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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Вночі ворог вчергове атакував БпЛА Київщину: пошкоджено цивільні об’єкти, житловий будинок, автомобіль

Київщина після обстрілу

У ніч проти 5 липня російські загарбники вкотре атакували Київщину безпілотниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"У Бориспільському районі області унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі школи, котельні, магазину, будинку культури, приватного будинку та автомобіля. У приміщеннях вибиті двері, вікна, посічені фасади", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки серед населення постраждалих немає. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

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безпілотник (4469) Київська область (4142) Бориспільський район (33)


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