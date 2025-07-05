Ночью враг в очередной раз атаковал БпЛА Киевскую область: повреждены гражданские объекты, жилой дом, автомобиль
В ночь на 5 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Киевскую область беспилотниками
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"В Бориспольском районе области в результате вражеской атаки повреждены здания школы, котельной, магазина, дома культуры, частного дома и автомобиля. В помещениях выбиты двери, окна, посечены фасады", - говорится в сообщении.
В результате атаки среди населения пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.
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