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Новини Робота ППО на Київщині
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Ресурс зенітних установок "Гепард" у Києві практично вичерпаний, Міноборони та Генштаб досі не розробили цикл супроводу, - "Слуга народу" Безугла

Установка Гепард

Ресурс зенітних установок типу "Гепард" та інших, які захищають Київ, практично вичерпаний.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ремонти проводяться переважно за кошт самих екіпажів. Поломки можуть бути нескладні, але в межах чинної системи немає простого циклу супроводу, що досі не розроблений Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ. Бойові команди самостійно шукають ресурси для продовження бойової роботи. 

"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат, не прийняте на озброєння і використовується "в сіру". Полковники Генштабу, які звикли "пиляти" гроші на проведенні дослідно-конструкторських робіт (ДКР) десятиліттями, блокують будь-які ініціативи ззовні, навіть коли вони довели свою ефективність у бойових умовах", - зауважує нардепка.

Також читайте: Трамп після розмови із Зеленським може відновити постачання ракет Patriot Україні, - Reuters

Автор: 

Київ (19824) ППО (3352) Безугла Мар’яна (305)


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Топ коментарі
+9
Вона шо, не дивилася гундосіки?!
Там же всьо чьотко сказано:
- "Все є!
Літаки літять, будемо всіх бамбіть, міліард дронів є, мільйон ракет на старті. Татаров планово ріже чеченів, Арістович їбаше з гранатомету, Чернишов на місці та потужно підсилює уряд, Шмигаль не шмигає, Мівіна запарена, презедент самий красивий, досвідчений і не втік!".
Все під контролєм!
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05.07.2025 09:39 Відповісти
+7
ресурс розумових здібностей безглуздої вичерпаний-хоча не може бути вичерпане те,чого ніколи не було...
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05.07.2025 09:35 Відповісти
+6
"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат"

є частиною самого гепарда і не може бути прийняте на озброєння окремо від гепарда
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05.07.2025 09:35 Відповісти
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Якщо проблема не вирішується довший час, то що її краще замовчувати, думаю в ху..ла достатньо кротів щоб мати інформацію. У нас колишні проорківські риги в верховній раді та кабміні сидять і мають доступ до всього, мабуть уже всі забули такий нюанс.

А те що військові часто ремонтують техніку за свій кошт або волонтерів через бюрократію, це уже всі знають, просто гепард то не запчастини до двигуна совкової сау чи авто, не купиш на олх.

Треба не замовчувати, а вдосконалювати вертикаль рішень, що нам дісталась з совково-кучмівських часів, це дуже важливо в такій динамічній ситуації. Деколи на верхніх рівнях навіть ніхто не цікавиться як воно реально там внизу крутиться.
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05.07.2025 09:48 Відповісти
А-ха-х.
Ти серйозно думаєш що оцей висєр це для того щоб "вирішити проблему"? Для цього їй достатньо поспілкуватися зі своїм зеленим шефом а не лізти а ефір...
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05.07.2025 09:57 Відповісти
Маленький,тиловий,наївний експерт-аматор...схоже,тобі,з причини малолітства і простоти,просто не видно ,що Безуглій хтось надав цю інформацію з командування ЗСУ,навіть формулювання вона не поміняла...
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05.07.2025 10:27 Відповісти
Для того щоб вирішувати проблеми з ППО та постачанням армії в нас і існують депутати. А ця дебілка лише повдомлення строчить на зарплату з наших податків.
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05.07.2025 09:58 Відповісти
ресурс розумових здібностей безглуздої вичерпаний-хоча не може бути вичерпане те,чого ніколи не було...
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05.07.2025 09:35 Відповісти
звідкись же ж вона знає цю таємну інформацію
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05.07.2025 10:26 Відповісти
"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат"

є частиною самого гепарда і не може бути прийняте на озброєння окремо від гепарда
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05.07.2025 09:35 Відповісти
Мова мабуть за зовнішню систему з координатами повітряних цілей.
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05.07.2025 09:38 Відповісти
все що завгодно - мабуть
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05.07.2025 09:43 Відповісти
Щоб виділити кошти й офіційно закупити, інтегрувати у бойову систему Гепарда має бути прийняття на озброєння херштабом
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05.07.2025 10:28 Відповісти
Ой, генштабом
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05.07.2025 10:29 Відповісти
Розжени нах Генштаб - якщо з них толку - як з цапа молока
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05.07.2025 09:35 Відповісти
Звідки воно усе це знає
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05.07.2025 09:36 Відповісти
ермак мабуть розповів
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05.07.2025 09:41 Відповісти
Вона шо, не дивилася гундосіки?!
Там же всьо чьотко сказано:
- "Все є!
Літаки літять, будемо всіх бамбіть, міліард дронів є, мільйон ракет на старті. Татаров планово ріже чеченів, Арістович їбаше з гранатомету, Чернишов на місці та потужно підсилює уряд, Шмигаль не шмигає, Мівіна запарена, презедент самий красивий, досвідчений і не втік!".
Все під контролєм!
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05.07.2025 09:39 Відповісти
Чому її досі не вигнали ?!
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05.07.2025 09:41 Відповісти
Тут інше питання - як вона туди потрапила?
Повинна ж бути хоч якась перевірка когнітивних навичок для претендентів у владу...
І на наркотики теж...
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05.07.2025 10:09 Відповісти
Ти,******,на кого працюєш?Поскільки відомо що ти шоха Єрмака то напрашується само собою висновок,,,
Закрий хавелок і ніколи,чуєш,ніколи не вякай.Нівна в рот набери і заткнись!
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05.07.2025 09:41 Відповісти
Давно з зони відкинулися? Схоже, довго чалилися.
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05.07.2025 10:17 Відповісти
його зона тепер,рідна ухилянтська нора...
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05.07.2025 10:28 Відповісти
Доповідь агента Козиря у генштаб агресора ?
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05.07.2025 09:41 Відповісти
І швець і жнець, і на дуді гравець, і досі ніхто її не оціне цю круглу .
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05.07.2025 09:42 Відповісти
Чого ж - Залужний вже оцінив - очутившись в Англії
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05.07.2025 09:45 Відповісти
Мар'яна та Валєра дуже цінять вподобайки
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05.07.2025 10:18 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну таємницю

Розділ II
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці

До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація:

1) у сфері оборони:

про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;
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05.07.2025 09:42 Відповісти
Стаття 111 ККУ "на тарілочці".
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05.07.2025 10:12 Відповісти
спершу застосуй подібну статтю до одного свого рудого дідугана.
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05.07.2025 10:32 Відповісти
Безугла - це та продажна млядь, яка, будучи головою комітета, по×ерила справу по вагнерах, відмазуючи Єрмака з Віслюком. Вважати цю тупу найману курву експертом хоча б у чомусь може тільки їпанутий виборець зеленого кодла.
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05.07.2025 09:44 Відповісти
Все в одному відео... https://youtu.be/0tsY_9KStBo Виступ нардепки від партії "Слуга народу" Мар'яни Безуглої на форумі "Україна 30. Платіжки"
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05.07.2025 10:14 Відповісти
В усьому винні зеленський і його слуги.
Більш ніхто.
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05.07.2025 09:46 Відповісти
А х#йло ?
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05.07.2025 09:50 Відповісти
***** повинен займатись захистом України ?Ще хто,цікава ваша думка.
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05.07.2025 09:53 Відповісти
Гепарди чому працюють ? Напевно це зеленський запускає по Україні шахеди, так ? Це ж він в усьому винен, а не х#йло.
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05.07.2025 10:05 Відповісти
мова про гепарди, про захист, а не про зелену гниду з ******. тобі треба перейти на сторінку де боневтік показує потужні відосики.
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05.07.2025 10:12 Відповісти
Мова про те, що я відповідав Ксенії на пост, де вона каже що винний зеленський, а більше ніхто. Очі роззуй. А про те, куди мені там треба чи не треба-то взагалі не твоя справа.
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05.07.2025 10:16 Відповісти
Ху@ло - це вже похідна від зелених!!
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05.07.2025 09:57 Відповісти
Тобто х#йло виростили зелені чи як ?)
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05.07.2025 10:07 Відповісти
Під час війни,в умовах військового стану якась Безугла СИСТЕМАТИЧНО через ЗМІ зливає ВОРОГУ болючу та секретну інформацію про ЗСУ та військові ресурси. СБУ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР - НЕ РЕАГУЮТЬ. І то і друге - ЗРАДА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ,ЗЛОЧИНИ. Чого мовчить Президент?? Чому мовчить опозиція?? Цікаве питання. Може усіх це влаштовує??
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05.07.2025 09:57 Відповісти
А що може сказати "генпрокурор", за ручку приведений "президентом"? Як і кишенькова "внутрішня СБУ".
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05.07.2025 10:18 Відповісти
Ну то дай координати, де зламані "Гепарди" стоять...
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05.07.2025 09:58 Відповісти
Уряд потай готує евакуацію на Захід України.

Кабінет Міністрів розіслав внутрішній документ з вказівкою підготувати робочі місця для міністерств у західних регіонах - на випадок надзвичайної ситуації.

Документ реальний, його передав один із чиновників. Зараз у Кабміні паніка - там кажуть, що це фальшивка, бо допустили серйозний прокол: не поставили гриф «секретно». Через це держслужбовці почали перекидати його один одному й попереджати близьких про можливу загрозу.

📌 Перше: така помилка - це більше, ніж недбалість.

📌 Друге: якщо влада вже готується до найгіршого - чому про це мовчить перед суспільством?
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05.07.2025 10:09 Відповісти
А Ви звідки про це дізналися? Можна посилання на першоджерело?
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05.07.2025 10:11 Відповісти
"один із чиновників" - заслуговує на довіру, еге ж.
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05.07.2025 10:20 Відповісти
Моя перша реакція на цей пост - навіщо про це розповідати на всезагал? Але потім подумав: "А може це єдиний спосіб привернути увагу до цієї проблеми?" Армія все одно совковою залишається, тому публічний розголос є найефективнішим способом боротьби з тупими генералами, які звикли приховувати кричущі факти їхньої недбалості та прорахунків під грифом "цілком таємно".
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05.07.2025 10:10 Відповісти
Безкутна здала ворогу таємні дані. Зрада, чи ще ні?
)(уйло посилить атаки.
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05.07.2025 10:25 Відповісти
Безглузда працює на єрмака і рашку
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05.07.2025 10:26 Відповісти
Цікаво, хто "кришує" цю безмозглу? Чому вона ще депутат? Чому вона ще не "сидить"?
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05.07.2025 10:33 Відповісти
https://www.facebook.com/share/19JXtWg67f/ Friedrich Merz, можно ще надіслати єл. Листа
Зелених не дочикаєтесь
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05.07.2025 10:33 Відповісти
 
 