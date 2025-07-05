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Новости Санкции против России
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Санкции против РФ прекратят атаки Кремля на украинские города, — глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Глава МИД Австрии Майньль-Райзингер о санкциях против РФ

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала к усилению санкций против РФ. Это, по ее мнению, заставит Россию остановить ежедневные атаки на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в сети Х.

"С тех пор, как Украина заявила о готовности к настоящим мирным переговорам и прекращению огня, Россия каждую ночь накрывает Украину все более жестокими атаками. Количество погибших гражданских постоянно растет в течение последних недель", - отмечает Майнль-Райзингер.

Также глава австрийского МИД напомнила, что во время российской атаки 4 июля был поврежден консульский отдел посольства Польши в Киеве.

"Давление на Россию ради настоящего мира и прекращения убийств должно быть усилено", - подчеркнула Майнль-Райзингер.

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Автор: 

Австрия (832) россия (96502) санкции (11608)


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путину ваши санкции - до дупы
Потому что вы все продажные
На словах такие все правильные
Совестливые
А как до дела доходит
Вас всех интересует только бабло
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05.07.2025 12:53 Ответить
Посадити фыца й орбана в дурдом і можете нарощувати санкції. Без цього ніяк.
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05.07.2025 12:56 Ответить
В Австрии своих Орбанов - хоть греби
Там поклонников ФСБ в разы больше ,чем в Угорщине
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05.07.2025 12:57 Ответить
Не припинять, лише мільйони ракет та дронів знищивши кілька мільйонів кацапів заставлять це зробити!
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05.07.2025 12:53 Ответить
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05.07.2025 12:54 Ответить
Це вона серйозно каже, чи знову труднощі перекладу?
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05.07.2025 13:36 Ответить
 
 