Дроны-перехватчики уничтожили десятки "Шахедов" во время ночной атаки РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Во время массированной атаки РФ в ночь на 4 июля десятки "Шахедов" удалось сбить дронами-перехватчиками.
Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками", - сказал глава государства.
Президент добавил, что производство дронов-перехватчиков будет увеличено.
"Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - сказал глава государства.
Напомним, что в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погиб человек, есть пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прикольно что два первых места из трех - это десантура, которая ну никак не ПВО. А вторые и четвертые - это и есть чистое ПВО.
вранці в Києві сморід стояв нестерпний і по тротуару вітер ганяв шматки сажі.
.
теж на дрони-перехоплювачі пішли?
і у перехоплювача є очевидний недолік, крім кільксоті
а цей зелений даун рапортує про перемоги - обубеніти...
Якщо перейдуть на турбореактивні то там вартість, буде в рази більша та складність виготовлення, уже по ціні ракет до літаків.
А де ж " мільйони дронів"..?!
Буде!Чекаємо!Мільйон дронів,мільярд дерев.........
А от тепер я не підозрюю, а точно знаю, що це брехня.