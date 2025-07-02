Враг усилил проверки на оккупированных территориях после ударов ВСУ по РФ, - Центр нацсопротивления
После успешных ударов Сил обороны по вражеским объектам российские оккупанты значительно усилили так называемые "контрдиверсионные" мероприятия на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
В районах поражения оккупанты вводят перекрытия, пытаясь скрыть масштабы потерь и найти вероятных "виновных". Проверки проводятся хаотично: фиксируются случайные обыски, допросы гражданских и усиление режима на блокпостах.
Центр призывает жителей временно оккупированных территорий без крайней необходимости не выходить на улицу, чтобы не подвергать себя опасности.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапизм распространяется зачистками. Сейчас наловят людей с сомнительной лояльность и зверски убьют. Так на захваченной территории остаются только понаехавшая кацапня да манкурты.