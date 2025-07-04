УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12730 відвідувачів онлайн
Новини Словаччина блокує рішення ЄС
792 9

Словаччина знову загальмувала ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

словаччина

Словаччина вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

 Питання розглядалося 4 липня на засіданні послів країн ЄС (Coreper) у Брюсселі, але рішення знову не ухвалили через позицію Братислави.

"Представник Словаччини під час обговорення 18-го пакету санкцій заявив, що їм треба більше часу для прийняття рішення. Тому сьогодні пакет не було затверджено", - зазначив один із дипломатів.

Інше джерело підтвердило, що позиція Словаччини пов’язана з її побоюваннями щодо економічних наслідків припинення імпорту російського газу, що має відбутися в ЄС із 1 січня 2028 року. Водночас, за словами дипломата, переговори з Єврокомісією щодо застережень Словаччини просуваються позитивно, і ухвалення пакету очікується найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico

Автор: 

росія (66545) санкції (12307) Словаччина (1143)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Настав час вводити танки в Братиславу!
показати весь коментар
04.07.2025 17:45 Відповісти
Во вторую мировую были союзниками нацистов, сейчас прислуживают рашистам
показати весь коментар
04.07.2025 17:48 Відповісти
Два тормози - затяті підери!
показати весь коментар
04.07.2025 17:50 Відповісти
Рік тому трохи промахнулись - може повторити?
показати весь коментар
04.07.2025 17:51 Відповісти
Як кдбешні консерви, совдепії та Штазі, на території країн Варшавського договору, гадять своїм же Людям руками осіб, яких московіти, з часів Шредера +меркель, ПРОВОДИЛИ на ці посади, за гроші, з продано прутіним, нафти і газу, від цих же країн!!! Тобто, московіти, керували своєю агентурою у країнах ЄС, упродовж 30 років, за їх же гроші!
показати весь коментар
04.07.2025 17:52 Відповісти
Цікаво, хтось натякнув цьому представнику, що своїм "потрібно більше часу" він одночасно приговорив до смерті та каліцтв тисячі людей? Може він не знає що у нас війна?
показати весь коментар
04.07.2025 17:53 Відповісти
то, трамп кацапський сраколиз, а європейські соплєжуї, нє?
чи, хтось вірить, що при бажанні прийняти, якийсь фіцорбан може перешкодити?
показати весь коментар
04.07.2025 17:55 Відповісти
Аквафреши, вони такі.
показати весь коментар
04.07.2025 17:59 Відповісти
да ******* цю трубу на території рифи і скажіть, що орки самі підірвали. А взагалі любий студент юридичного факльтета перший курс вам скаже, що війна з москалями це форс-мажор і припинить постачати москальський газ до ЄС. Азе зеленим підарам з ОП гроші не тхнуть.
показати весь коментар
04.07.2025 18:19 Відповісти
 
 