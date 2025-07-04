Киевская область пережила массированный удар РФ: значительные разрушения и повреждения жилого и промышленного секторов Фастовского района. ВИДЕО+ФОТО
В результате ракетной атаки повреждениям подверглись жилой и промышленный секторы Фастовского района Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В результате ракетной атаки повреждениям подверглись жилой и промышленный секторы Фастовского района Киевской области, сообщили в ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажного дома и возгорание семи частных гаражей", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Старый зольдат
показать весь комментарий04.07.2025 06:56 Ответить Ссылка
+11 Поділля16
показать весь комментарий04.07.2025 07:03 Ответить Ссылка
+7 Бандерівець
показать весь комментарий04.07.2025 07:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Додік Трамно презупинив поставку зур для цього зрк і сказав Іскандерам, Кінджалам та КР ***** - ВЕЛКОМ ТУ ЮКРЕЙН!
Щоночі руйнування...
Продовжуйте.
Я, Д.Трамп, не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним.
Сьогодні я взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", і я не задоволений цим... - ніби сказав Трамп
Той же Трамп, відомий у світі господар свого слова, також ніби сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм.
А до того Трамп призупинив допомогу Україні.. Навіть ту зброю для України, яка вже була доправлена в Польщу - зупинив... Так, напевно, йому ... велів т. Путін.
Але після того ніби ще сказав що його, Трампа, мають переконати в тому, чи самим США вистачить тої зброї. Напевно, боїться той Трамп щоб т. Путін не послав "зєльоних чєловєчков" Аляску "прісоєдінять" к Росії, - " в зад возвернуть" Аляску... Отакий той Трамп миротворець, кандидат на премію миру від Нобеля...
І хто кого крєпко дєржіт за самоє дорогоє і обєрєгаємоє - "мужєскіє подвєскі"!?
Тихої ночі бажати не буду , бо вона сьогодні гучна , і все ще попереду . Як там десять мільярдів на ЦВА окупованих територій ? Скільки могли для ППО різного закупити? Але захист країни і його населення не в пріоритеті влади.
Поки пишу над головою вже не один десяток Шахєдів пролетів . Далі на Киів який мені дуже знайомий . Вибухи, вибухи , спалахи . Що там телеграмі канали розкладали для всього світу про чеські літаки з РЕБ комплексами ? Кращої підказки заболотники і не чекали .
Кажуть критикувати владу під час ведення бойових дій ( бо стан війни ж не оголошено) не можна . Згоден якщо адекватно діє влада .
А якщо повний абзац і не компетентність ? Діферамби співати ? Тварюки самовпевнені, жадібні і злопамʼятні і ненажерливі .
Оце мене прорвало . Але як є так є . Тисячі дітей і матерів не сплять і дивляться в небо.
Одне питання у цих мам в голові , коли влада захистить наші міста і села ?
Питання не до армії а до влади , бо армія залежить від спроможності влади по всіх видах забезпечення . А забезпечення наших ППО просто НЕЗАДОВІЛЬНЕ .
Існуюча влада поки не спроможна забезпечити .
Боже бережи Україну !
А Шахеди і далі летять , як дикі гуси на Південь восени .
Місто у вогні і диму , є влучання у житлові будинки . І знову вибухи …
Страху немає у людей тільки ненависть до заболотного світу .
PS. Після руззьськоі балістіки під ранок дописав трохи :
Як багато питань до тих хто так і не ввів воєнний стан і не опрацював мобілізаційний план . Спроможність держави забезпечити потреби армії визначає спроможність армії захистити державу .
До речі більше 300 днів не призначено командувача Повітряних Сил . А це значить що Верховний не до кінця розуміє свою відповідальність за безпеку країни .
Сергій Кривонос.»