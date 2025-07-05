Китай готов сотрудничать с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса", - глава МИД Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова сотрудничать с Францией во многих областях. В частности, усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по вопросам Украины и напряженности на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на МИД КНР.

"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", - сказал Ван.

По его убеждению, мирное урегулирование международных споров путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.

"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - подчеркнул китайский топ-дипломат.

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