Наслідки ворожої атаки на Київщину: під ударом опинилися три райони. ФОТОрепортаж

Вночі 4 липня росіяни атакували Київську область, пошкоджено будинки, транспортні засоби та гаражні приміщення у трьох районах, постраждали приватний кінологічний центр та заклад освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

У Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі та вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхових будинків.

У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - зазначив Калашник.

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