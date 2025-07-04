У Трампа обсуждают отмену энергетических санкций против России, - Politico

В администрации Дональда Трампа возникли споры относительно возможной отмены энергетических санкций против России.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за снятие ограничений с энергетического сектора РФ. Он считает, что это могло бы открыть новые возможности для американских инвесторов в Европе. Зато министр внутренних дел США Дуг Бургам настаивает на сохранении давления, чтобы ослабить позиции Москвы на европейском рынке и увеличить экспорт энергоносителей из США.

Politico отмечает, что Москва, по некоторым данным, уже ведет переговоры с Вашингтоном относительно возможного восстановления газопровода "Северный поток", предлагая американцам доступ к энергетическим проектам.

Такие переговоры вызывают тревогу в ЕС. Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза в комментарии Politico заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин "пытаются поделить европейский энергетический рынок" и создать зоны влияния на континенте.

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