У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico
У адміністрації Дональда Трампа виникли суперечки щодо можливого скасування енергетичних санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, спецпредставник президента США Стів Віткофф виступає за зняття обмежень з енергетичного сектору РФ. Він вважає, що це могло б відкрити нові можливості для американських інвесторів у Європі. Натомість міністр внутрішніх справ США Дуг Бургам наполягає на збереженні тиску, щоб послабити позиції Москви на європейському ринку та збільшити експорт енергоносіїв зі США.
Politico зазначає, що Москва, за деякими даними, вже веде перемовини з Вашингтоном щодо можливого відновлення газопроводу "Північний потік", пропонуючи американцям доступ до енергетичних проєктів.
Такі переговори викликають тривогу в ЄС. Один з високопосадовців Євросоюзу в коментарі Politico заявив, що Дональд Трамп і Володимир Путін "намагаються поділити європейський енергетичний ринок" і створити зони впливу на континенті.
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Нахіба зараз Зелі воювати з Порохом ?
яким куєм ти приплів шоколадних гетьманів уже навіть не питаю, а так бачу синку що ти іблан
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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Як посилення конкуренції на ринку ЄС ( через зняття з кацапів обмежень ) може відкрити нові можливості для американських інвесторів .!??
Той америкос або сам дебіл , або вважає дебілами всіх інших .
Дядя Вітькоф -
..
Я лише кажу про те що в його словах немає логіки . Бо - посилення конкуренції не може полегшувати життя інвесторам . Це нонсенс .!!
Навпаки це додає їм головної болі .
невже він відмовить таким щедрим друзям?
ну і він президент країни що давала обіцянку .. нехай навіть таку жалюгідну як Будапештську
"У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива - лише на 1% менше, ніж попереднього року. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року", - зазначає видання.
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».