Чешская разведка проверит фирмы, которые могли поставлять России станки для оружия

Служба безопасности и информации (BIS) Чехии проведет проверку компаний, которые могут поставлять в Россию оборудование для производства оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет iRozhlas.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восемь чешских фирм поставляют в Россию станки, которые используются для производства оружия. Такие поставки запрещены санкционным режимом.

"Как только мы получим список, проверим компании и сделки", - сообщил изданию представитель BIS Ладислав Штиха. По его словам, попытки экспорта в Россию осуществляют сотни компаний.

Сейчас официального перечня чешских экспортеров, о которых идет речь, BIS не получила.

"Поэтому пока трудно сказать, о каких именно компаниях и товарах идет речь", - отметил Штиха в ответ на запрос журналистов.

Ранее Зеленский заявил, что отдельные компании, в частности восемь чешских и тринадцать немецких, продолжают поставлять России станки для изготовления оружия.

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"Российская Федерация получает станки из некоторых стран и использует их для производства вооружения", - сказал президент. Он не назвал конкретных фирм, но отметил, что имеет эту информацию, и призвал ввести санкции против этих компаний.

По словам представителя спецслужбы, речь идет не о прямых поставках. Часть экспорта запрещенной продукции состоялась еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда санкции еще не действовали.

"Почти наверняка ни одна из таких поставок не является прямым экспортом из Чехии в Россию. Без соответствующей лицензии это невозможно, и такой товар легально не пересек бы границу", - считает Штиха. По его словам, речь идет, вероятно, либо об экспорте до 2022 года, либо о реэкспорте через третьи страны.

По данным СМИ, к посредничеству в поставках компонентов для российских ракет может быть причастна компания Leseft International из Остравы. Штиха отказался комментировать деятельность этой фирмы, однако отметил: "Нам эта компания не является неизвестной".

Напомним, министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что чешские органы власти не имеют подтверждений того, что экспорт таки происходил.

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