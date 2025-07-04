У Трампа обсуждают отмену энергетических санкций против России, - Politico
В администрации Дональда Трампа возникли споры относительно возможной отмены энергетических санкций против России.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выступает за снятие ограничений с энергетического сектора РФ. Он считает, что это могло бы открыть новые возможности для американских инвесторов в Европе. Зато министр внутренних дел США Дуг Бургам настаивает на сохранении давления, чтобы ослабить позиции Москвы на европейском рынке и увеличить экспорт энергоносителей из США.
Politico отмечает, что Москва, по некоторым данным, уже ведет переговоры с Вашингтоном относительно возможного восстановления газопровода "Северный поток", предлагая американцам доступ к энергетическим проектам.
Такие переговоры вызывают тревогу в ЕС. Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза в комментарии Politico заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин "пытаются поделить европейский энергетический рынок" и создать зоны влияния на континенте.
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Нахіба зараз Зелі воювати з Порохом ?
яким куєм ти приплів шоколадних гетьманів уже навіть не питаю, а так бачу синку що ти іблан
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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Як посилення конкуренції на ринку ЄС ( через зняття з кацапів обмежень ) може відкрити нові можливості для американських інвесторів .!??
Той америкос або сам дебіл , або вважає дебілами всіх інших .
Дядя Вітькоф -
..
Я лише кажу про те що в його словах немає логіки . Бо - посилення конкуренції не може полегшувати життя інвесторам . Це нонсенс .!!
Навпаки це додає їм головної болі .
невже він відмовить таким щедрим друзям?
ну і він президент країни що давала обіцянку .. нехай навіть таку жалюгідну як Будапештську
"У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива - лише на 1% менше, ніж попереднього року. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року", - зазначає видання.
У Сполучених Штатах припинення військової допомоги Україні не стало головною темою інформаційного простору - ні у медіа, ні серед політиків. Про це в коментарі Радіо Свобода заявила Катерина Лісунова, медійниця громадської організації Razom for Ukraine.
«Про Україну згадують, але я змушена констатувати, що це не є топ-новиною і це не є хедлайном і не є обкладинкою газети», - пояснила Лісунова. За її словами, новини про Україну не перебили обговорення великого проєкту бюджету Америки, через який посварились Дональд Трамп з Ілоном Маском, а також суд над репером Шоном Комбсом. У США про зупинку допомоги Україні згадують, однак здебільшого у профільних виданнях або спеціалізованих публікаціях. Навіть у Конгресі про це переважно говорять члени міжпарламентської групи з підтримки України.
«Реакція, як з демократичної, так і республіканської сторін, виходить здебільшого від членів українського конгресового фокусу, від обох палат і від обох партій, а це не така велика кількість законодавців», - каже Лісунова, і додає: «Від прихильників Дональда Трампа і тих, хто зараз фактично веде політику в Сполучених Штатах Америки, ми заяв (на підтримку України) не чули».