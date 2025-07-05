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Новости Китай о мирных переговорах по Украине
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Китай готов сотрудничать с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса", - глава МИД Ван И

Китай готов сотрудничать с Францией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР готова сотрудничать с Францией во многих областях. В частности, усилить стратегическую коммуникацию и координацию с Францией по вопросам Украины и напряженности на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укринформ со ссылкой на МИД КНР.

"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", - сказал Ван.

По его убеждению, мирное урегулирование международных споров путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.

"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", - подчеркнул китайский топ-дипломат.

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Китай (3074) Украина (45048) Франция (3557) война в Украине (5072)


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Топ комментарии
+14
Вузькоглазий брехливий виродок.
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05.07.2025 08:04 Ответить
+13
Китайська влада була та залишається лицемірними брехунами-саме тому ій не можна вірити...
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05.07.2025 08:03 Ответить
+10
Це їхня позиція,позиція комуняк-підорів
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05.07.2025 08:06 Ответить
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Китайська влада була та залишається лицемірними брехунами-саме тому ій не можна вірити...
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05.07.2025 08:03 Ответить
То може закрити спочатку шпигунські посольства та консульства КНР в Україні, які допомагають росії збирати розвіддані. В Одесі після розвалу СРСР КНР викупило будівлю управління морського порту з якого видно весь порт та всі причали і все що перевантажують в порту і потім ми дивуємось що по Одеському порту прилітають російські ракети! Так виженіть китайців з будівлі яка стоїть над портом і з якої можна детально фіксувати всю перевалку вантажів!
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05.07.2025 08:13 Ответить
Хто цьому їбанату вбив в бошку шо в Україні криза?
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05.07.2025 08:03 Ответить
Це їхня позиція,позиція комуняк-підорів
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05.07.2025 08:06 Ответить
і Ось цікаво, а чому ніхто, зі світових лідерів, той самий Макрон, або Мерц, або ще ХтОсь!, не скаже прямим текстом цьому косоокому диктатору, у його брехливі косі очі, що ЦЕ! ніяка блєть не "українська криза", що ЦЕ! Агресія та війна, його васала *****, та його орди, проти народу України!! На тому ж самій РадіБезі ООН, або в іншому лідному місці, сказати, і поставити перед фактом, запитавши, чому на чорне, косоокий гандон, каже біле? Чому ніхто не скаже??? як думаєте, виходить сказати ось саме ТАК!! тай не один раз,нікому?? чи кішка тонка??
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05.07.2025 10:24 Ответить
Вузькоглазий брехливий виродок.
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05.07.2025 08:04 Ответить
Мабуть рису обіжрався.
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05.07.2025 08:16 Ответить
Китай?
з Францією?
догралися...
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05.07.2025 08:05 Ответить
Ролеві ігри?🤣
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05.07.2025 08:51 Ответить
та пес його знає в які ігри вони там грають, але смердить дурнею....
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05.07.2025 08:57 Ответить
Китай «не хоче бачити поразку Росії у війні проти України», заявив Ван Ї. Про це пише South China Morning Post з посиланням на джерела.

Глава МЗС КНР пояснив позицію Пекіну тим, що у разі програшу РФ у війні «США змістять свою увагу на Пекін».

МЗС Китаю регулярно каже, що Пекін «не є стороною» війни, тому окремі чиновники у Євросоюзі здивувалися відвертістю заяв Ван Ї.

При цьому міністр відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Кремля, повідомили джерела. Він сказав, що якби Пекін дійсно допомагав Москві, то «конфлікт давно б закінчився».
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05.07.2025 08:06 Ответить
Отою мордою, що на світлині, та по паркету - буде самий раз проти "кризи".
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05.07.2025 08:08 Ответить
Суцільні "рішали"що *****, що "китайські товарисчі".
Невже на Заході усе так погано, що вони стають навколішки перед цими вбивцями.
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05.07.2025 08:12 Ответить
Погано чи не погано - Китай зараз 20% світової економіки - шей поруч дешеві мінресурси рашки
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05.07.2025 08:21 Ответить
Китайська економіка живе доки може збувати свої дешеві товари тим же Штатам і Європі.

Захід сам виростив цього монстра, перенесши виробництво у Китай, надавши їм гроші і технології у гонитві за прибутками. Як там казав товарисч чЛенін "капіталісти сами продадуть нам верівку на якій ми їх повісимо"
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05.07.2025 08:36 Ответить
Зараз їх товари по всьому світу - Китай світова фабрика
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05.07.2025 08:39 Ответить
Як що їм закрити доступ до нових технологій, то за десять років половина їх товарів буде нікому не потрібна, як морально застаріли.
Але ж цього не буде, тому що бізнес, а Китай поки буде нарощувати свою військову потугу, використовуючи ти можливості, які надає Захід.
Там далі їбан.. те ***** може здатися дитиною у порівнянні з китайськими комуняками, у яких не буде проблем зібрати багатомільйонне військо об'єднючи його з ядерними погрозами.
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05.07.2025 09:07 Ответить
Ніхто їх вже не прикриє - вони вже вараться в своєму соку - Захід перевівши туди свої Мерседеси Вольво Рено - допоміг їм вбитися в пір"я
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05.07.2025 09:12 Ответить
Харе мружитись, кислоокий!!!
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05.07.2025 08:17 Ответить
МЗС, це ім'я вана і,
чи так, вся срань в купі?
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05.07.2025 08:18 Ответить
Цей жовтопикий навіть виглядає як ісконний непросихаючий ванюша з діафрагмою f/16
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05.07.2025 08:23 Ответить
Що, ***, значить ''українська криза''? Ті хто так говорять, так чи інакше виправдовують дії маньяка-*****. Криза у голові *****, його шобли та 98-ми відсотків кацапобидла.
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05.07.2025 08:23 Ответить
Лицемірне косооке падло.
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05.07.2025 08:25 Ответить
агов, Франція, тебе сам Китай запросив до співпраці на користь кацапії...
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05.07.2025 08:40 Ответить
китайози роблять все для перемоги хутіна
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05.07.2025 08:41 Ответить
Та ні, косоокі і нашим і вашім, їм вигідно - щоб побільше сосісян вбилось об нас..і вони продовжили тиху повзучу окупацію сросії. Вони вже там пів Сибіру окупували й вирубали. А косоокі чоловіки на їх бабах одружуються й розмножуються прискореними темпами...передача була документальна..їх бабиськи вихваляли свої жовтопиких - трудяжки, не бухають, гроші віддають, по дому й хазяйству допомогають..золоті люди..
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05.07.2025 09:04 Ответить
Косооких нахер
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05.07.2025 08:46 Ответить
А чому і? Щоб ніхто не догадався.
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05.07.2025 08:49 Ответить
Гниды
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05.07.2025 08:58 Ответить
Хтось створює технології, хтось копіює або краде ці технології і створює виробництва, а хтось живе на чудовій землі з багатими ресурсами і взагалі нічого не створив за 30 років.
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05.07.2025 09:13 Ответить
Чому саме Франція? Китайці пробують вбити клин в єдність ЄС. Спочатку вдалося вибити США з західного союзу завдяки обранню трампа, тепер час дробити ЄС.
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05.07.2025 09:38 Ответить
лицемірні мразі
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05.07.2025 09:42 Ответить
Не треба нам таких співпрацівників !
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05.07.2025 10:27 Ответить
"Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як "українська криза" та Близький Схід", - сказав Ван.

На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.Китайська блохаста ******.Чого ж Ти це не вбив куйлу в голову перед олімпіадою в Пекіні, коли куйло просив згоди Китаю , на кровопролитну війну в Україні і її отримав...???ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙСЬКІ ПСИ
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05.07.2025 10:28 Ответить
 
 