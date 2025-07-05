Ликвидация генералов подрывает управление в армии РФ, - разведка Великобритании

Ликвидация российских генералов может негативно повлиять на систему управления в некоторых подразделениях сил РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

Как отмечает британская разведка, недавно ликвидированный заместитель командующего Военно-морского флота России Михаил Гудков стал как минимум вторым высокопоставленным генералом, погибшим с начала года.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 16 генералов, говорится в обзоре.

"Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях Вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время конфликта", - отмечает разведка Британии.

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