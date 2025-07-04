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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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Последствия вражеской атаки на Киевскую область: под ударом оказались три района. ФОТОрепортаж

Ночью 4 июля россияне атаковали Киевскую область, повреждены дома, транспортные средства и гаражные помещения в трех районах, пострадали частный кинологический центр и учебное заведение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В Бучанском районе повреждены многоэтажка, два частных дома и автомобили.

В Фастовском районе ликвидированы пожары кровли многоэтажного жилого дома и гаражных помещений. Повреждено здание кинологического центра, три автомобиля и выбиты окна в трех квартирах многоэтажных домов.

В Броварском районе повреждены окна учебного заведения.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - отметил Калашник.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки 4 июля на Киевскую область
Пожар после атаки 4 июля на Киевскую область
Сотрудники ГСЧС после атаки 4 июля на Киевскую область
Пожар в доме в Киевской области
В Киевской области повреждены гаражные помещения

Автор: 

Киевская область (4243) обстрел (28318) Броварский район (24) Бучанский район (71) Фастовский район (30)


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"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено". Ким не допущено? Лідором?
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04.07.2025 12:08 Ответить
Кривізною Землі, рашистською роко-дупістью, ну й наша ППО трохи постаралася.
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04.07.2025 12:18 Ответить
по перше: ХЗ чи не допущено, по-друге, і головне, по волі Господа, бо збивати нема чим...
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04.07.2025 12:30 Ответить
Больше некем
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04.07.2025 13:04 Ответить
Наслідки для України щодо саботажу з 2019 року, зеленським, з групою Оманських помічників ригоАНАЛІВ, вимог ЗАКОНОДАВСТВА з підготовки України до відсічі московській війні!!
Ось тепер і видно Українцям ….. Акакаяразніца… Просто перестать стрєлять…
Жоден з прикоритних зеленського, з 2019 року, так і не пішов ЗАХИЩАТИ Україну, з 2019 року, зато у них, в рази з'явилися грошові і майнові надходження!?!?
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04.07.2025 12:08 Ответить
ти дуууже глибоко копнув...з 2022, та навіть з 2024 ***** часу було, але в пріорітеті піздінг
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04.07.2025 12:32 Ответить
На терор треба відповідати терором, як мінімум не меншим. І хто сказав, що терор можна здійснювати лише з допомогою БПЛА та балістики, що інші засоби не є не менш вбивчими? Точно треба зняти будь-який імунітет від знищення щодо всіх посадовців ерефії (починаючи з Кремля), пропагандонів, військового керівництва, офіцерів вкс та рв тощо.
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04.07.2025 12:26 Ответить
Всі перелічені вами цілі - цілком легетивні.
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04.07.2025 12:40 Ответить
Де відосики, віслюк?
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04.07.2025 13:34 Ответить
 
 