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Демченко про російський триколор на ПП "Грем’яч": Ворог тут не закріпився. Це інформаційний вкид

Андрій Демченко

Російський прапор на ПП "Гремʼяч", розташований на кордоні РФ та України в Чернігівській області ворожа пропаганда використала як вкид.

Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фактично, вивісивши свій триколор в пункті пропуску "Гримʼяч", який знаходиться майже на самому кордоні з Росією, російська пропаганда могла б також використовувати це для того, що фактично вони захопили цю територію. Неодноразово подібне фіксувалося і в межах Сумської області в попередні роки, Харківщини, коли такими ж самими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави", - сказав Демченко.

Тому, додав речник, після того, як аеророзвідка ДПСУ виявила цей триколор, підрозділи Збройних сил України одразу його знищили.

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"Ми показуємо, що ворог тут не закріпився, а це тільки його інформаційний такий вкид", - сказав Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6224) Демченко Андрій (366) Чернігівська область (969) Новгород-Сіверський район (27) Грем’яч (1)


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В телемарафьйоне вкид?
Не вірю. Марафьйон - це святе.
Накуй нам дронів, марафьйон давай.
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05.07.2025 13:59 Відповісти
російський триколор

Расістскій пріколор...
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05.07.2025 14:14 Відповісти
речник... далі не читав.
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05.07.2025 14:25 Відповісти
Бла-бла-бла. Давайте поставим свой прапор в кацапском селе и сделаем свой инфовкид. Ну, это ж легко, да?
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05.07.2025 14:34 Відповісти
 
 