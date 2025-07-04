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Новини Санкції США проти Росії
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У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico

Сенат США

У адміністрації Дональда Трампа виникли суперечки щодо можливого скасування енергетичних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, спецпредставник президента США Стів Віткофф виступає за зняття обмежень з енергетичного сектору РФ. Він вважає, що це могло б відкрити нові можливості для американських інвесторів у Європі. Натомість міністр внутрішніх справ США Дуг Бургам наполягає на збереженні тиску, щоб послабити позиції Москви на європейському ринку та збільшити експорт енергоносіїв зі США.

Politico зазначає, що Москва, за деякими даними, вже веде перемовини з Вашингтоном щодо можливого відновлення газопроводу "Північний потік", пропонуючи американцям доступ до енергетичних проєктів.

Такі переговори викликають тривогу в ЄС. Один з високопосадовців Євросоюзу в коментарі Politico заявив, що Дональд Трамп і Володимир Путін "намагаються поділити європейський енергетичний ринок" і створити зони впливу на континенті.

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Автор: 

санкції (12307) енергетика (2636) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+27
Коротше,кацапи захопили владу в США.
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04.07.2025 11:45 Відповісти
+13
продать маму стива виткофа на панели, это даст возможность заработать денег для семьи виткофов -
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04.07.2025 11:45 Відповісти
+7
Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3561477

У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496

Без комментариев
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04.07.2025 11:54 Відповісти
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Коротше,кацапи захопили владу в США.
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04.07.2025 11:45 Відповісти
з посильною допомогою місцевих цензорівських юзерів, які минулого року агітували тут за агента кгб"Краснова"
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04.07.2025 11:51 Відповісти
Які саме юзери? Я помню підлога макартні, та ще мразота
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04.07.2025 11:59 Відповісти
не один він, як не прикро...
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04.07.2025 12:04 Відповісти
о так юзери цензора ж голосують на виборах у штатах
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04.07.2025 12:47 Відповісти
Мама давно ласты склеила
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04.07.2025 11:53 Відповісти
продать маму стива виткофа на панели, это даст возможность заработать денег для семьи виткофов -
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04.07.2025 11:45 Відповісти
Кому це сміття на панелі потрібно. Не дай бог ще одне віткофопобіне лайно вилупиться
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04.07.2025 11:47 Відповісти
є такі любителі старих бабусь, але вона не здатна щось народити
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04.07.2025 11:49 Відповісти
Вітков же друг москви((
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04.07.2025 12:02 Відповісти
****** піндоси.
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04.07.2025 11:46 Відповісти
Та не піндоси, а трампісти: не усіх же американців мага покусала?
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04.07.2025 11:59 Відповісти
Половину так, решті - пох. Піндоси, сер.
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04.07.2025 12:25 Відповісти
удачно стив виткофф съездил в московию
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04.07.2025 11:48 Відповісти
Надьожний партньор!
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04.07.2025 11:48 Відповісти
Віткофф реве - водка Смірнофф - наліфай!
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04.07.2025 11:49 Відповісти
коли вони мають більше інформації про наших ларьочників,шоколадних гетьманів,та розуміють що не має Єднання у нації і не буде,то не бачать сенсу вкладатись в нас.
Нахіба зараз Зелі воювати з Порохом ?
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04.07.2025 11:50 Відповісти
в ЄС теж ларьочники?
яким куєм ти приплів шоколадних гетьманів уже навіть не питаю, а так бачу синку що ти іблан
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Ти *****? До чого тут взагалі Україна?
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04.07.2025 12:00 Відповісти
Норм наші 5-6 дефективних менеджерів працюють
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04.07.2025 11:51 Відповісти
А шо? 120 млн застави - як з куща, хіба не ефективно?
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3561477

У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496

Без комментариев
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04.07.2025 11:54 Відповісти
да, там докторская по психиатрии напрашивается
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Підори! Сер...
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04.07.2025 11:55 Відповісти
спецпредставник президента США Стів Віткофф виступає за зняття обмежень з енергетичного сектору РФ. Він вважає, що це могло б відкрити нові можливості для американських інвесторів у Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
Як посилення конкуренції на ринку ЄС ( через зняття з кацапів обмежень ) може відкрити нові можливості для американських інвесторів .!??
Той америкос або сам дебіл , або вважає дебілами всіх інших .
Дядя Вітькоф -
..
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04.07.2025 11:58 Відповісти
Ну, можливо йому зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитись - у #уйла вистачить по кілька мільярдів і на трампа, і на вітькова
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04.07.2025 12:02 Відповісти
Те що йому зробили пропозицію - я в цьому навіть і не сумніваюсь .
Я лише кажу про те що в його словах немає логіки . Бо - посилення конкуренції не може полегшувати життя інвесторам . Це нонсенс .!!
Навпаки це додає їм головної болі .
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04.07.2025 12:29 Відповісти
Мабуть це буде нагородою путіну за нічне бомбардування України. Поки у трампа є такі радники як віткофф нічого іншого чекати не треба. Цей любитель путіні такого нарадить, що не тільки нам буде погано але і Америці буде непереливки.
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04.07.2025 12:00 Відповісти
трампон сигналізує пуйлу що треба бомбити ще більше
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04.07.2025 12:09 Відповісти
Вітьку віддали центр моськи для забудови отелями Трумп-тауер,
невже він відмовить таким щедрим друзям?
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04.07.2025 12:10 Відповісти
рыжее ******* чтоб ты сдохло вместе с ******!
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04.07.2025 12:10 Відповісти
Пздц виродки фашистські🤬
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04.07.2025 12:12 Відповісти
схоже шалави в Москві трампона не просто обісцяли..
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04.07.2025 12:12 Відповісти
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04.07.2025 12:12 Відповісти
Анаконда вдавилася.
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04.07.2025 12:24 Відповісти
схоже більшість дописувачів забули, що Трамп президент не України і працює він лише у власних інтересах
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04.07.2025 12:31 Відповісти
от саме що у власних..а не США

ну і він президент країни що давала обіцянку .. нехай навіть таку жалюгідну як Будапештську
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04.07.2025 12:40 Відповісти
і взагалі важко зрозуміти що власне виграє США коли її президента пуйло крутить на бую
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04.07.2025 12:41 Відповісти
виграють, якщо почнуть Європі російський газ та нафту продавати. АлевСША зараз святкування потім вони декілька місяців будуть новий гарний закон переварювати. Буде не до України
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04.07.2025 12:45 Відповісти
типу ЕС сама цього не робить ..нахера їм посередник

"У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива - лише на 1% менше, ніж попереднього року. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року", - зазначає видання.
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04.07.2025 12:47 Відповісти
на моє бачення це єдиний сценарій, від якого США можуть отримати вигоду. А як він може бути реалізований не знаю
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04.07.2025 12:50 Відповісти
https://t.me/svoboda_radio/38008 Радіо Свобода:
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».
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04.07.2025 12:40 Відповісти
 
 