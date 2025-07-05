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Новости Ликвидация военного командования РФ
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Ликвидация генералов подрывает управление в армии РФ, - разведка Великобритании

рф,враг,армия,оккупант

Ликвидация российских генералов может негативно повлиять на систему управления в некоторых подразделениях сил РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

Как отмечает британская разведка, недавно ликвидированный заместитель командующего Военно-морского флота России Михаил Гудков стал как минимум вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала года.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 16 генералов, говорится в обзоре.

"Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта", - отмечает разведка Британии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированный генерал РФ Москалик готовил доклады для Путина о ситуации в Украине, - росСМИ

Автор: 

армия РФ (19953) Великобритания (5051) ликвидация (3789) разведка (4206)


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Топ комментарии
+7
Ліквідація генералів підриває управління в армії РФ - А багатьом москалям це подобається, звільняються місця для нового лайна, не здивуюся, якщо вони і передають координати попередникив
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05.07.2025 11:56 Ответить
+6
На параше этих толпойопов на сто лет вперёд припасено. Их даже клонируют.
Причём эти две свинособаки считаются у них чуть ли не образцов воинского таланта.
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05.07.2025 11:54 Ответить
+2
у кацапськoму генералі розуму менше ніж в ішаку,
який не причому, але везе ...
але на кацапську мораль давить....
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05.07.2025 11:42 Ответить
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у кацапськoму генералі розуму менше ніж в ішаку,
який не причому, але везе ...
але на кацапську мораль давить....
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05.07.2025 11:42 Ответить
Звання та знання величини постоянни
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05.07.2025 11:50 Ответить
Цензор, може покращяня відвернути назад?
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05.07.2025 11:43 Ответить
я заїбався видаляти переповторюхі,
а то мене щє за ідіота приймуть, а не ваше покращяння...
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05.07.2025 11:47 Ответить
Оу! У Вас теж повторюхи??? Щось із сайтом..в мене теж задвоює пости..
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05.07.2025 12:04 Ответить
є така біда - тільки ідіот намагається ремонтувати те що робить...
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05.07.2025 12:07 Ответить
Ну до Ізраїлю нам далеко!
Коли вони за тиждень 30+ генералів на компост відправили...
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05.07.2025 11:48 Ответить
На параше этих толпойопов на сто лет вперёд припасено. Их даже клонируют.
Причём эти две свинособаки считаются у них чуть ли не образцов воинского таланта.
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05.07.2025 11:54 Ответить
Ліквідація генералів підриває управління в армії РФ - А багатьом москалям це подобається, звільняються місця для нового лайна, не здивуюся, якщо вони і передають координати попередникив
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05.07.2025 11:56 Ответить
Про кацапа не пишуть «загинув»! Треба писати-« був ліквідований. Дотримуйтесь семантики слів, це важливо.У слові»загинув» присутній жал та є героїзація. Ну тоді можна по кацапськи «пал смєртю храбрих»(((
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05.07.2025 12:05 Ответить
В цій новині ключове слово "може"(Тобто або вплине ,або не вплине(Не розуміють західні аналітики,що в держави-агресора є давня промовка,що "у нас каждая кухарка может.."((Тому нищення якогось главкома,то лиш сутиативна "нєразбєріха",потім таких призначають ,як в хамасі...((
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05.07.2025 12:19 Ответить
супер, давно пора... Неплохо бы также, обратить внимание на кремлевских террористов из ближайшего окружения пуйла ....
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05.07.2025 12:24 Ответить
Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку року
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05.07.2025 12:33 Ответить
собі засунь і щелтикова і щедріна...
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05.07.2025 12:49 Ответить
а чим відрізняеться північний кореєць від бурята?
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05.07.2025 12:47 Ответить
- дядечкy фашизд, дядечкy фашизд, а ви нас всіх вбьєте?
- я не фашизд, я ускій!
- та я знаю дядечку, мені про вас діда розповідали...
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05.07.2025 14:12 Ответить
 
 