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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Ночью враг в очередной раз атаковал БпЛА Киевскую область: повреждены гражданские объекты, жилой дом, автомобиль

Киевская область после обстрела

В ночь на 5 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"В Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля. В помещениях выбиты двери, окна, посечены фасады", - говорится в сообщении.

В результате атаки среди населения пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

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Автор: 

беспилотник (3878) Киевская область (4247) Бориспольский район (33)


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