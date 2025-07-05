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Новини Ліквідація військовго командування РФ
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Ліквідація генералів підриває управління в армії РФ, - розвідка Великої Британії

рф,ворог,армія,окупант

Ліквідація російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах сил РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Британії.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 16 генералів, ідеться в огляді.

"Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час конфлікту", – зазначає розвідка Британії.

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Автор: 

армія рф (18104) Велика Британія (5692) ліквідація (4173) розвідка (3896)


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Топ коментарі
+4
Ліквідація генералів підриває управління в армії РФ - А багатьом москалям це подобається, звільняються місця для нового лайна, не здивуюся, якщо вони і передають координати попередникив
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05.07.2025 11:56 Відповісти
+3
На параше этих толпойопов на сто лет вперёд припасено. Их даже клонируют.
Причём эти две свинособаки считаются у них чуть ли не образцов воинского таланта.
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05.07.2025 11:54 Відповісти
+1
я заїбався видаляти переповторюхі,
а то мене щє за ідіота приймуть, а не ваше покращяння...
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05.07.2025 11:47 Відповісти
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у кацапськoму генералі розуму менше ніж в ішаку,
який не причому, але везе ...
але на кацапську мораль давить....
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05.07.2025 11:42 Відповісти
Звання та знання величини постоянни
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05.07.2025 11:50 Відповісти
Цензор, може покращяня відвернути назад?
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05.07.2025 11:43 Відповісти
я заїбався видаляти переповторюхі,
а то мене щє за ідіота приймуть, а не ваше покращяння...
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05.07.2025 11:47 Відповісти
Оу! У Вас теж повторюхи??? Щось із сайтом..в мене теж задвоює пости..
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05.07.2025 12:04 Відповісти
є така біда - тільки ідіот намагається ремонтувати те що робить...
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05.07.2025 12:07 Відповісти
Ну до Ізраїлю нам далеко!
Коли вони за тиждень 30+ генералів на компост відправили...
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05.07.2025 11:48 Відповісти
На параше этих толпойопов на сто лет вперёд припасено. Их даже клонируют.
Причём эти две свинособаки считаются у них чуть ли не образцов воинского таланта.
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05.07.2025 11:54 Відповісти
Ліквідація генералів підриває управління в армії РФ - А багатьом москалям це подобається, звільняються місця для нового лайна, не здивуюся, якщо вони і передають координати попередникив
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05.07.2025 11:56 Відповісти
Про кацапа не пишуть «загинув»! Треба писати-« був ліквідований. Дотримуйтесь семантики слів, це важливо.У слові»загинув» присутній жал та є героїзація. Ну тоді можна по кацапськи «пал смєртю храбрих»(((
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05.07.2025 12:05 Відповісти
В цій новині ключове слово "може"(Тобто або вплине ,або не вплине(Не розуміють західні аналітики,що в держави-агресора є давня промовка,що "у нас каждая кухарка может.."((Тому нищення якогось главкома,то лиш сутиативна "нєразбєріха",потім таких призначають ,як в хамасі...((
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05.07.2025 12:19 Відповісти
супер, давно пора... Неплохо бы также, обратить внимание на кремлевских террористов из ближайшего окружения пуйла ....
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05.07.2025 12:24 Відповісти
Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку року
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05.07.2025 12:33 Відповісти
 
 