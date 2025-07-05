Ресурс зенитных установок "Гепард" в Киеве практически исчерпан, Минобороны и Генштаб до сих пор не разработали цикл сопровождения, - "Слуга народа" Безуглая
Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других, которые защищают Киев, практически исчерпан.
Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей. Поломки могут быть несложные, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, который до сих пор не разработан Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы.
"Программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "в серую". Полковники Генштаба, которые привыкли "пилить" деньги на проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях", - отмечает нардеп.
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А те що військові часто ремонтують техніку за свій кошт або волонтерів через бюрократію, це уже всі знають, просто гепард то не запчастини до двигуна совкової сау чи авто, не купиш на олх.
Треба не замовчувати, а вдосконалювати вертикаль рішень, що нам дісталась з совково-кучмівських часів, це дуже важливо в такій динамічній ситуації. Деколи на верхніх рівнях навіть ніхто не цікавиться як воно реально там внизу крутиться.
Ти серйозно думаєш що оцей висєр це для того щоб "вирішити проблему"? Для цього їй достатньо поспілкуватися зі своїм зеленим шефом а не лізти а ефір...
є частиною самого гепарда і не може бути прийняте на озброєння окремо від гепарда
Там же всьо чьотко сказано:
- "Все є!
Літаки літять, будемо всіх бамбіть, міліард дронів є, мільйон ракет на старті. Татаров планово ріже чеченів, Арістович їбаше з гранатомету, Чернишов на місці та потужно підсилює уряд, Шмигаль не шмигає, Мівіна запарена, презедент самий красивий, досвідчений і не втік!".
Все під контролєм!
Відставити паніку!
Повинна ж бути хоч якась перевірка когнітивних навичок для претендентів у владу...
І на наркотики теж...
Закрий хавелок і ніколи,чуєш,ніколи не вякай.Нівна в рот набери і заткнись!
Розділ II
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці
До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація:
1) у сфері оборони:
про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;
Більш ніхто.
Кабінет Міністрів розіслав внутрішній документ з вказівкою підготувати робочі місця для міністерств у західних регіонах - на випадок надзвичайної ситуації.
Документ реальний, його передав один із чиновників. Зараз у Кабміні паніка - там кажуть, що це фальшивка, бо допустили серйозний прокол: не поставили гриф «секретно». Через це держслужбовці почали перекидати його один одному й попереджати близьких про можливу загрозу.
📌 Перше: така помилка - це більше, ніж недбалість.
📌 Друге: якщо влада вже готується до найгіршого - чому про це мовчить перед суспільством?
)(уйло посилить атаки.
Зелених не дочикаєтесь