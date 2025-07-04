Чешская разведка проверит фирмы, которые могли поставлять России станки для оружия
Служба безопасности и информации (BIS) Чехии проведет проверку компаний, которые могут поставлять в Россию оборудование для производства оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет iRozhlas.
Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восемь чешских фирм поставляют в Россию станки, которые используются для производства оружия. Такие поставки запрещены санкционным режимом.
"Как только мы получим список, проверим компании и сделки", - сообщил изданию представитель BIS Ладислав Штиха. По его словам, попытки экспорта в Россию осуществляют сотни компаний.
Сейчас официального перечня чешских экспортеров, о которых идет речь, BIS не получила.
"Поэтому пока трудно сказать, о каких именно компаниях и товарах идет речь", - отметил Штиха в ответ на запрос журналистов.
Ранее Зеленский заявил, что отдельные компании, в частности восемь чешских и тринадцать немецких, продолжают поставлять России станки для изготовления оружия.
"Российская Федерация получает станки из некоторых стран и использует их для производства вооружения", - сказал президент. Он не назвал конкретных фирм, но отметил, что имеет эту информацию, и призвал ввести санкции против этих компаний.
По словам представителя спецслужбы, речь идет не о прямых поставках. Часть экспорта запрещенной продукции состоялась еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда санкции еще не действовали.
"Почти наверняка ни одна из таких поставок не является прямым экспортом из Чехии в Россию. Без соответствующей лицензии это невозможно, и такой товар легально не пересек бы границу", - считает Штиха. По его словам, речь идет, вероятно, либо об экспорте до 2022 года, либо о реэкспорте через третьи страны.
По данным СМИ, к посредничеству в поставках компонентов для российских ракет может быть причастна компания Leseft International из Остравы. Штиха отказался комментировать деятельность этой фирмы, однако отметил: "Нам эта компания не является неизвестной".
Напомним, министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что чешские органы власти не имеют подтверждений того, что экспорт таки происходил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це я до того, що там запаси зроблені на десятки лярдів долл. І кидати ту срань по Ненькі вони в стані на довго ще, а то і без кінця.
Зламати хребет тій гідри=і можна тільки викошуванням ВПК (заводи, зборочні артелі, лог.центри, НПЗ), потужними санкціями. Ну і звісно, без привладних рудих та хрипущих тупих клованів.