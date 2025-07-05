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Верховний Суд скасував заборону проросійської партії "Наш край", до якої входили зрадники Деркач та Сальдо, - ЦПК

наш край

Верховний Суд цього тижня скасував заборону проросійської партії "Наш край".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.

"Уявіть тільки. Судді Верховного Суду відновили діяльність партії, негласним лідером якої був зрадник Андрій Деркач. Деркач, який втік до рф і став членом верхньої палати парламенту. До того ж членом комітету безпеки і оборони (!)

Іншим членом "Нашого краю" був Володимир Сальдо, який перейшов на бік ворога і зараз очолює окупантську адміністрацію на лівому березі Херсонщини", - нагадують у ЦПК.

А ще, як зазначається, в цій партії була купа колишніх регіоналів та дрібних чиновників, багато з яких пішли на співпрацю з ворогом. Але судді Верховного Суду не побачили в цьому нічого поганого.

Судді з паспортами рф типу Львова та Сімоненко, судді з підозрою в корупції типу Князєва, судді з незрозумілими статками типу Стефанів, Жукова та Дашутіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ про заборону партії "Наш край: Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України

Тепер судді, які відновлюють діяльність відверто проросійської партії. А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?

Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення.

Автор: 

Верховний Суд (1195) Наш Край (18) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+35
це саме те, що я називаю реванш і *******...
младиї ригі правять бал, і щє хтось думає, шо з цiєю гнидотою можна здобути преремогу?
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05.07.2025 14:34 Відповісти
+27
Не забудьте цим суддям втулити пенсію 100 тис - заслужили
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05.07.2025 14:35 Відповісти
+23
Цій країні потрібен свій "суддя Дредд"...
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05.07.2025 14:32 Відповісти
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Ніхерасє! Оце так оперативність!
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05.07.2025 14:30 Відповісти
готуються до "Путін приди !"
А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?
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05.07.2025 15:25 Відповісти
Браво!

зеВладі.
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05.07.2025 14:31 Відповісти
Цій країні потрібен свій "суддя Дредд"...
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05.07.2025 14:32 Відповісти
А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?
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05.07.2025 15:26 Відповісти
Лінч
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05.07.2025 15:57 Відповісти
це саме те, що я називаю реванш і *******...
младиї ригі правять бал, і щє хтось думає, шо з цiєю гнидотою можна здобути преремогу?
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05.07.2025 14:34 Відповісти
Що ви пропонуєте?
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05.07.2025 14:37 Відповісти
баранами пропоную не бути,,,
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05.07.2025 14:40 Відповісти
Ви ніпанімаєте, вже з назви "Наш край" вже ясно, що задача цієї партії є розвал і знищення України. Тобто та територія де вони захоплять владу то не Україна, їхній край. І значна частина виборців це підтримує. Отакий "раздрай" на угоду кремлівським фашистам.
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05.07.2025 15:26 Відповісти
вони вже захoпили всю країну і ваші мізкі і роблять і з тим і з іншим шо хочють - і це таки другоє...
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05.07.2025 15:32 Відповісти
а ви і не помітили...
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05.07.2025 15:34 Відповісти
Просто, зеленський "не вкурсе"!, Ато б він порозганяв, цей суд, якби єрмак дозволив...
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05.07.2025 14:35 Відповісти
Не забудьте цим суддям втулити пенсію 100 тис - заслужили
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05.07.2025 14:35 Відповісти
За які тяжкі заслуги /гріхи/ хто їм втулив такі солідні пенсії?
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05.07.2025 14:44 Відповісти
прізвище це тут називати не можна - про нього тільки хороше або нічого!
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05.07.2025 14:56 Відповісти
Мабуть хотіли шо б з такими зарплатами і пенсіями вони не крали - але ж судді доказали що одне другому не мішає - за такої поведінки вже можна було б їх приземлити
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05.07.2025 15:21 Відповісти
а може це називається ХАБР? ну що б "судили" "правильно"!
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05.07.2025 15:32 Відповісти
Та що Ви таке кажете! Вони що, жебраки?
Якщо прокурор району вийшов на пенсію в 40 років і має пенсію більше 250 тисяч грн., то суддя Верховного Суду якупенсію повинен отримувати?
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05.07.2025 15:30 Відповісти
Це шось сильно - може він чорнобилець?
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05.07.2025 15:34 Відповісти
Ні, все в рамках діючих законів, якими через суд він потужно скористався: за шкідливість і небезпеку роботи, за вислугу років, за перевищення стажу та вислугу років та інша та муть.
На Цензорі пару тижнів назад була велика стаття.
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05.07.2025 15:37 Відповісти
Знайшов: прокурор Саханов, який працював у Білгород-Дністровській спеціалізованій прокуратурі, отримує 251,7 тис. пенсії.

https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/fea/nazvan-samyij-bogatyij-pensioner-sredi-prokurorov-poluchil-invalidnost-vsledstvie-vojnyi-esche-do-vojnyi-i-shokiroval-kosmicheskoj-*********.htm
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05.07.2025 15:43 Відповісти
Верховний суд, там пенсії від 200тис + 100тис за інвалідність + бойові.
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05.07.2025 16:05 Відповісти
в свій чяс пан Лінч не сумнівався...
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05.07.2025 14:36 Відповісти
Тоді, Народ України сам судитиме членів цієї партії, як судив членів ОПЗЖ, КПУ, СПУ!
Замало їм не покажеться!
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05.07.2025 14:36 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2025 14:43 Відповісти
Не смішить,мудрий народ України ще раз обере когось типу зелайна блд.
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05.07.2025 14:44 Відповісти
А хіба щось трапилося з членами ОПЗЖ? Здається, вони продовжують приспівуючи "працювати" у ВРУ та в міських радах по всій країні.
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05.07.2025 14:58 Відповісти
Народ України буде судити і членів цієї партії,і суддів які прголосували за відміну заборони проросійської партії "Наш край"
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05.07.2025 15:17 Відповісти
добре б ще і тих, хто їх призначив!
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05.07.2025 15:34 Відповісти
цілком згодний і застосовувати суд Лінча
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05.07.2025 15:44 Відповісти
а дії судді не можна розцінювати як праця на ворога та держзрада??
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05.07.2025 14:37 Відповісти
А хто ж їх судитиме? Судді/прокурори/МВС/СБУ/НАЗК/ДБР/депутати і т.д. + кримінал - всі пов'язані баблом. Така реальність. Генпрокурором призначають людину, котра не пройшла перевірку доброчесності. Сотні чинуш з відкритими справами за хабарництво та непідтвердженими доходами продовжують керувати країною. Кому ми можемо на них поскаржитися?
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05.07.2025 15:03 Відповісти
ЯКИЙ ЗЕПІДАР ТАКИЙ І СУД...ЩО ТУТ НЕЯСНОГО....
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05.07.2025 14:41 Відповісти
Как же хочется пристрелить этих судей …
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05.07.2025 14:44 Відповісти
разом із тими хто "призначав"! в одну яму!
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05.07.2025 14:46 Відповісти
всім бажаючим пропоную подивитися склад цього "суду" призначеного "довічно" КІМ та КОЛИ!
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05.07.2025 14:45 Відповісти
ПЕРЕМОГА !!!!! ВСІХ НАД ВСІМА !!!!! ОСОБЛИВО ВЛАДИ НАД ВЛАСНИМ НАРОДОМ!!!!! Петька реформу суддів розпочав і не довів до кінця, або зробив так, як вигідно великим бабкам. Ну а зелені не сильно й напрягались щось змінити. Всім їм велике дякую.
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05.07.2025 14:45 Відповісти
"Тепер судді, які відновлюють діяльність відверто проросійської партії. А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?
Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення."

Це новина чи це авторський блог? Журналістика-- ні не чули.
Навіщо, як журналісту, розписати і розібрати причини такого рішення ВС? Якщо можна як абізяни просто накидувати гівна на вентилятор.
Стандарти журналістики україни -- дійсно вражають.
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05.07.2025 14:46 Відповісти
Суддів Верховного Суду які винесли таке рішення, повинна замучити совість, після чого вони зроблять собі харакірі!(якщо вини самі не схочуть зробити цю процедуру, то їм потрібно допомогти щоб вони її зробили)
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05.07.2025 14:47 Відповісти
Совість? А скільки це коштує?
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05.07.2025 15:24 Відповісти
Це все що потрібно знати про нашу країну. Доки не винесемо старе лахміття з влади назавжди ( а часу вже не залишилось , бо ми галопом біжимо у кацапію) доти будемо жити в гівні (в кацапії напевно)
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05.07.2025 14:48 Відповісти
коли до вас дійде, що з "цими" країну не зберегти, а тільки віддати *****?
тоді і буде діло, а поки що стійте на цирлах і нийте "не можна під час війни"...
два рази можна було, а в третій не можна?
самі себе загнали в пастку...
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05.07.2025 14:50 Відповісти
На майдані, прилюдно, паскудам, які винесли це рішення, відрубати руки...., по самі гланди.
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05.07.2025 14:50 Відповісти
До речі, а прізвища у цих уйобків є ???
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05.07.2025 14:51 Відповісти
Кількість суддів Верховного Суду Канади : 9 , США 9 , Вел.БРИТАНІЇ 12 ....... в Україні 150 з гаком ....і кажуть що не вистачає....дуже багато справ ., роботи ....../ мабуть більше , ніж у США ? // ..... Ось де ще одна годівниця прихована у шахраїв.....
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05.07.2025 14:52 Відповісти
А коло кожного судді ще табун різнокаліберних "прилипал".
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05.07.2025 15:09 Відповісти
Безсумнівно перемога. Потужна👍
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05.07.2025 14:52 Відповісти
"Український вибір"
на черзі.
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05.07.2025 14:54 Відповісти
Адекватна частина суспільства давно би знесла це болото . Тільки ніхто не знає як це зробити в даних обставинах щоб кацапи не скористались.
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05.07.2025 14:55 Відповісти
Погана тактика, коли влада заграє з відкритими ворогами всередині країни. Роблять це для майбутніх виборів та щоб мати кишенькову опозицію. Це самовбивча тактика.
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05.07.2025 14:57 Відповісти
так і готовлять закриття судів , Ну і бачим спеців які готовили документи на заборону партії
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05.07.2025 14:59 Відповісти
подивіться як обурена тупа біомаса! а їм би розповісти КОЛИ та ХТО призначив ПОЖИТТЄВО цей склад "суддів"! для справедливості! щоб стріли "обурення" летіли за адресою!
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05.07.2025 14:59 Відповісти
Хай тоді, ті "судді" і ті хто їх призначив, тому що "незалежна" суддівська влада незалежна тільки від народу якій згідно Конституції є джерелом влади, але на ділі залежні від тих хто їх призначає і звільняє, йдуть на передову і виконують свій громадянський обовязок по захисту країни, а не кришують партію окупантів. А на їх місце потрібно набрати нових суддів, з пердової, які захищали цю країну.
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05.07.2025 15:00 Відповісти
І бажано щоб це були не "популярні речники та блогери", котрі не вилазять з ефірів.
А також не "волонтери" на кшталт Притули чи Стерненка. Вони всі сидять на прикормі у влади.
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05.07.2025 15:12 Відповісти
Ну а з ким же сн в новому скликанні вру коаліцію буду створювати?Не з єс же
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05.07.2025 15:01 Відповісти
"...Еще полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный суд - честным, справедливым, некоррумпированным. Осуществились ли эти мечты? Ставки делать пока рано, но мне кажется, как для президента и гражданина, важным и принципиальным был тот факт, что есть баланс независимости и ответственности высшей судебной инстанции" Порошенко Петя
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05.07.2025 15:07 Відповісти
коли треба захищятися і мова йде за твoє і твоїх дітей існування то треба захищатися на 360, а не на 180...
і це все ниття "не можна бубу міняти" вже закоцало
ні не можна - а вже перезріло....
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05.07.2025 15:08 Відповісти
Справа портнова живе
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05.07.2025 15:08 Відповісти
То може питання не лише в суддях ?
Бо вони ніколи не діють самостійно - лише в зв'язці з прокурорами і адвокатами !
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05.07.2025 15:09 Відповісти
Скоріше з кураторами от оп
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05.07.2025 15:12 Відповісти
А це все завжди була і є одна Система !
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05.07.2025 16:18 Відповісти
«Суддів на мило»!
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05.07.2025 15:09 Відповісти
Верховний Суд скасував заборону проросійської партії "Наш край" ...
Ну і що тут дивного проросійський суд просто повинен був це зробити, бо гроші так не дають їх відпрацювати треба. А ще Кирило пообіцяв його зробити православним, з врученням погон фсб. І управи на це дерьмо немає, бо вони самі пишуть закони.
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05.07.2025 15:10 Відповісти
"...Действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных інстанцій."_______це нагадування тим, хто намагається ЧУЖІ гріхи та злочини перекласти на нинішнє керівництво країни
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05.07.2025 15:12 Відповісти
Потужно.
Єдино що бачу реальним, для спасіння мирняка - вимагати щоб ЕС виділяло кошти не на "велике крадійництво" а на переселення Українців до себе, чи на кордон західних областей. І гроші тільки індивідуальні картки людей, ніяких сум чиновникам!! На 99% вони не придатні, система згнила
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05.07.2025 15:13 Відповісти
Коли ж сам деркач повернеться до вру?
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05.07.2025 15:14 Відповісти
Гроші зроблять все! Ще членом цієї партії був Єфімов Максим-ексдепутат.
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05.07.2025 15:17 Відповісти
А чого ще чекати від суддів, коли ними керують щупальця спрута ФСБ. Одне щупальце-портнова відрубали, а остальні "працюють".
Вочевидь, вибори 2019 року -це спецоперація фсб-шників путіна для знищення української держави руками зеленого кодла!
1.Посадити в крісло президента України "какуюразницу, "свАево парня из народа" з мізками "буратіни";
2.Привести в ВР набраних з вулиці "депутатів" "монобільшості", "кріпаків"-кнопкодавів без мізків; 3."Наводнити" владу України новими і "активізувати" стару фсб-шну агентуру, як в офісі президента, так і в других гілках влади.
Справжнє прізвище Зєлєнскава і є - Буратіно ( тобто - патологічний брехун!) Навіть - місце народження його є брехнею, адже народився, і до 4 років він жив у Монголії. А в перший клас пішов у Москві (де його батько тоді захищав дисертацію.) І вся " історія" цього "дєятєля" є суцільною брехнею! Але наш "лохоелекторат" - такий довірливий !!!
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05.07.2025 15:18 Відповісти
Добавлю від прочитаного в Чекалкіна:

https://www.youtube.com/@Chekalkyn

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/Ugkx7emQZSI2UFd_7Jd1cIJQPSdqdfc4Au5- 20 годин тому

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Війну зупинить - брехав!
Жодного кумівства - брехав!
Жодних Свинарчуків - брехав!
Тарифи зменшать - брехав!
Поверну українців - брехав!
Кортежів не буде - брехав!
Продасть авіапарк - брехав!
Зменшить та перенесе АП - брехав!
Боротьба з олігархами - брехав!
У нього немає офшорів - брехав!
Закрив бізнес в Росії - брехав!
Воно бреше як дихає. А дихає воно постійно...
Gary57911146: Єрмак і Татаров були названі Великобританією агентами Кремля. Керівництво МІ6 проводило свого часу о спеціальну зустріч з Зеленським, щоб пояснити хто є хто. Але він не зреагував на це, як і на попередження США про повномасштабне вторгнення Олег Леусенко: Це підтверджувалось багатьма політиками, в т.ч. Ю. Луценком та Г. Омельченком. Крім МІ6, наявність кротів рф в ОПі підтверджувало і ЦРУ. Якщо Зеленський не звільняє і не віддає під суд агентів кремля, значить і версії про кремлівській проєкт Буратіно правдиві.
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05.07.2025 15:20 Відповісти
Це була виборча реклама, а потім від неї відмовилися.
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05.07.2025 16:18 Відповісти
Війну зупинить - брехав!
Після цього можна далі не читати ! Тобто - на думку цих бовдурів , Зеленський мав наказати ***** не починати вторгнення ?
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05.07.2025 16:20 Відповісти
партії "Наш край"

"Наша крайня плоть"!
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05.07.2025 15:21 Відповісти
Не у всіх вона є )))
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05.07.2025 15:41 Відповісти
прізвищє цієї їбанутісті - сістема
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05.07.2025 15:24 Відповісти
это же пропутинский суд,куда смотрит президент?
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05.07.2025 15:26 Відповісти
Не на часі. Не розхитуйте човен. Розберемось після війни.
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05.07.2025 15:36 Відповісти
Товсто.
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05.07.2025 15:51 Відповісти
Ні. Я не товстий.
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05.07.2025 16:18 Відповісти
що тут за воплі про зраду, а на якій підставі її(партію) заборонили ?
може це рішення було незаконним, але то таке.
на рахунок пояснень СБУ, то чому не заборонені СН Жопоблок та Юльківщина яка викохала чи не половину всіх зрадників...
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05.07.2025 15:37 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
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05.07.2025 15:47 Відповісти
,,А , судді хто ?"
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05.07.2025 15:38 Відповісти
ЗЄшобло разом з Пуйлом готуються до виборів до ВР повним ходом.
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05.07.2025 15:40 Відповісти
хтось вірить шо буба колись проведе такі чесні вибори,
які провів порошенко?
і тут не за порошенко голос, а за вибори
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05.07.2025 15:40 Відповісти
Пора уже в Украине применять суд Линча к некоторым судьям и их пособникам,так как правительству все по барабану.
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05.07.2025 15:41 Відповісти
Це називається СЮР...
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05.07.2025 15:43 Відповісти
Я б не проти щоб коли ці підари судді зібрались всім кодлом туди би влетів їм рідний "Іскандер"".
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05.07.2025 15:45 Відповісти
як казав мій знайомий, черношкірий до речі,
Лінч це не було проти чорних чи білих,
Лінч це було як протест проти своєвілля судів...
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05.07.2025 15:50 Відповісти
а те, що його ідеї почяв використовувати ку клус клан
до речі от так навскидку, а всі знають шо саме означяє "ку клус клан?"
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05.07.2025 16:04 Відповісти
Передьоргання затвора гвинтівки
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05.07.2025 16:14 Відповісти
5
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05.07.2025 16:17 Відповісти
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05.07.2025 16:12 Відповісти
портнікав - нелюдь.
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05.07.2025 16:20 Відповісти
 
 