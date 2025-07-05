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Новини Санкції проти Росії
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Санкції проти РФ припинять атаки Кремля на українські міста, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер про санкції проти РФ

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала до посилення санкцій проти РФ. Це, на її думку, змусить Росію зупинити щоденні атаки на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у мережі Х.

"Відтоді, як Україна заявила про готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, Росія щоночі накриває Україну дедалі жорстокішими атаками. Кількість загиблих цивільних постійно зростає протягом останніх тижнів", — наголошує Майнль-Райзінгер.

Також очільниця австрійського МЗС нагадала, що під час російської атаки 4 липня було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі в Києві.

"Тиск на Росію заради справжнього миру та припинення вбивств має бути посилений", — наголосила Майнль-Райзінгер.

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Автор: 

Австрія (987) росія (66560) санкції (12313)


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путину ваши санкции - до дупы
Потому что вы все продажные
На словах такие все правильные
Совестливые
А как до дела доходит
Вас всех интересует только бабло
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05.07.2025 12:53 Відповісти
Посадити фыца й орбана в дурдом і можете нарощувати санкції. Без цього ніяк.
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05.07.2025 12:56 Відповісти
В Австрии своих Орбанов - хоть греби
Там поклонников ФСБ в разы больше ,чем в Угорщине
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05.07.2025 12:57 Відповісти
Не припинять, лише мільйони ракет та дронів знищивши кілька мільйонів кацапів заставлять це зробити!
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05.07.2025 12:53 Відповісти
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05.07.2025 12:54 Відповісти
Це вона серйозно каже, чи знову труднощі перекладу?
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05.07.2025 13:36 Відповісти
 
 