Последствия вражеской атаки на Киевскую область: под ударом оказались три района. ФОТОрепортаж

Ночью 4 июля россияне атаковали Киевскую область, повреждены дома, транспортные средства и гаражные помещения в трех районах, пострадали частный кинологический центр и учебное заведение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В Бучанском районе повреждены многоэтажка, два частных дома и автомобили.

В Фастовском районе ликвидированы пожары кровли многоэтажного жилого дома и гаражных помещений. Повреждено здание кинологического центра, три автомобиля и выбиты окна в трех квартирах многоэтажных домов.

В Броварском районе повреждены окна учебного заведения.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - отметил Калашник.

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