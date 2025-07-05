Ресурс зенітних установок "Гепард" у Києві практично вичерпаний, Міноборони та Генштаб досі не розробили цикл супроводу, - "Слуга народу" Безугла
Ресурс зенітних установок типу "Гепард" та інших, які захищають Київ, практично вичерпаний.
Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, ремонти проводяться переважно за кошт самих екіпажів. Поломки можуть бути нескладні, але в межах чинної системи немає простого циклу супроводу, що досі не розроблений Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ. Бойові команди самостійно шукають ресурси для продовження бойової роботи.
"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат, не прийняте на озброєння і використовується "в сіру". Полковники Генштабу, які звикли "пиляти" гроші на проведенні дослідно-конструкторських робіт (ДКР) десятиліттями, блокують будь-які ініціативи ззовні, навіть коли вони довели свою ефективність у бойових умовах", - зауважує нардепка.
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А те що військові часто ремонтують техніку за свій кошт або волонтерів через бюрократію, це уже всі знають, просто гепард то не запчастини до двигуна совкової сау чи авто, не купиш на олх.
Треба не замовчувати, а вдосконалювати вертикаль рішень, що нам дісталась з совково-кучмівських часів, це дуже важливо в такій динамічній ситуації. Деколи на верхніх рівнях навіть ніхто не цікавиться як воно реально там внизу крутиться.
Ти серйозно думаєш що оцей висєр це для того щоб "вирішити проблему"? Для цього їй достатньо поспілкуватися зі своїм зеленим шефом а не лізти а ефір...
є частиною самого гепарда і не може бути прийняте на озброєння окремо від гепарда
Там же всьо чьотко сказано:
- "Все є!
Літаки літять, будемо всіх бамбіть, міліард дронів є, мільйон ракет на старті. Татаров планово ріже чеченів, Арістович їбаше з гранатомету, Чернишов на місці та потужно підсилює уряд, Шмигаль не шмигає, Мівіна запарена, презедент самий красивий, досвідчений і не втік!".
Все під контролєм!
Відставити паніку!
Повинна ж бути хоч якась перевірка когнітивних навичок для претендентів у владу...
І на наркотики теж...
Закрий хавелок і ніколи,чуєш,ніколи не вякай.Нівна в рот набери і заткнись!
Розділ II
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної таємниці
До державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація:
1) у сфері оборони:
про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового управління, підготовку та проведення військових операцій, стратегічне та мобілізаційне розгортання військ, а також про інші найважливіші показники, які характеризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань;
Більш ніхто.
Кабінет Міністрів розіслав внутрішній документ з вказівкою підготувати робочі місця для міністерств у західних регіонах - на випадок надзвичайної ситуації.
Документ реальний, його передав один із чиновників. Зараз у Кабміні паніка - там кажуть, що це фальшивка, бо допустили серйозний прокол: не поставили гриф «секретно». Через це держслужбовці почали перекидати його один одному й попереджати близьких про можливу загрозу.
📌 Перше: така помилка - це більше, ніж недбалість.
📌 Друге: якщо влада вже готується до найгіршого - чому про це мовчить перед суспільством?
)(уйло посилить атаки.
Зелених не дочикаєтесь