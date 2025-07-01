Правительство Чехии официально опровергло информацию о поставках станков для производства оружия в РФ

Чешские компании не поставляли в РФ станки, которые могли бы быть использованы для военных целей страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на GrechiaOnline, об этом в комментарии для iRozhlas заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Он отметил, что вероятно, речь шла о попытках заказов или запросы со стороны российских компаний, но не о реальных сделках.

Дополнительную проверку проводит также Министерство промышленности и торговли Чехии. Министр Лукаш Влчек подтвердил, что правительство анализирует возможность того, что некоторые фирмы могли быть привлечены к экспорту товаров двойного назначения - это оборудование, которое может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Речь идет о промышленных станках, специализированных химикатах или программном обеспечении с элементами искусственного интеллекта.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году по меньшей мере 12 государств осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 западных деталей,- СБУ