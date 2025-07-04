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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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Наслідки ворожої атаки на Київщину: під ударом опинилися три райони. ФОТОрепортаж

Вночі 4 липня росіяни атакували Київську область, пошкоджено будинки, транспортні засоби та гаражні приміщення у трьох районах, постраждали приватний кінологічний центр та заклад освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

У Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового житлового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі та вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхових будинків.

У Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - зазначив Калашник.

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Рятувальники ліквідують наслідки атаки 4 липня на Київщину
Пожежа після атаки 4 липня на Київщину
Співробітники ДСНС після атаки 4 липня на Київщину
Пожежа у будинку на Київщині
На Київщині пошкоджено гаражні приміщення

Автор: 

Київська область (4137) обстріл (29640) Броварський район (24) Бучанський район (75) Фастівський район (31)


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"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено". Ким не допущено? Лідором?
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04.07.2025 12:08 Відповісти
Кривізною Землі, рашистською роко-дупістью, ну й наша ППО трохи постаралася.
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04.07.2025 12:18 Відповісти
по перше: ХЗ чи не допущено, по-друге, і головне, по волі Господа, бо збивати нема чим...
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04.07.2025 12:30 Відповісти
Наслідки для України щодо саботажу з 2019 року, зеленським, з групою Оманських помічників ригоАНАЛІВ, вимог ЗАКОНОДАВСТВА з підготовки України до відсічі московській війні!!
Ось тепер і видно Українцям ….. Акакаяразніца… Просто перестать стрєлять…
Жоден з прикоритних зеленського, з 2019 року, так і не пішов ЗАХИЩАТИ Україну, з 2019 року, зато у них, в рази з'явилися грошові і майнові надходження!?!?
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04.07.2025 12:08 Відповісти
ти дуууже глибоко копнув...з 2022, та навіть з 2024 ***** часу було, але в пріорітеті піздінг
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04.07.2025 12:32 Відповісти
На терор треба відповідати терором, як мінімум не меншим. І хто сказав, що терор можна здійснювати лише з допомогою БПЛА та балістики, що інші засоби не є не менш вбивчими? Точно треба зняти будь-який імунітет від знищення щодо всіх посадовців ерефії (починаючи з Кремля), пропагандонів, військового керівництва, офіцерів вкс та рв тощо.
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04.07.2025 12:26 Відповісти
Всі перелічені вами цілі - цілком легетивні.
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04.07.2025 12:40 Відповісти
 
 