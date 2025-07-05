Китай готовий співпрацювати з Францією для політичного врегулювання "української кризи", - глава МЗС Ван Ї
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР готова співпрацювати з Францією в багатьох галузях. Зокрема, посилити стратегічну комунікацію і координацію з Францією з питань України та напруженості на Близькому Сході.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.
"Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як "українська криза" та Близький Схід", - сказав Ван.
На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.
"Китай та Франція є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї Організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток", - наголосив китайський топдипломат.
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Глава МЗС КНР пояснив позицію Пекіну тим, що у разі програшу РФ у війні «США змістять свою увагу на Пекін».
МЗС Китаю регулярно каже, що Пекін «не є стороною» війни, тому окремі чиновники у Євросоюзі здивувалися відвертістю заяв Ван Ї.
При цьому міністр відкинув звинувачення у фінансовій чи військовій підтримці Кремля, повідомили джерела. Він сказав, що якби Пекін дійсно допомагав Москві, то «конфлікт давно б закінчився».
Невже на Заході усе так погано, що вони стають навколішки перед цими вбивцями.
Захід сам виростив цього монстра, перенесши виробництво у Китай, надавши їм гроші і технології у гонитві за прибутками. Як там казав товарисч чЛенін "капіталісти сами продадуть нам верівку на якій ми їх повісимо"
Але ж цього не буде, тому що бізнес, а Китай поки буде нарощувати свою військову потугу, використовуючи ти можливості, які надає Захід.
Там далі їбан.. те ***** може здатися дитиною у порівнянні з китайськими комуняками, у яких не буде проблем зібрати багатомільйонне військо об'єднючи його з ядерними погрозами.
чи так, вся срань в купі?
На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.Китайська блохаста ******.Чого ж Ти це не вбив куйлу в голову перед олімпіадою в Пекіні, коли куйло просив згоди Китаю , на кровопролитну війну в Україні і її отримав...???ЛИЦЕМІРНІ КИТАЙСЬКІ ПСИ