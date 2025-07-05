УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10652 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Проведення псевдореферендумів
2 565 9

Росія намагається легалізувати фейкові "референдуми" на окупованих територіях через тиск на ООН, - Центр нацспротиву

В ООН заявили, що війна, яку РФ почала проти України, має завершитися з дотриманням територіальній цілісності України

Росія через маріонеток намагається чинити тиск на ООН, оскільки хоче, щоб фейкові "референдуми", які провели на тимчасово окупованих територіях, легалізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що від імені Володимира Сальдо, гауляйтера окупованої частини Херсонської області, заявили про передачу до ООН документів щодо "легітимності" анексії Херсонщини. Водночас Кремль звинувачує ООН у "ігноруванні доказів".

"Усі ці документи не мають жодної юридичної сили і є такими ж фейковими, як і сам Сальдо – маріонетка, яка ховається в Криму та давно не контролює нічого на Херсонщині", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог посилив перевірки на окупованих територіях після ударів ЗСУ по РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6774) ООН (3403) Сальдо Володимир (82) псевдореферендум (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хіба росія може тиснути на ООН, це ж така могутня і незалежна організація ?
показати весь коментар
05.07.2025 07:47 Відповісти
за домогою грошових знаків з дохлими президентами та ,,новачка,, можна тиснути на будь кого
показати весь коментар
05.07.2025 08:19 Відповісти
А казали то Сальдо смертельно хворе..живий - какашка...
показати весь коментар
05.07.2025 07:48 Відповісти
І за Сальдо прийдуть...і це пройде
показати весь коментар
05.07.2025 07:55 Відповісти
недооцінений комент)
показати весь коментар
05.07.2025 08:26 Відповісти
Рузьге, давно хочу спитати: чого ви усі такий жопорукий нарід?
показати весь коментар
05.07.2025 08:19 Відповісти
Бо виродки внаслідок інцестів.
показати весь коментар
05.07.2025 08:28 Відповісти
доня цикне і все легалізують, а то він буде дуже невдоволений.
а невдоволений доня, це шар не в лузі, а шар не в лузі? - навіть думать не хочю який це абздець для світу...
показати весь коментар
05.07.2025 08:30 Відповісти
Не вийде. Бо у референдумів є чітке визначення та правило проведення.
показати весь коментар
05.07.2025 09:45 Відповісти
 
 