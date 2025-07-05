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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Проведение псевдореферендумов на Херсонщине
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Россия пытается легализовать фейковые "референдумы" на оккупированных территориях через давление на ООН, - Центр нацсопротивления

В ООН заявили, что война, которую РФ начала против Украины, должна завершиться с соблюдением территориальной целостности Украины

Россия через марионеток пытается оказать давление на ООН, поскольку хочет, чтобы фейковые "референдумы", которые провели на временно оккупированных территориях, легализовали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что от имени Владимира Сальдо, гауляйтера оккупированной части Херсонской области, заявили о передаче в ООН документов о "легитимности" аннексии Херсонщины. В то же время Кремль обвиняет ООН в "игнорировании доказательств".

"Все эти документы не имеют никакой юридической силы и являются такими же фейковыми, как и сам Сальдо - марионетка, которая скрывается в Крыму и давно не контролирует ничего на Херсонщине", - говорится в сообщении ЦНС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг усилил проверки на оккупированных территориях после ударов ВСУ по РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10219) ООН (4213) Сальдо Владимир (69) псевдореферендум (137)


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А хіба росія може тиснути на ООН, це ж така могутня і незалежна організація ?
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05.07.2025 07:47 Ответить
за домогою грошових знаків з дохлими президентами та ,,новачка,, можна тиснути на будь кого
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05.07.2025 08:19 Ответить
А казали то Сальдо смертельно хворе..живий - какашка...
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05.07.2025 07:48 Ответить
І за Сальдо прийдуть...і це пройде
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05.07.2025 07:55 Ответить
недооцінений комент)
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05.07.2025 08:26 Ответить
Рузьге, давно хочу спитати: чого ви усі такий жопорукий нарід?
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05.07.2025 08:19 Ответить
Бо виродки внаслідок інцестів.
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05.07.2025 08:28 Ответить
доня цикне і все легалізують, а то він буде дуже невдоволений.
а невдоволений доня, це шар не в лузі, а шар не в лузі? - навіть думать не хочю який це абздець для світу...
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05.07.2025 08:30 Ответить
Не вийде. Бо у референдумів є чітке визначення та правило проведення.
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05.07.2025 09:45 Ответить
 
 