Санкції проти РФ припинять атаки Кремля на українські міста, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала до посилення санкцій проти РФ. Це, на її думку, змусить Росію зупинити щоденні атаки на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у мережі Х.

"Відтоді, як Україна заявила про готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, Росія щоночі накриває Україну дедалі жорстокішими атаками. Кількість загиблих цивільних постійно зростає протягом останніх тижнів", — наголошує Майнль-Райзінгер.

Також очільниця австрійського МЗС нагадала, що під час російської атаки 4 липня було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі в Києві.

"Тиск на Росію заради справжнього миру та припинення вбивств має бути посилений", — наголосила Майнль-Райзінгер.

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