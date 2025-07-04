Последствия вражеской атаки на Киевскую область: под ударом оказались три района. ФОТОрепортаж
Ночью 4 июля россияне атаковали Киевскую область, повреждены дома, транспортные средства и гаражные помещения в трех районах, пострадали частный кинологический центр и учебное заведение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
В Бучанском районе повреждены многоэтажка, два частных дома и автомобили.
В Фастовском районе ликвидированы пожары кровли многоэтажного жилого дома и гаражных помещений. Повреждено здание кинологического центра, три автомобиля и выбиты окна в трех квартирах многоэтажных домов.
В Броварском районе повреждены окна учебного заведения.
"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", - отметил Калашник.
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Ось тепер і видно Українцям ….. Акакаяразніца… Просто перестать стрєлять…
Жоден з прикоритних зеленського, з 2019 року, так і не пішов ЗАХИЩАТИ Україну, з 2019 року, зато у них, в рази з'явилися грошові і майнові надходження!?!?