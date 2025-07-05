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Верховный Суд отменил запрет пророссийской партии "Наш край", в которую входили предатели Деркач и Сальдо, - ЦПК

наш край

Верховный Суд на этой неделе отменил запрет пророссийской партии "Наш край".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.

"Представьте только. Судьи Верховного Суда возобновили деятельность партии, негласным лидером которой был предатель Андрей Деркач. Деркач, который сбежал в рф и стал членом верхней палаты парламента. К тому же членом комитета безопасности и обороны (!)

Другим членом "Нашего края" был Владимир Сальдо, который перешел на сторону врага и сейчас возглавляет оккупантскую администрацию на левом берегу Херсонщины", - напоминают в ЦПК.

А еще, как отмечается, в этой партии была куча бывших регионалов и мелких чиновников, многие из которых пошли на сотрудничество с врагом. Но судьи Верховного Суда не увидели в этом ничего плохого.

Судьи с паспортами рф типа Львова и Симоненко, судьи с подозрением в коррупции типа Князева, судьи с непонятными доходами типа Стефанов, Жукова и Дашутина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ о запрете партии "Наш край: Отдельные экс-руководители и функционеры этой политсилы причастны к проведению подрывной деятельности против Украины

Теперь судьи, которые восстанавливают деятельность откровенно пророссийской партии. А не слишком ли много скандалов вокруг ключевого суда?

Но похоже, что Офис президента такой Верховный Суд вполне устраивает, а депутаты продвигают законопроекты, которые защищают судей от увольнения.

Автор: 

Верховный Суд (1100) Наш край (19) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+2
це саме те, що я називаю реванш і *******...
младиї ригі правять бал, і щє хтось думає, шо з цiєю гнидотою можна здобути преремогу?
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05.07.2025 14:34 Ответить
+1
Ніхерасє! Оце так оперативність!
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05.07.2025 14:30 Ответить
+1
Браво!

зеВладі.
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05.07.2025 14:31 Ответить
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Ніхерасє! Оце так оперативність!
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05.07.2025 14:30 Ответить
Браво!

зеВладі.
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05.07.2025 14:31 Ответить
Цій країні потрібен свій "суддя Дредд"...
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05.07.2025 14:32 Ответить
це саме те, що я називаю реванш і *******...
младиї ригі правять бал, і щє хтось думає, шо з цiєю гнидотою можна здобути преремогу?
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05.07.2025 14:34 Ответить
Що ви пропонуєте?
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05.07.2025 14:37 Ответить
баранами пропоную не бути,,,
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05.07.2025 14:40 Ответить
Просто, зеленський "не вкурсе"!, Ато б він порозганяв, цей суд, якби єрмак дозволив...
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05.07.2025 14:35 Ответить
Не забудьте цим суддям втулити пенсію 100 тис - заслужили
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05.07.2025 14:35 Ответить
За які тяжкі заслуги /гріхи/ хто їм втулив такі солідні пенсії?
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05.07.2025 14:44 Ответить
в свій чяс пан Лінч не сумнівався...
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05.07.2025 14:36 Ответить
Тоді, Народ України сам судитиме членів цієї партії, як судив членів ОПЗЖ, КПУ, СПУ!
Замало їм не покажеться!
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05.07.2025 14:36 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2025 14:43 Ответить
Не смішить,мудрий народ України ще раз обере когось типу зелайна блд.
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05.07.2025 14:44 Ответить
а дії судді не можна розцінювати як праця на ворога та держзрада??
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05.07.2025 14:37 Ответить
ЯКИЙ ЗЕПІДАР ТАКИЙ І СУД...ЩО ТУТ НЕЯСНОГО....
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05.07.2025 14:41 Ответить
Как же хочется пристрелить этих судей …
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05.07.2025 14:44 Ответить
разом із тими хто "призначав"! в одну яму!
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05.07.2025 14:46 Ответить
всім бажаючим пропоную подивитися склад цього "суду" призначеного "довічно" КІМ та КОЛИ!
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05.07.2025 14:45 Ответить
ПЕРЕМОГА !!!!! ВСІХ НАД ВСІМА !!!!! ОСОБЛИВО ВЛАДИ НАД ВЛАСНИМ НАРОДОМ!!!!! Петька реформу суддів розпочав і не довів до кінця, або зробив так, як вигідно великим бабкам. Ну а зелені не сильно й напрягались щось змінити. Всім їм велике дякую.
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05.07.2025 14:45 Ответить
"Тепер судді, які відновлюють діяльність відверто проросійської партії. А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?
Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення."

Це новина чи це авторський блог? Журналістика-- ні не чули.
Навіщо, як журналісту, розписати і розібрати причини такого рішення ВС? Якщо можна як абізяни просто накидувати гівна на вентилятор.
Стандарти журналістики україни -- дійсно вражають.
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05.07.2025 14:46 Ответить
Суддів Верховного Суду які винесли таке рішення, повинна замучити совість, після чого вони зроблять собі харакірі!(якщо вини самі не схочуть зробити цю процедуру, то їм потрібно допомогти щоб вони її зробили)
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05.07.2025 14:47 Ответить
Це все що потрібно знати про нашу країну. Доки не винесемо старе лахміття з влади назавжди ( а часу вже не залишилось , бо ми галопом біжимо у кацапію) доти будемо жити в гівні (в кацапії напевно)
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05.07.2025 14:48 Ответить
коли до вас дійде, що з "цими" країну не зберегти, а тільки віддати *****?
тоді і буде діло, а поки що стійте на цирлах і нийте "не можна під час війни"...
два рази можна було, а в третій не можна?
самі себе загнали в пастку...
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05.07.2025 14:50 Ответить
На майдані, прилюдно, паскудам, які винесли це рішення, відрубати руки...., по самі гланди.
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05.07.2025 14:50 Ответить
До речі, а прізвища у цих уйобків є ???
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05.07.2025 14:51 Ответить
Кількість суддів Верховного Суду Канади : 9 , США 9 , Вел.БРИТАНІЇ 12 ....... в Україні 150 з гаком ....і кажуть що не вистачає....дуже багато справ ., роботи ....../ мабуть більше , ніж у США ? // ..... Ось де ще одна годівниця прихована у шахраїв.....
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05.07.2025 14:52 Ответить
Безсумнівно перемога. Потужна👍
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05.07.2025 14:52 Ответить
 
 