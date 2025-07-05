Россия пытается легализовать фейковые "референдумы" на оккупированных территориях через давление на ООН, - Центр нацсопротивления

Россия через марионеток пытается оказать давление на ООН, поскольку хочет, чтобы фейковые "референдумы", которые провели на временно оккупированных территориях, легализовали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что от имени Владимира Сальдо, гауляйтера оккупированной части Херсонской области, заявили о передаче в ООН документов о "легитимности" аннексии Херсонщины. В то же время Кремль обвиняет ООН в "игнорировании доказательств".

"Все эти документы не имеют никакой юридической силы и являются такими же фейковыми, как и сам Сальдо - марионетка, которая скрывается в Крыму и давно не контролирует ничего на Херсонщине", - говорится в сообщении ЦНС.

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