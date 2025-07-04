ЗСУ знищили російський триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. ВIДЕО
Українські захисники знищили російський прапор, який загарбники встановили на кордоні з Чернігівщиною у районі ПП "Грем'яч".
Відео поширив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області.
"Ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою. Однак, чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор", - повідомили у командуванні.
Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено, додав Генштаб.
У ЗСУ запевнили, що ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони.
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це, для порівняння.....
прикордонниками !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
- одне питання - а доки кацапи залазили на ту вишку і встановлювали там прапорець - ніхто нічого і не бачив ?