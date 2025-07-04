Чеська розвідка перевірить фірми, що могли постачати Росії верстати для зброї

Служба безпеки й інформації (BIS) Чехії проведе перевірку компаній, які можуть поставляти до Росії обладнання для виробництва зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише iRozhlas.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вісім чеських фірм постачають до Росії верстати, які використовуються для виробництва зброї. Такі поставки заборонені санкційним режимом.

"Щойно ми отримаємо список, перевіримо компанії та угоди", - повідомив виданню речник BIS Ладіслав Штіха. За його словами, спроби експорту до Росії здійснюють сотні компаній.

Наразі офіційного переліку чеських експортерів, про яких йдеться, BIS не отримала.

"Тому наразі важко сказати, про які саме компанії та товари йдеться", — зазначив Штіха у відповідь на запит журналістів.

Раніше Зеленський заявив, що окремі компанії, зокрема вісім чеських та тринадцять німецьких, продовжують постачати Росії верстати для виготовлення зброї.

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"Російська Федерація отримує верстати з деяких країн і використовує їх для виробництва озброєння", — сказав президент. Він не назвав конкретних фірм, але зауважив, що має цю інформацію, та закликав запровадити санкції проти цих компаній.

За словами речника спецслужби, йдеться не про прямі поставки. Частина експорту забороненої продукції відбулася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, коли санкції ще не діяли.

"Майже напевно жодна з таких поставок не є прямим експортом з Чехії до Росії. Без відповідної ліцензії це неможливо, і такий товар легально не перетнув би кордон", — вважає Штіха. За його словами, йдеться, ймовірно, або про експорт до 2022 року, або про реекспорт через треті країни.

За даними ЗМІ, до посередництва в постачанні компонентів для російських ракет може бути причетна компанія Leseft International з Острави. Штіха відмовився коментувати діяльність цієї фірми, однак зазначив: "Нам ця компанія не є невідомою".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що чеські органи влади не мають підтверджень того, що експорт таки відбувався.

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