У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico

У адміністрації Дональда Трампа виникли суперечки щодо можливого скасування енергетичних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, спецпредставник президента США Стів Віткофф виступає за зняття обмежень з енергетичного сектору РФ. Він вважає, що це могло б відкрити нові можливості для американських інвесторів у Європі. Натомість міністр внутрішніх справ США Дуг Бургам наполягає на збереженні тиску, щоб послабити позиції Москви на європейському ринку та збільшити експорт енергоносіїв зі США.

Politico зазначає, що Москва, за деякими даними, вже веде перемовини з Вашингтоном щодо можливого відновлення газопроводу "Північний потік", пропонуючи американцям доступ до енергетичних проєктів.

Такі переговори викликають тривогу в ЄС. Один з високопосадовців Євросоюзу в коментарі Politico заявив, що Дональд Трамп і Володимир Путін "намагаються поділити європейський енергетичний ринок" і створити зони впливу на континенті.

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