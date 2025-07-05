Санкції проти РФ припинять атаки Кремля на українські міста, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер
Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала до посилення санкцій проти РФ. Це, на її думку, змусить Росію зупинити щоденні атаки на Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у мережі Х.
"Відтоді, як Україна заявила про готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню, Росія щоночі накриває Україну дедалі жорстокішими атаками. Кількість загиблих цивільних постійно зростає протягом останніх тижнів", — наголошує Майнль-Райзінгер.
Також очільниця австрійського МЗС нагадала, що під час російської атаки 4 липня було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі в Києві.
"Тиск на Росію заради справжнього миру та припинення вбивств має бути посилений", — наголосила Майнль-Райзінгер.
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Потому что вы все продажные
На словах такие все правильные
Совестливые
А как до дела доходит
Вас всех интересует только бабло
Там поклонников ФСБ в разы больше ,чем в Угорщине