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ЗСУ знищили російський триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. ВIДЕО

Українські захисники знищили російський прапор, який загарбники встановили на кордоні з Чернігівщиною у районі ПП "Грем'яч".

Відео поширив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області.

"Ворог інколи вдається до подібних провокацій у прикордонних з Україною районах з пропагандистською метою. Однак, чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор", - повідомили у командуванні.

Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено, додав Генштаб.

У ЗСУ запевнили, що ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили встановлений окупантами російський триколор на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6910) прапор (488) Чернігівська область (966) Новгород-Сіверський район (26) Грем’яч (1)


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київ, зі вчора з 22:00 до 4:00 ранку гвалтували шахедами, балістикою та ракетами?
це, для порівняння.....
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04.07.2025 15:11 Відповісти
Смердючий триколор був знищений нашими
прикордонниками !!
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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04.07.2025 15:15 Відповісти
Ура! Перемога!...
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04.07.2025 15:23 Відповісти
Розказували хлопці, прикордонники - у Грем"ячі, недалеко від їх розташування, жило одне "чудо". Як напивалося, так у бік прикордонників горлало проросійські лозунги, та "Путіна звало"... Через деякий час "Путін прийшов" - з-за поребрика" прилетів артснаряд, і розніс йому хату... Куди подівся любитель "русскава мира" - вони не знають...
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04.07.2025 15:35 Відповісти
українські прикордонники вчасно виявили Джерело: https://censor.net/ua/v3561544
- одне питання - а доки кацапи залазили на ту вишку і встановлювали там прапорець - ніхто нічого і не бачив ?
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04.07.2025 15:22 Відповісти
Якщо немає щось позитивного то ось такі новини.
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04.07.2025 15:29 Відповісти
Чому цю новину жирним виділили ?
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04.07.2025 15:41 Відповісти
Кацапи нам будинки з людьми нищать, а ми їм трикодор- це потужно як зе наказав.
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04.07.2025 15:42 Відповісти
 
 