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Новости Помощь Украине от Латвии
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Мы должны обеспечить Украине наступательные возможности, чтобы уничтожать заводы РФ, где производят дроны, – глава МИД Латвии Браже

Браже призвала обеспечить Украине наступательные возможности

Украине нужны наступательные возможности, чтобы уничтожать заводы, где россияне производят дроны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" сказала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

В частности, министр прокомментировала российскую массированную атаку РФ на Украину в ночь на 4 июля.

"Наши самые искренние чувства солидарности с храбрыми украинцами. Киев, Украина сильные, они способны выстоять. Но им нужно больше возможностей для самозащиты - больше мощностей противовоздушной обороны, перехватчиков, дронов, им нужна многоуровневая ПВО, им нужно все возможное", - сказала она.

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В то же время Браже подчеркнула, что Украине также нужны наступательные возможности, чтобы уничтожать заводы, где россияне производят дроны.

"Это то, что мы должны обеспечить Украине. Это соответствует праву на самозащиту по Статье 51 Устава ООН, которая предусматривает право каждого государства-члена индивидуально или коллективно защищаться в случае внешней агрессии. Это именно то, что сейчас происходит", - добавила министр.

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Также она отметила, что "кремлевские палачи не имеют никакого намерения к миру": "И в День независимости США, поздравления американцам и друзьям Америки, - вот что происходит".

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Латвия (1359) помощь и поддержка (881) Удары по РФ (398)


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Чим менше у країни НАТО можливостей, тим рішучіше ця країна виступає за надання "більших можливостей" Україні...
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04.07.2025 20:08 Ответить
Це точно
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04.07.2025 20:33 Ответить
Якась манилівщина. Забезпечте для початку ЗСУ елементарними кулеметами, бо орки переважають кількістю мясопіхоти та сунуть пішки чи на моциках, а відстрілювати їх начебто нема чим.
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04.07.2025 20:50 Ответить
 
 