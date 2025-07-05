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Демченко о российском триколоре на ПП "Гремяч": Враг здесь не закрепился. Это информационный вброс

Андрей Демченко

Российский флаг на ПП "Гремяч", расположенный на границе РФ и Украины в Черниговской области, вражеская пропаганда использовала как вброс.

Об этом в телеэфире сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фактически, вывесив свой триколор в пункте пропуска "Гремяч", который находится почти на самой границе с Россией, российская пропаганда могла бы также использовать это для того, что фактически они захватили эту территорию. Неоднократно подобное фиксировалось и в пределах Сумской области в предыдущие годы, Харьковщины, когда такими же действиями Россия потом показывала это как победу, и использовала такие информационные поводы для того, чтобы возвеличивать свои действия против нашего государства", - сказал Демченко.

Поэтому, добавил спикер, после того, как аэроразведка ГПСУ обнаружила этот триколор, подразделения Вооруженных сил Украины, сразу его уничтожили.

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"Мы показываем, что враг здесь не закрепился, а это только его информационный такой вброс", - сказал Демченко.

Автор: 

Госпогранслужба (6660) Демченко Андрей (303) Черниговская область (1192) Новгород-Северский район (27) Гремяч (2)


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В телемарафьйоне вкид?
Не вірю. Марафьйон - це святе.
Накуй нам дронів, марафьйон давай.
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05.07.2025 13:59 Ответить
російський триколор

Расістскій пріколор...
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05.07.2025 14:14 Ответить
речник... далі не читав.
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05.07.2025 14:25 Ответить
Бла-бла-бла. Давайте поставим свой прапор в кацапском селе и сделаем свой инфовкид. Ну, это ж легко, да?
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05.07.2025 14:34 Ответить
 
 