и принятие пакета ожидается в ближайшее время.

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Автор: 

россия (96492) санкции (11605) Словакия (1015)


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Настав час вводити танки в Братиславу!
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04.07.2025 17:45 Ответить
Во вторую мировую были союзниками нацистов, сейчас прислуживают рашистам
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04.07.2025 17:48 Ответить
Два тормози - затяті підери!
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04.07.2025 17:50 Ответить
Рік тому трохи промахнулись - може повторити?
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04.07.2025 17:51 Ответить
Як кдбешні консерви, совдепії та Штазі, на території країн Варшавського договору, гадять своїм же Людям руками осіб, яких московіти, з часів Шредера +меркель, ПРОВОДИЛИ на ці посади, за гроші, з продано прутіним, нафти і газу, від цих же країн!!! Тобто, московіти, керували своєю агентурою у країнах ЄС, упродовж 30 років, за їх же гроші!
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04.07.2025 17:52 Ответить
Цікаво, хтось натякнув цьому представнику, що своїм "потрібно більше часу" він одночасно приговорив до смерті та каліцтв тисячі людей? Може він не знає що у нас війна?
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04.07.2025 17:53 Ответить
то, трамп кацапський сраколиз, а європейські соплєжуї, нє?
чи, хтось вірить, що при бажанні прийняти, якийсь фіцорбан може перешкодити?
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04.07.2025 17:55 Ответить
Аквафреши, вони такі.
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04.07.2025 17:59 Ответить
да ******* цю трубу на території рифи і скажіть, що орки самі підірвали. А взагалі любий студент юридичного факльтета перший курс вам скаже, що війна з москалями це форс-мажор і припинить постачати москальський газ до ЄС. Азе зеленим підарам з ОП гроші не тхнуть.
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04.07.2025 18:19 Ответить
 
 