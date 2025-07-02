Ворог посилив перевірки на окупованих територіях після ударів ЗСУ по РФ, - Центр нацспротиву
Після успішних ударів Сил оборони по ворожих об’єктах російські окупанти значно посилили так звані "контрдиверсійні" заходи на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
У районах ураження окупанти запроваджують перекриття, намагаючись приховати масштаби втрат і знайти ймовірних "винних". Перевірки проводяться хаотично: фіксуються випадкові обшуки, допити цивільних та посилення режиму на блокпостах.
Центр закликає мешканців тимчасово окупованих територій без нагальної потреби не виходити на вулицю, щоб не наражати себе на небезпеку.
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Кацапизм распространяется зачистками. Сейчас наловят людей с сомнительной лояльность и зверски убьют. Так на захваченной территории остаются только понаехавшая кацапня да манкурты.