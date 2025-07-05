Ліквідація генералів підриває управління в армії РФ, - розвідка Великої Британії
Ліквідація російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах сил РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Британії.
Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку року.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 16 генералів, ідеться в огляді.
"Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час конфлікту", – зазначає розвідка Британії.
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який не причому, але везе ...
але на кацапську мораль давить....
а то мене щє за ідіота приймуть, а не ваше покращяння...
Коли вони за тиждень 30+ генералів на компост відправили...
Причём эти две свинособаки считаются у них чуть ли не образцов воинского таланта.