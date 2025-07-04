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Новини Робота ППО на Київщині Атака безпілотників на Київщину
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Київщина пережила масований удар РФ: значні руйнування та пошкодження житлового та промислового секторів Фастівщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали житловий і промисловий сектори Фастівського району Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Унаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали житловий і промисловий сектори Фастівського району Київщини, повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхового будинку та займання семи приватних гаражів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ масовано атакувала Київщину ракетами та БпЛА: поранено чоловіка

Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина
Київщина

Автор: 

Київська область (4137) Фастівський район (31)


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Топ коментарі
+7
Пропонуєтє почекати коли Київ стане схожим на Бахмут?
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04.07.2025 06:56 Відповісти
+7
"Побойтєсь Бога" мають терористи-кацапи, які пускають смертельнів ракети на густонаселені міста, та навіть не на густонапселені і ті сатаністи московської церкви під маркою УПЦ МП, яких так і не заборонив Боневтік Позорно-Брехливий.
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04.07.2025 07:03 Відповісти
+3
Давайте не писати "значні руйнування" про покрівлю і 7 гаражів. Побойтесь Бога!
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04.07.2025 06:42 Відповісти
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Давайте не писати "значні руйнування" про покрівлю і 7 гаражів. Побойтесь Бога!
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04.07.2025 06:42 Відповісти
Пропонуєтє почекати коли Київ стане схожим на Бахмут?
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04.07.2025 06:56 Відповісти
"Побойтєсь Бога" мають терористи-кацапи, які пускають смертельнів ракети на густонаселені міста, та навіть не на густонапселені і ті сатаністи московської церкви під маркою УПЦ МП, яких так і не заборонив Боневтік Позорно-Брехливий.
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04.07.2025 07:03 Відповісти
Взагалі у нас упц мп офіційно заборонена з 20 травня 2025 р...
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04.07.2025 07:24 Відповісти
Так, навіть не буду сперечатися і навіть в нас є офіційно парламент і Конституція, але вони не діють, як і той закон, а діють телефонні вказівки 5-ти ефективних менеджерів, бо шостого мудра і добра людина направила на Божий суд. Скільки закрили церков(храмів) УПЦ МП, яких в Україні більше 11 тисяч? Та ніскільки.
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04.07.2025 07:42 Відповісти
І це пока ще є БК для Петріотів.
Додік Трамно презупинив поставку зур для цього зрк і сказав Іскандерам, Кінджалам та КР ***** - ВЕЛКОМ ТУ ЮКРЕЙН!
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04.07.2025 06:53 Відповісти
Німеччина планує закупити в США ракети Патріот для України
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04.07.2025 07:04 Відповісти
Навіть як шо це станется то на це потріьен час. А прекрасний майстер-переговірник може довго крктити кормою та чубом покі не погодится на чудову угоду не передавати зур третій стороні.
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04.07.2025 07:10 Відповісти
до осені час є
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04.07.2025 07:16 Відповісти
А шо по осені?
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04.07.2025 07:19 Відповісти
Немає у нас часу до осені...
Щоночі руйнування...
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04.07.2025 07:27 Відповісти
святе місце пустим не буває
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04.07.2025 07:09 Відповісти
Знаєтє багато країн шо виробляють зур для зрк Петріот?
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04.07.2025 07:12 Відповісти
Японія
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04.07.2025 07:17 Відповісти
Один.
Продовжуйте.
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04.07.2025 07:18 Відповісти
Все, перелік скінчився?
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04.07.2025 07:44 Відповісти
Это "додик трамп" ворует миллиардами из бюджета? Вместо разработок и финансирования производства вооружения... Основная проблема сейчас это сотни шахедов, которые можно сбивать и своими разработками, но "нету денег"...
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04.07.2025 07:20 Відповісти
Додік краде. Спікуліруе заявами а рідня та оточення на тлі заяв спекулюють на біржі.
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04.07.2025 07:43 Відповісти
Якщо не бити балістикою і дронами по москві та пітеру, то це буде продовжуватись нескінченно
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04.07.2025 07:12 Відповісти
ПІСЛЯ того, як Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну і Трамп лічно доложіл лічно т.Путіну о сполнєнії єго, Путіна, желанія, Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах...

Я, Д.Трамп, не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним.

Сьогодні я взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", і я не задоволений цим... - ніби сказав Трамп

Той же Трамп, відомий у світі господар свого слова, також ніби сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм.

А до того Трамп призупинив допомогу Україні.. Навіть ту зброю для України, яка вже була доправлена в Польщу - зупинив... Так, напевно, йому ... велів т. Путін.

Але після того ніби ще сказав що його, Трампа, мають переконати в тому, чи самим США вистачить тої зброї. Напевно, боїться той Трамп щоб т. Путін не послав "зєльоних чєловєчков" Аляску "прісоєдінять" к Росії, - " в зад возвернуть" Аляску... Отакий той Трамп миротворець, кандидат на премію миру від Нобеля...

І хто кого крєпко дєржіт за самоє дорогоє і обєрєгаємоє - "мужєскіє подвєскі"!?
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04.07.2025 07:14 Відповісти
Ніколій Нагорняк, а Ви громадянин США? Якщо читати Ваш комент, то Ви так переживаєте за Трампа, що аж нам ніби боляче, але ми українці і переживаємо за Україну, за її майбутнє. В нас у 2019 році вибрали президентом Зеленського, який під час війни є Верховним головнокомандувачем і він відповідає за нашу безпеку, безпеку держави, а не Трамп. Що стосується Трампа, так воно точно таке як наше - популіст, брехун і тупіший старого сала і за його президенство має бути соромко американцям, але їм не погано, на них не напали і їх економіка не знищена.
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04.07.2025 07:47 Відповісти
Чому в Москві спокій і тиша, клоуне зелений?!
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04.07.2025 07:16 Відповісти
Поки москву не почнем підривати все так і буде...
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04.07.2025 08:15 Відповісти
****** вже нарешті по москві
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04.07.2025 08:17 Відповісти
«Як тільки поза межі Києва хтось стартує так одразу заболотники по Києву гамселять чим тільки можна. Це вже не співпадіння . Це вже система . Три з половиною роки . А ви як вважаєте?

Тихої ночі бажати не буду , бо вона сьогодні гучна , і все ще попереду . Як там десять мільярдів на ЦВА окупованих територій ? Скільки могли для ППО різного закупити? Але захист країни і його населення не в пріоритеті влади.

Поки пишу над головою вже не один десяток Шахєдів пролетів . Далі на Киів який мені дуже знайомий . Вибухи, вибухи , спалахи . Що там телеграмі канали розкладали для всього світу про чеські літаки з РЕБ комплексами ? Кращої підказки заболотники і не чекали .

Кажуть критикувати владу під час ведення бойових дій ( бо стан війни ж не оголошено) не можна . Згоден якщо адекватно діє влада .

А якщо повний абзац і не компетентність ? Діферамби співати ? Тварюки самовпевнені, жадібні і злопамʼятні і ненажерливі .

Оце мене прорвало . Але як є так є . Тисячі дітей і матерів не сплять і дивляться в небо.

Одне питання у цих мам в голові , коли влада захистить наші міста і села ?

Питання не до армії а до влади , бо армія залежить від спроможності влади по всіх видах забезпечення . А забезпечення наших ППО просто НЕЗАДОВІЛЬНЕ .

Існуюча влада поки не спроможна забезпечити .

Боже бережи Україну !

А Шахеди і далі летять , як дикі гуси на Південь восени .

Місто у вогні і диму , є влучання у житлові будинки . І знову вибухи …

Страху немає у людей тільки ненависть до заболотного світу .

PS. Після руззьськоі балістіки під ранок дописав трохи :

Як багато питань до тих хто так і не ввів воєнний стан і не опрацював мобілізаційний план . Спроможність держави забезпечити потреби армії визначає спроможність армії захистити державу .

До речі більше 300 днів не призначено командувача Повітряних Сил . А це значить що Верховний не до кінця розуміє свою відповідальність за безпеку країни .

Сергій Кривонос.»
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04.07.2025 08:18 Відповісти
 
 