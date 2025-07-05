Ресурс зенитных установок "Гепард" в Киеве практически исчерпан, Минобороны и Генштаб до сих пор не разработали цикл сопровождения, - "Слуга народа" Безуглая

Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других, которые защищают Киев, практически исчерпан.

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей. Поломки могут быть несложные, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, который до сих пор не разработан Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы.

"Программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "в серую". Полковники Генштаба, которые привыкли "пилить" деньги на проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях", - отмечает нардеп.

Также читайте: Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине, - Reuters