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Новости Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
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Правительство Чехии официально опровергло информацию о поставках станков для производства оружия в РФ

Липавский о поставках станков в РФ

Чешские компании не поставляли в РФ станки, которые могли бы быть использованы для военных целей страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на GrechiaOnline, об этом в комментарии для iRozhlas заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

Он отметил, что вероятно, речь шла о попытках заказов или запросы со стороны российских компаний, но не о реальных сделках.

Дополнительную проверку проводит также Министерство промышленности и торговли Чехии. Министр Лукаш Влчек подтвердил, что правительство анализирует возможность того, что некоторые фирмы могли быть привлечены к экспорту товаров двойного назначения - это оборудование, которое может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Речь идет о промышленных станках, специализированных химикатах или программном обеспечении с элементами искусственного интеллекта.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году по меньшей мере 12 государств осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса.

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01.07.2025 12:14 Ответить
По якості правдивої інформації вони можуть позмагатися с угорським віктором о.
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01.07.2025 12:15 Ответить
https://epravda.com.ua/svit/simeyni-cinnosti-yak-cheska-rodina-zaroblyaye-na-detalyah-dlya-rosiyskih-raket-808590/
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01.07.2025 12:18 Ответить
ось так воно відбувається в країнах НАТО, і не треба розказувати, що бізнес - то одне, а уряди - то інше. Усі все знають, але бажання заробити вище різних розпіарених "санкцій", головне картинку зробити для лохторату.
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01.07.2025 12:24 Ответить
Купляють турки а потім прямотоком на рашку
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01.07.2025 12:20 Ответить
 
 