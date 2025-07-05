Демченко про російський триколор на ПП "Грем’яч": Ворог тут не закріпився. Це інформаційний вкид

Російський прапор на ПП "Гремʼяч", розташований на кордоні РФ та України в Чернігівській області ворожа пропаганда використала як вкид.

Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фактично, вивісивши свій триколор в пункті пропуску "Гримʼяч", який знаходиться майже на самому кордоні з Росією, російська пропаганда могла б також використовувати це для того, що фактично вони захопили цю територію. Неодноразово подібне фіксувалося і в межах Сумської області в попередні роки, Харківщини, коли такими ж самими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави", - сказав Демченко.

Тому, додав речник, після того, як аеророзвідка ДПСУ виявила цей триколор, підрозділи Збройних сил України одразу його знищили.

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"Ми показуємо, що ворог тут не закріпився, а це тільки його інформаційний такий вкид", - сказав Демченко.