Верховный Суд отменил запрет пророссийской партии "Наш край", в которую входили предатели Деркач и Сальдо, - ЦПК

Верховный Суд на этой неделе отменил запрет пророссийской партии "Наш край".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

"Представьте только. Судьи Верховного Суда возобновили деятельность партии, негласным лидером которой был предатель Андрей Деркач. Деркач, который сбежал в рф и стал членом верхней палаты парламента. К тому же членом комитета безопасности и обороны (!)

Другим членом "Нашего края" был Владимир Сальдо, который перешел на сторону врага и сейчас возглавляет оккупантскую администрацию на левом берегу Херсонщины", - напоминают в ЦПК.

А еще, как отмечается, в этой партии была куча бывших регионалов и мелких чиновников, многие из которых пошли на сотрудничество с врагом. Но судьи Верховного Суда не увидели в этом ничего плохого.

Судьи с паспортами рф типа Львова и Симоненко, судьи с подозрением в коррупции типа Князева, судьи с непонятными доходами типа Стефанов, Жукова и Дашутина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ о запрете партии "Наш край: Отдельные экс-руководители и функционеры этой политсилы причастны к проведению подрывной деятельности против Украины

Теперь судьи, которые восстанавливают деятельность откровенно пророссийской партии. А не слишком ли много скандалов вокруг ключевого суда?

Но похоже, что Офис президента такой Верховный Суд вполне устраивает, а депутаты продвигают законопроекты, которые защищают судей от увольнения.