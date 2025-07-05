Китай готов сотрудничать с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса", - глава МИД Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова сотрудничать с Францией во многих областях. В частности, усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по вопросам Украины и напряженности на Ближнем Востоке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на МИД КНР.
"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", - сказал Ван.
По его убеждению, мирное урегулирование международных споров путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.
"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - подчеркнул китайский топ-дипломат.
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Глава МЗС КНР пояснив позицію Пекіну тим, що у разі програшу РФ у війні «США змістять свою увагу на Пекін».
МЗС Китаю регулярно каже, що Пекін «не є стороною» війни, тому окремі чиновники у Євросоюзі здивувалися відвертістю заяв Ван Ї.
При цьому міністр відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Кремля, повідомили джерела. Він сказав, що якби Пекін дійсно допомагав Москві, то «конфлікт давно б закінчився».
Невже на Заході усе так погано, що вони стають навколішки перед цими вбивцями.
Захід сам виростив цього монстра, перенесши виробництво у Китай, надавши їм гроші і технології у гонитві за прибутками. Як там казав товарисч чЛенін "капіталісти сами продадуть нам верівку на якій ми їх повісимо"
Але ж цього не буде, тому що бізнес, а Китай поки буде нарощувати свою військову потугу, використовуючи ти можливості, які надає Захід.
Там далі їбан.. те ***** може здатися дитиною у порівнянні з китайськими комуняками, у яких не буде проблем зібрати багатомільйонне військо об'єднючи його з ядерними погрозами.
чи так, вся срань в купі?
На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.Китайська блохаста ******.Чого ж Ти це не вбив куйлу в голову перед олімпіадою в Пекіні, коли куйло просив згоди Китаю , на кровопролитну війну в Україні і її отримав...???ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙСЬКІ ПСИ