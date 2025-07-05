Китай готовий співпрацювати з Францією для політичного врегулювання "української кризи", - глава МЗС Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР готова співпрацювати з Францією в багатьох галузях. Зокрема, посилити стратегічну комунікацію і координацію з Францією з питань України та напруженості на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

"Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як "українська криза" та Близький Схід", - сказав Ван.

На його переконання, мирне врегулювання міжнародних спорів шляхом діалогу та консультацій залишається єдиним правильним вибором для людства.

"Китай та Франція є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї Організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток", - наголосив китайський топдипломат.

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