Уряд Чехії офіційно спростував інформацію про постачання верстатів для виробництва зброї до РФ

Чеські компанії не поставляли у РФ верстати, які могли б бути використані для військових цілей країни-агресорки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на GrechiaOnline, про це у коментарі для iRozhlas заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Він зазначив, що ймовірно, йшлося про спроби замовлень або запити з боку російських компаній, але не про реальні угоди.

Додаткову перевірку проводить також Міністерство промисловості та торгівлі Чехії. Міністр Лукаш Влчек підтвердив, що уряд аналізує можливість того, що деякі фірми могли бути залучені до експорту товарів подвійного призначення — це обладнання, яке може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Йдеться про промислові верстати, спеціалізовані хімікати або програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2024 році щонайменше 12 держав здійснювали постачання верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу.

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