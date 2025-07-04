Словаччина знову загальмувала ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Словаччина вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Питання розглядалося 4 липня на засіданні послів країн ЄС (Coreper) у Брюсселі, але рішення знову не ухвалили через позицію Братислави.

"Представник Словаччини під час обговорення 18-го пакету санкцій заявив, що їм треба більше часу для прийняття рішення. Тому сьогодні пакет не було затверджено", - зазначив один із дипломатів.

Інше джерело підтвердило, що позиція Словаччини пов’язана з її побоюваннями щодо економічних наслідків припинення імпорту російського газу, що має відбутися в ЄС із 1 січня 2028 року. Водночас, за словами дипломата, переговори з Єврокомісією щодо застережень Словаччини просуваються позитивно, і ухвалення пакету очікується найближчим часом.

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