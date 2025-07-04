Наслідки ворожої атаки на Київщину: під ударом опинилися три райони. ФОТОрепортаж
Вночі 4 липня росіяни атакували Київську область, пошкоджено будинки, транспортні засоби та гаражні приміщення у трьох районах, постраждали приватний кінологічний центр та заклад освіти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
У Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.
У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі та вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхових будинків.
У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти.
"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - зазначив Калашник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось тепер і видно Українцям ….. Акакаяразніца… Просто перестать стрєлять…
Жоден з прикоритних зеленського, з 2019 року, так і не пішов ЗАХИЩАТИ Україну, з 2019 року, зато у них, в рази з'явилися грошові і майнові надходження!?!?