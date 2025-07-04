Ми повинні забезпечити Україні наступальні можливості, щоб знищувати заводи РФ, де виробляють дрони, - глава МЗС Латвії Браже

Україні потрібні наступальні можливості, щоб знищувати заводи, де росіяни виробляють дрони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Так, міністерка прокоментувала російську масовану атаку РФ на Україну у ніч на 4 липня.

"Наші найщиріші почуття солідарності з хоробрими українцями. Київ, Україна сильні, вони здатні вистояти. Але їм потрібно більше можливостей для самозахисту – більше потужностей протиповітряної оборони, перехоплювачів, дронів, їм потрібна багаторівнева ППО, їм потрібно все можливе", - сказала вона.

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Водночас Браже наголосила, що Україні також потрібні наступальні можливості, щоб знищувати заводи, де росіяни виробляють дрони.

"Це те, що ми повинні забезпечити Україні. Це відповідає праву на самозахист за Статтею 51 Статуту ООН, яка передбачає право кожної держави-члена індивідуально або колективно захищатися у разі зовнішньої агресії. Це саме те, що зараз відбувається", - додала міністерка.

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Також вона зауважила, що "кремлівські кати не мають жодного наміру до миру": "І у День незалежності США, вітання американцям та друзям Америки, – ось що відбувається".