Ресурс зенітних установок "Гепард" у Києві практично вичерпаний, Міноборони та Генштаб досі не розробили цикл супроводу, - "Слуга народу" Безугла

Ресурс зенітних установок типу "Гепард" та інших, які захищають Київ, практично вичерпаний.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ремонти проводяться переважно за кошт самих екіпажів. Поломки можуть бути нескладні, але в межах чинної системи немає простого циклу супроводу, що досі не розроблений Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ. Бойові команди самостійно шукають ресурси для продовження бойової роботи.

"Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат, не прийняте на озброєння і використовується "в сіру". Полковники Генштабу, які звикли "пиляти" гроші на проведенні дослідно-конструкторських робіт (ДКР) десятиліттями, блокують будь-які ініціативи ззовні, навіть коли вони довели свою ефективність у бойових умовах", - зауважує нардепка.

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