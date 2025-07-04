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Зеленский присвоил звание генерала трем полковникам Нацполиции

глава Нацполиции Выговский и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала трем полковникам Национальной полиции.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Специальное звание генерала полиции третьего ранга присвоено:

  • Жуку Ивану - начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
  • Козьякову Роману - начальнику Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
  • Сербину Руслану - ректору Национальной академии внутренних дел.

Главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому присвоено специальное звание генерала полиции второго ранга.

Также читайте: Зеленский отметил полицейских государственными наградами. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21126) Нацполиция (16611) Выговский Иван (58)


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Топ комментарии
+7
Як добре морду Арахамії поводили по асфальту
Оценить красоту сюжету

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Так як голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія як автор скандального законопроєкту #13423 мав необережність в інтервʼю «Бабелю» публічно розкрити рот в бік ГАР МО, яку я очолюю, то доведеться закривати цей рот публічно.

Пане Арахамія, я в курсі, що, цитуючи вас, «говорити і працювати - це різні речі». Саме тому в той час, коли ви командували парламентською фракцією, я командував саперним відділенням. Я - молодший сержант у відставці, кавалер ордену «За мужність» і двох Хрестів, колишній політвʼязень. Моя заступниця по ГАР МО - всім відома журналістка Тетяна Ніколаєнко, наш секретар ГАР МО Олег Чернов - старший сержант, який пройшов все пекло війни. У нас в Раді є ветерани, юристи, топ-менеджери, відомі волонтери. Деякі з них - з відповідним допуском до державної таємниці. І всім їм смішно, коли автор фрази про корабельну сосну розповідає їм про те, що треба не говорити, а працювати. Якщо ви, звісно, сприймаєте за роботу ваші привітання Компартії Китаю з ювілеем. Цю роботу ви, звичайно, робите краще за всіх. Тут ми вам не рівня.

Мені не соромно за жодного члена ГАР МО. А вам за ваших людей у вашій фракції?

В 2019 році ви мали звичку хвалитися тим, що отримали від суспільства найвищий кредит довіри за всю історію України. Я б хотів спитати, як справи, де кредит?

Скільки наразі депутатів у монобільшості, я так розумію, не зможете сказати навіть ви. Зате є інші цифри. За перші п'ять років каденції вашу фракцію залишив 41 депутат, включаючи Миколу Тищенко, який зараз під слідством, Олександра Дубінського, який зараз у СІЗО, Анатолія Гунько, затриманого на хабарі, Олександра Ковальова, виключенного з фракції за колабораціонізм. Це ваші підлеглі, як голови фракції. Приблизно кожен п'ятий народний депутат є фігурантом розслідувань. Ось результати вашої роботи.

Звичайно, після таких трудів праведних хочеться ще когось повчити, як правильно працювати. Чи не так?

Ваші розповіді про те, що ми боїмося отримати доступ до державної таємниці, щоб спокійно виїжджати за кордон, просто смішні. По-перше, нам вистачає членів ГАР МО з доступом до таємниці. По-друге, особисто я за кордон можу виїхати спокійно, ‼️бо я заплатив за це літрами крові і правою рукою, а не краденими доларами, як члени вашої фракції. Коли члени ГАР МО виїжджають за кордон, вони виїжджають за кордон. Коли ваші підлеглі виїжджають за кордон - вони біжуть за кордон і їх потім розшукують всією країною. Зараз би послухати ваші поради про те, як організовувати виїзд.

І останнє - ви коли публічно, як голова правлячої фракції кажете, що члени ГАР МО «тихенько собі в WhatsApp передають таємні документи», у мене є питання і уточнення.

Уточнення - документи, які ми передаємо і обговорюємо в WhatsApp, є точно не таємними відповідями Міністерства оборони на наші офіційні запити. А питання просте: а звідки ви, пане депутате, знаєте, де члени громадської ради обмінюються документами і яка спецслужба, на яких підставах вам це повідомила? Чи маємо ми розуміти вашу заяву, як зізнання у незаконному слідкуванні за громадськими активістами, чи маємо згадати, з ким маємо справу і вважати, що це просто притаманне вам бездумне ляпання язиком, яке ви сам собі, як звичайно, «вирвали з контексту»?

Коротше, пане Давіде. Слідкуйте за язиком, тут вам не парламент. А оце ваше «коли почнуть когось за це наздоганяти» з натяком на проблеми від силовіків, залиште собі. Я політвʼязнем був, ще коли у вас громадянства України не було.

Не дуже страшно.
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04.07.2025 21:55 Ответить
+5
Опора и надежда, если что.
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04.07.2025 21:53 Ответить
+4
Не допоможе.
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04.07.2025 21:47 Ответить
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Не допоможе.
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04.07.2025 21:47 Ответить
В Україні за перші 15 років Незалежності було присвоєно 637 генеральських звань. Рекордним був 1999 рік, коли тодішній президент Леонід Кучма генеральським званням нагородив аж 76 службовців. За 4 роки проведення АТО звання «генерал» було присвоєно 50 військовим. Наразі в українській армії за різними оцінками служать від 106 до 155 генералів. Тоді як, до прикладу, в армії США - лише 38.
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04.07.2025 21:52 Ответить
В вооруженных силах США на действительной службе находится 817 генералов и адмиралов. Это включает в себя различные звания, от бригадного генерала до четырехзвездного генерала армии. Сокращение высшего офицерского состава в армии США стало частью реорганизации, начатой администрацией президента Трампа.... Що ти верзеш ?
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04.07.2025 22:09 Ответить
Опора и надежда, если что.
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04.07.2025 21:53 Ответить
Проффеор страусоведеня теж так думав. У покідькив мишлення однакове.
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04.07.2025 22:09 Ответить
!його поліція його бєрєжот"
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04.07.2025 21:53 Ответить
якось по совдеповські
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04.07.2025 21:53 Ответить
До совдепії далеко
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04.07.2025 21:55 Ответить
та да . там хоч Конституція яка не яка але виконувалася та була не порушна
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04.07.2025 21:58 Ответить
Нормальна була конституція
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04.07.2025 22:00 Ответить
конституція нормальна але країна СРСР гомно
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04.07.2025 22:04 Ответить
Скільки тобі років?
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04.07.2025 22:05 Ответить
Як добре морду Арахамії поводили по асфальту
Оценить красоту сюжету

https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZUFNUpcljvMK_fGTn1jJThmxehEDa-p-JVL0psaVbbBYJj13zFU61e3ysGvdEMwp-e3Fo19V6HRlE0C5ge_PaySXMlxgEWWM7Ypn-_jhlLeeCfbKshh1uj1bQv4r8-***************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко

Так як голова фракції «Слуги народу» Давід Арахамія як автор скандального законопроєкту #13423 мав необережність в інтервʼю «Бабелю» публічно розкрити рот в бік ГАР МО, яку я очолюю, то доведеться закривати цей рот публічно.

Пане Арахамія, я в курсі, що, цитуючи вас, «говорити і працювати - це різні речі». Саме тому в той час, коли ви командували парламентською фракцією, я командував саперним відділенням. Я - молодший сержант у відставці, кавалер ордену «За мужність» і двох Хрестів, колишній політвʼязень. Моя заступниця по ГАР МО - всім відома журналістка Тетяна Ніколаєнко, наш секретар ГАР МО Олег Чернов - старший сержант, який пройшов все пекло війни. У нас в Раді є ветерани, юристи, топ-менеджери, відомі волонтери. Деякі з них - з відповідним допуском до державної таємниці. І всім їм смішно, коли автор фрази про корабельну сосну розповідає їм про те, що треба не говорити, а працювати. Якщо ви, звісно, сприймаєте за роботу ваші привітання Компартії Китаю з ювілеем. Цю роботу ви, звичайно, робите краще за всіх. Тут ми вам не рівня.

Мені не соромно за жодного члена ГАР МО. А вам за ваших людей у вашій фракції?

В 2019 році ви мали звичку хвалитися тим, що отримали від суспільства найвищий кредит довіри за всю історію України. Я б хотів спитати, як справи, де кредит?

Скільки наразі депутатів у монобільшості, я так розумію, не зможете сказати навіть ви. Зате є інші цифри. За перші п'ять років каденції вашу фракцію залишив 41 депутат, включаючи Миколу Тищенко, який зараз під слідством, Олександра Дубінського, який зараз у СІЗО, Анатолія Гунько, затриманого на хабарі, Олександра Ковальова, виключенного з фракції за колабораціонізм. Це ваші підлеглі, як голови фракції. Приблизно кожен п'ятий народний депутат є фігурантом розслідувань. Ось результати вашої роботи.

Звичайно, після таких трудів праведних хочеться ще когось повчити, як правильно працювати. Чи не так?

Ваші розповіді про те, що ми боїмося отримати доступ до державної таємниці, щоб спокійно виїжджати за кордон, просто смішні. По-перше, нам вистачає членів ГАР МО з доступом до таємниці. По-друге, особисто я за кордон можу виїхати спокійно, ‼️бо я заплатив за це літрами крові і правою рукою, а не краденими доларами, як члени вашої фракції. Коли члени ГАР МО виїжджають за кордон, вони виїжджають за кордон. Коли ваші підлеглі виїжджають за кордон - вони біжуть за кордон і їх потім розшукують всією країною. Зараз би послухати ваші поради про те, як організовувати виїзд.

І останнє - ви коли публічно, як голова правлячої фракції кажете, що члени ГАР МО «тихенько собі в WhatsApp передають таємні документи», у мене є питання і уточнення.

Уточнення - документи, які ми передаємо і обговорюємо в WhatsApp, є точно не таємними відповідями Міністерства оборони на наші офіційні запити. А питання просте: а звідки ви, пане депутате, знаєте, де члени громадської ради обмінюються документами і яка спецслужба, на яких підставах вам це повідомила? Чи маємо ми розуміти вашу заяву, як зізнання у незаконному слідкуванні за громадськими активістами, чи маємо згадати, з ким маємо справу і вважати, що це просто притаманне вам бездумне ляпання язиком, яке ви сам собі, як звичайно, «вирвали з контексту»?

Коротше, пане Давіде. Слідкуйте за язиком, тут вам не парламент. А оце ваше «коли почнуть когось за це наздоганяти» з натяком на проблеми від силовіків, залиште собі. Я політвʼязнем був, ще коли у вас громадянства України не було.

Не дуже страшно.
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04.07.2025 21:55 Ответить
Пан Юрко -- молодець; не стримує себе, коли треба нагадати українцям про справжні "досягнення" зеленої плісняви! Щоби не забувалося, коли наступного разу будуть кидати бюлетень до урни.
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04.07.2025 22:21 Ответить
Козьякову ще можна зрозуміти, а решту?
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04.07.2025 21:56 Ответить
Батальон генералів і всі такі умні. Генерал не може бути дурнем. В Одесі мало виявили... А начальник ГУ НП "чистоган".
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04.07.2025 22:02 Ответить
Зелень готується до виборів?
Полканам на передовій не присвоює, а керманичам "поліцаям в тилу" присовює!
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04.07.2025 21:56 Ответить
Пора року така.
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04.07.2025 22:03 Ответить
Не крали від ГЛАВОПУМАРОДЕРНі , кришуючи, наприклвад, гральний бізнес, колцентри та мало ще чого...
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04.07.2025 21:58 Ответить
А "мало ще чого" це--кришування ромів-наркоділків.
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04.07.2025 22:11 Ответить
Своїх охоронців підгодовує. Невдовзі генералів розведеться трохи менще, аніж сержантів.
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04.07.2025 22:09 Ответить
Не только солдаты мечтают стать генералами, полицаи тоже люди... Сколько завистников то, ужас, шо творится.
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04.07.2025 22:27 Ответить
Ростуть при ЗЄ нові Захарченки та Татарови.
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04.07.2025 22:28 Ответить
Скоро хєнєралісімусів буде роздавати
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04.07.2025 22:34 Ответить
 
 