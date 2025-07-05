Росія намагається легалізувати фейкові "референдуми" на окупованих територіях через тиск на ООН, - Центр нацспротиву
Росія через маріонеток намагається чинити тиск на ООН, оскільки хоче, щоб фейкові "референдуми", які провели на тимчасово окупованих територіях, легалізували.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Повідомляється, що від імені Володимира Сальдо, гауляйтера окупованої частини Херсонської області, заявили про передачу до ООН документів щодо "легітимності" анексії Херсонщини. Водночас Кремль звинувачує ООН у "ігноруванні доказів".
"Усі ці документи не мають жодної юридичної сили і є такими ж фейковими, як і сам Сальдо – маріонетка, яка ховається в Криму та давно не контролює нічого на Херсонщині", – йдеться у повідомленні ЦНС.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а невдоволений доня, це шар не в лузі, а шар не в лузі? - навіть думать не хочю який це абздець для світу...