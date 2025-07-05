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Новости Работа ПВО на Киевщине
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Ресурс зенитных установок "Гепард" в Киеве практически исчерпан, Минобороны и Генштаб до сих пор не разработали цикл сопровождения, - "Слуга народа" Безуглая

Установка Гепард

Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других, которые защищают Киев, практически исчерпан.

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, ремонты проводятся преимущественно за счет самих экипажей. Поломки могут быть несложные, но в рамках действующей системы нет простого цикла сопровождения, который до сих пор не разработан Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы.

"Программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "в серую". Полковники Генштаба, которые привыкли "пилить" деньги на проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях", - отмечает нардеп.

Также читайте: Трамп после разговора с Зеленским может возобновить поставки ракет Patriot Украине, - Reuters

Автор: 

Киев (25822) ПВО (2910) Безуглая Марьяна (298)


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Топ комментарии
+9
Вона шо, не дивилася гундосіки?!
Там же всьо чьотко сказано:
- "Все є!
Літаки літять, будемо всіх бамбіть, міліард дронів є, мільйон ракет на старті. Татаров планово ріже чеченів, Арістович їбаше з гранатомету, Чернишов на місці та потужно підсилює уряд, Шмигаль не шмигає, Мівіна запарена, презедент самий красивий, досвідчений і не втік!".
Все під контролєм!
Відставити паніку!
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05.07.2025 09:39 Ответить
+7
ресурс розумових здібностей безглуздої вичерпаний-хоча не може бути вичерпане те,чого ніколи не було...
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05.07.2025 09:35 Ответить
+6
"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат"

є частиною самого гепарда і не може бути прийняте на озброєння окремо від гепарда
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05.07.2025 09:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо проблема не вирішується довший час, то що її краще замовчувати, думаю в ху..ла достатньо кротів щоб мати інформацію. У нас колишні проорківські риги в верховній раді та кабміні сидять і мають доступ до всього, мабуть уже всі забули такий нюанс.

А те що військові часто ремонтують техніку за свій кошт або волонтерів через бюрократію, це уже всі знають, просто гепард то не запчастини до двигуна совкової сау чи авто, не купиш на олх.

Треба не замовчувати, а вдосконалювати вертикаль рішень, що нам дісталась з совково-кучмівських часів, це дуже важливо в такій динамічній ситуації. Деколи на верхніх рівнях навіть ніхто не цікавиться як воно реально там внизу крутиться.
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05.07.2025 09:48 Ответить
А-ха-х.
Ти серйозно думаєш що оцей висєр це для того щоб "вирішити проблему"? Для цього їй достатньо поспілкуватися зі своїм зеленим шефом а не лізти а ефір...
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05.07.2025 09:57 Ответить
Маленький,тиловий,наївний експерт-аматор...схоже,тобі,з причини малолітства і простоти,просто не видно ,що Безуглій хтось надав цю інформацію з командування ЗСУ,навіть формулювання вона не поміняла...
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05.07.2025 10:27 Ответить
Для того щоб вирішувати проблеми з ППО та постачанням армії в нас і існують депутати. А ця дебілка лише повдомлення строчить на зарплату з наших податків.
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05.07.2025 09:58 Ответить
ресурс розумових здібностей безглуздої вичерпаний-хоча не може бути вичерпане те,чого ніколи не було...
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05.07.2025 09:35 Ответить
звідкись же ж вона знає цю таємну інформацію
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05.07.2025 10:26 Ответить
"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат"

є частиною самого гепарда і не може бути прийняте на озброєння окремо від гепарда
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05.07.2025 09:35 Ответить
Мова мабуть за зовнішню систему з координатами повітряних цілей.
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05.07.2025 09:38 Ответить
все що завгодно - мабуть
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05.07.2025 09:43 Ответить
Щоб виділити кошти й офіційно закупити, інтегрувати у бойову систему Гепарда має бути прийняття на озброєння херштабом
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05.07.2025 10:28 Ответить
Ой, генштабом
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05.07.2025 10:29 Ответить
Розжени нах Генштаб - якщо з них толку - як з цапа молока
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05.07.2025 09:35 Ответить
Звідки воно усе це знає
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05.07.2025 09:36 Ответить
ермак мабуть розповів
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05.07.2025 09:41 Ответить
Вона шо, не дивилася гундосіки?!
Там же всьо чьотко сказано:
- "Все є!
Літаки літять, будемо всіх бамбіть, міліард дронів є, мільйон ракет на старті. Татаров планово ріже чеченів, Арістович їбаше з гранатомету, Чернишов на місці та потужно підсилює уряд, Шмигаль не шмигає, Мівіна запарена, презедент самий красивий, досвідчений і не втік!".
Все під контролєм!
Відставити паніку!
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05.07.2025 09:39 Ответить
Чому її досі не вигнали ?!
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05.07.2025 09:41 Ответить
Тут інше питання - як вона туди потрапила?
Повинна ж бути хоч якась перевірка когнітивних навичок для претендентів у владу...
І на наркотики теж...
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05.07.2025 10:09 Ответить
Ти,******,на кого працюєш?Поскільки відомо що ти шоха Єрмака то напрашується само собою висновок,,,
Закрий хавелок і ніколи,чуєш,ніколи не вякай.Нівна в рот набери і заткнись!
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05.07.2025 09:41 Ответить
Давно з зони відкинулися? Схоже, довго чалилися.
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05.07.2025 10:17 Ответить
його зона тепер,рідна ухилянтська нора...
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05.07.2025 10:28 Ответить
Доповідь агента Козиря у генштаб агресора ?
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05.07.2025 09:41 Ответить
І швець і жнець, і на дуді гравець, і досі ніхто її не оціне цю круглу .
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05.07.2025 09:42 Ответить
Чого ж - Залужний вже оцінив - очутившись в Англії
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05.07.2025 09:45 Ответить
Мар'яна та Валєра дуже цінять вподобайки
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05.07.2025 10:18 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну таємницю

Розділ II
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці

До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація:

1) у сфері оборони:

про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;
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05.07.2025 09:42 Ответить
Стаття 111 ККУ "на тарілочці".
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05.07.2025 10:12 Ответить
спершу застосуй подібну статтю до одного свого рудого дідугана.
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05.07.2025 10:32 Ответить
Безугла - це та продажна млядь, яка, будучи головою комітета, по×ерила справу по вагнерах, відмазуючи Єрмака з Віслюком. Вважати цю тупу найману курву експертом хоча б у чомусь може тільки їпанутий виборець зеленого кодла.
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05.07.2025 09:44 Ответить
Все в одному відео... https://youtu.be/0tsY_9KStBo Виступ нардепки від партії "Слуга народу" Мар'яни Безуглої на форумі "Україна 30. Платіжки"
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05.07.2025 10:14 Ответить
В усьому винні зеленський і його слуги.
Більш ніхто.
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05.07.2025 09:46 Ответить
А х#йло ?
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05.07.2025 09:50 Ответить
***** повинен займатись захистом України ?Ще хто,цікава ваша думка.
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05.07.2025 09:53 Ответить
Гепарди чому працюють ? Напевно це зеленський запускає по Україні шахеди, так ? Це ж він в усьому винен, а не х#йло.
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05.07.2025 10:05 Ответить
мова про гепарди, про захист, а не про зелену гниду з ******. тобі треба перейти на сторінку де боневтік показує потужні відосики.
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05.07.2025 10:12 Ответить
Мова про те, що я відповідав Ксенії на пост, де вона каже що винний зеленський, а більше ніхто. Очі роззуй. А про те, куди мені там треба чи не треба-то взагалі не твоя справа.
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05.07.2025 10:16 Ответить
Ху@ло - це вже похідна від зелених!!
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05.07.2025 09:57 Ответить
Тобто х#йло виростили зелені чи як ?)
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05.07.2025 10:07 Ответить
ви дитина чи ...з особливостями в розвитку,друже? з 2019 в усьому винен Путін,а Бубочка,ну він же нічого не знав,він за хороше? чи ви з тих,з йермаковсько-подоляцьких чуваків,за копієчку трудитесь на форумі?
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05.07.2025 10:37 Ответить
Під час війни,в умовах військового стану якась Безугла СИСТЕМАТИЧНО через ЗМІ зливає ВОРОГУ болючу та секретну інформацію про ЗСУ та військові ресурси. СБУ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР - НЕ РЕАГУЮТЬ. І то і друге - ЗРАДА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ,ЗЛОЧИНИ. Чого мовчить Президент?? Чому мовчить опозиція?? Цікаве питання. Може усіх це влаштовує??
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05.07.2025 09:57 Ответить
А що може сказати "генпрокурор", за ручку приведений "президентом"? Як і кишенькова "внутрішня СБУ".
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05.07.2025 10:18 Ответить
Ну то дай координати, де зламані "Гепарди" стоять...
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05.07.2025 09:58 Ответить
Уряд потай готує евакуацію на Захід України.

Кабінет Міністрів розіслав внутрішній документ з вказівкою підготувати робочі місця для міністерств у західних регіонах - на випадок надзвичайної ситуації.

Документ реальний, його передав один із чиновників. Зараз у Кабміні паніка - там кажуть, що це фальшивка, бо допустили серйозний прокол: не поставили гриф «секретно». Через це держслужбовці почали перекидати його один одному й попереджати близьких про можливу загрозу.

📌 Перше: така помилка - це більше, ніж недбалість.

📌 Друге: якщо влада вже готується до найгіршого - чому про це мовчить перед суспільством?
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05.07.2025 10:09 Ответить
А Ви звідки про це дізналися? Можна посилання на першоджерело?
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05.07.2025 10:11 Ответить
"один із чиновників" - заслуговує на довіру, еге ж.
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05.07.2025 10:20 Ответить
Моя перша реакція на цей пост - навіщо про це розповідати на всезагал? Але потім подумав: "А може це єдиний спосіб привернути увагу до цієї проблеми?" Армія все одно совковою залишається, тому публічний розголос є найефективнішим способом боротьби з тупими генералами, які звикли приховувати кричущі факти їхньої недбалості та прорахунків під грифом "цілком таємно".
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05.07.2025 10:10 Ответить
Безкутна здала ворогу таємні дані. Зрада, чи ще ні?
)(уйло посилить атаки.
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05.07.2025 10:25 Ответить
Безглузда працює на єрмака і рашку
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05.07.2025 10:26 Ответить
Цікаво, хто "кришує" цю безмозглу? Чому вона ще депутат? Чому вона ще не "сидить"?
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05.07.2025 10:33 Ответить
https://www.facebook.com/share/19JXtWg67f/ Friedrich Merz, можно ще надіслати єл. Листа
Зелених не дочикаєтесь
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05.07.2025 10:33 Ответить
Корупція серед прогнилого, зрадницького й некомпетентного командування становить загрозу безпеці держави не меншу, якщо не більшу, ніж рашистська орда на фронті.
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05.07.2025 10:36 Ответить
 
 