Ликвидация генералов подрывает управление в армии РФ, - разведка Великобритании
Ликвидация российских генералов может негативно повлиять на систему управления в некоторых подразделениях сил РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.
Как отмечает британская разведка, недавно ликвидированный заместитель командующего Военно-морского флота России Михаил Гудков стал как минимум вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала года.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 16 генералов, говорится в обзоре.
"Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта", - отмечает разведка Британии.
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який не причому, але везе ...
але на кацапську мораль давить....
а то мене щє за ідіота приймуть, а не ваше покращяння...
Коли вони за тиждень 30+ генералів на компост відправили...
Причём эти две свинособаки считаются у них чуть ли не образцов воинского таланта.
- я не фашизд, я ускій!
- та я знаю дядечку, мені про вас діда розповідали...