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Новости Санкции США против России
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У Трампа обсуждают отмену энергетических санкций против России, - Politico

Сенат США

В администрации Дональда Трампа возникли споры относительно возможной отмены энергетических санкций против России.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за снятие ограничений с энергетического сектора РФ. Он считает, что это могло бы открыть новые возможности для американских инвесторов в Европе. Зато министр внутренних дел США Дуг Бургам настаивает на сохранении давления, чтобы ослабить позиции Москвы на европейском рынке и увеличить экспорт энергоносителей из США.

Politico отмечает, что Москва, по некоторым данным, уже ведет переговоры с Вашингтоном относительно возможного восстановления газопровода "Северный поток", предлагая американцам доступ к энергетическим проектам.

Такие переговоры вызывают тревогу в ЕС. Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза в комментарии Politico заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин "пытаются поделить европейский энергетический рынок" и создать зоны влияния на континенте.

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Автор: 

санкции (11605) энергетика (2583) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+34
Коротше,кацапи захопили владу в США.
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04.07.2025 11:45 Ответить
+14
продать маму стива виткофа на панели, это даст возможность заработать денег для семьи виткофов -
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04.07.2025 11:45 Ответить
+10
Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3561477

У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496

Без комментариев
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04.07.2025 11:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коротше,кацапи захопили владу в США.
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04.07.2025 11:45 Ответить
з посильною допомогою місцевих цензорівських юзерів, які минулого року агітували тут за агента кгб"Краснова"
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04.07.2025 11:51 Ответить
Які саме юзери? Я помню підлога макартні, та ще мразота
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04.07.2025 11:59 Ответить
не один він, як не прикро...
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04.07.2025 12:04 Ответить
о так юзери цензора ж голосують на виборах у штатах
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04.07.2025 12:47 Ответить
є такі, що й голосують. Так, тут є громадяни США. Небагато, але є.
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04.07.2025 13:19 Ответить
Мама давно ласты склеила
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04.07.2025 11:53 Ответить
продать маму стива виткофа на панели, это даст возможность заработать денег для семьи виткофов -
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04.07.2025 11:45 Ответить
Кому це сміття на панелі потрібно. Не дай бог ще одне віткофопобіне лайно вилупиться
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04.07.2025 11:47 Ответить
є такі любителі старих бабусь, але вона не здатна щось народити
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04.07.2025 11:49 Ответить
Вітков же друг москви((
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04.07.2025 12:02 Ответить
****** піндоси.
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04.07.2025 11:46 Ответить
Та не піндоси, а трампісти: не усіх же американців мага покусала?
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04.07.2025 11:59 Ответить
Половину так, решті - пох. Піндоси, сер.
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04.07.2025 12:25 Ответить
удачно стив виткофф съездил в московию
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04.07.2025 11:48 Ответить
Надьожний партньор!
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04.07.2025 11:48 Ответить
Віткофф реве - водка Смірнофф - наліфай!
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04.07.2025 11:49 Ответить
коли вони мають більше інформації про наших ларьочників,шоколадних гетьманів,та розуміють що не має Єднання у нації і не буде,то не бачать сенсу вкладатись в нас.
Нахіба зараз Зелі воювати з Порохом ?
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04.07.2025 11:50 Ответить
в ЄС теж ларьочники?
яким куєм ти приплів шоколадних гетьманів уже навіть не питаю, а так бачу синку що ти іблан
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04.07.2025 11:57 Ответить
Ти *****? До чого тут взагалі Україна?
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04.07.2025 12:00 Ответить
Норм наші 5-6 дефективних менеджерів працюють
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04.07.2025 11:51 Ответить
А шо? 120 млн застави - як з куща, хіба не ефективно?
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04.07.2025 11:57 Ответить
Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3561477

У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496

Без комментариев
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04.07.2025 11:54 Ответить
да, там докторская по психиатрии напрашивается
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04.07.2025 11:57 Ответить
Між подіями тромб не встиг сходити в туалет по Великому
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04.07.2025 13:18 Ответить
Підори! Сер...
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04.07.2025 11:55 Ответить
спецпредставник президента США Стів Віткофф виступає за зняття обмежень з енергетичного сектору РФ. Він вважає, що це могло б відкрити нові можливості для американських інвесторів у Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
Як посилення конкуренції на ринку ЄС ( через зняття з кацапів обмежень ) може відкрити нові можливості для американських інвесторів .!??
Той америкос або сам дебіл , або вважає дебілами всіх інших .
Дядя Вітькоф -
..
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04.07.2025 11:58 Ответить
Ну, можливо йому зробили пропозицію, від якої він не зміг відмовитись - у #уйла вистачить по кілька мільярдів і на трампа, і на вітькова
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04.07.2025 12:02 Ответить
Те що йому зробили пропозицію - я в цьому навіть і не сумніваюсь .
Я лише кажу про те що в його словах немає логіки . Бо - посилення конкуренції не може полегшувати життя інвесторам . Це нонсенс .!!
Навпаки це додає їм головної болі .
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04.07.2025 12:29 Ответить
Мабуть це буде нагородою путіну за нічне бомбардування України. Поки у трампа є такі радники як віткофф нічого іншого чекати не треба. Цей любитель путіні такого нарадить, що не тільки нам буде погано але і Америці буде непереливки.
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04.07.2025 12:00 Ответить
трампон сигналізує пуйлу що треба бомбити ще більше
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04.07.2025 12:09 Ответить
Вітьку віддали центр моськи для забудови отелями Трумп-тауер,
невже він відмовить таким щедрим друзям?
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04.07.2025 12:10 Ответить
рыжее ******* чтоб ты сдохло вместе с ******!
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04.07.2025 12:10 Ответить
Пздц виродки фашистські🤬
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04.07.2025 12:12 Ответить
схоже шалави в Москві трампона не просто обісцяли..
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04.07.2025 12:12 Ответить
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04.07.2025 12:12 Ответить
Анаконда вдавилася.
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04.07.2025 12:24 Ответить
схоже більшість дописувачів забули, що Трамп президент не України і працює він лише у власних інтересах
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04.07.2025 12:31 Ответить
от саме що у власних..а не США

ну і він президент країни що давала обіцянку .. нехай навіть таку жалюгідну як Будапештську
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04.07.2025 12:40 Ответить
і взагалі важко зрозуміти що власне виграє США коли її президента пуйло крутить на бую
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04.07.2025 12:41 Ответить
виграють, якщо почнуть Європі російський газ та нафту продавати. АлевСША зараз святкування потім вони декілька місяців будуть новий гарний закон переварювати. Буде не до України
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04.07.2025 12:45 Ответить
типу ЕС сама цього не робить ..нахера їм посередник

"У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива - лише на 1% менше, ніж попереднього року. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року", - зазначає видання.
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04.07.2025 12:47 Ответить
на моє бачення це єдиний сценарій, від якого США можуть отримати вигоду. А як він може бути реалізований не знаю
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04.07.2025 12:50 Ответить
https://t.me/svoboda_radio/38008 Радіо Свобода:
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».
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04.07.2025 12:40 Ответить
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04.07.2025 13:23 Ответить
Ось вам і відповідь чому США припинила поставки озброєння!! НА КОНУ ВЕЛИКІ БАБКИ!! І ЗА ЦІ БАБКИ ТРАМП УДАВИТЬСЯ!!
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04.07.2025 13:12 Ответить
 
 