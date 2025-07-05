Верховный Суд отменил запрет пророссийской партии "Наш край", в которую входили предатели Деркач и Сальдо, - ЦПК
Верховный Суд на этой неделе отменил запрет пророссийской партии "Наш край".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПК.
"Представьте только. Судьи Верховного Суда возобновили деятельность партии, негласным лидером которой был предатель Андрей Деркач. Деркач, который сбежал в рф и стал членом верхней палаты парламента. К тому же членом комитета безопасности и обороны (!)
Другим членом "Нашего края" был Владимир Сальдо, который перешел на сторону врага и сейчас возглавляет оккупантскую администрацию на левом берегу Херсонщины", - напоминают в ЦПК.
А еще, как отмечается, в этой партии была куча бывших регионалов и мелких чиновников, многие из которых пошли на сотрудничество с врагом. Но судьи Верховного Суда не увидели в этом ничего плохого.
Судьи с паспортами рф типа Львова и Симоненко, судьи с подозрением в коррупции типа Князева, судьи с непонятными доходами типа Стефанов, Жукова и Дашутина.
Теперь судьи, которые восстанавливают деятельность откровенно пророссийской партии. А не слишком ли много скандалов вокруг ключевого суда?
Но похоже, что Офис президента такой Верховный Суд вполне устраивает, а депутаты продвигают законопроекты, которые защищают судей от увольнения.
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зеВладі.
младиї ригі правять бал, і щє хтось думає, шо з цiєю гнидотою можна здобути преремогу?
Замало їм не покажеться!
Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення."
Це новина чи це авторський блог? Журналістика-- ні не чули.
Навіщо, як журналісту, розписати і розібрати причини такого рішення ВС? Якщо можна як абізяни просто накидувати гівна на вентилятор.
Стандарти журналістики україни -- дійсно вражають.
тоді і буде діло, а поки що стійте на цирлах і нийте "не можна під час війни"...
два рази можна було, а в третій не можна?
самі себе загнали в пастку...