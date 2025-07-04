Київщина пережила масований удар РФ: значні руйнування та пошкодження житлового та промислового секторів Фастівщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали житловий і промисловий сектори Фастівського району Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Унаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали житловий і промисловий сектори Фастівського району Київщини, повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхового будинку та займання семи приватних гаражів", - йдеться в повідомленні.

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