Верховний Суд скасував заборону проросійської партії "Наш край", до якої входили зрадники Деркач та Сальдо, - ЦПК

Верховний Суд цього тижня скасував заборону проросійської партії "Наш край".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.

"Уявіть тільки. Судді Верховного Суду відновили діяльність партії, негласним лідером якої був зрадник Андрій Деркач. Деркач, який втік до рф і став членом верхньої палати парламенту. До того ж членом комітету безпеки і оборони (!)

Іншим членом "Нашого краю" був Володимир Сальдо, який перейшов на бік ворога і зараз очолює окупантську адміністрацію на лівому березі Херсонщини", - нагадують у ЦПК.

А ще, як зазначається, в цій партії була купа колишніх регіоналів та дрібних чиновників, багато з яких пішли на співпрацю з ворогом. Але судді Верховного Суду не побачили в цьому нічого поганого.

Судді з паспортами рф типу Львова та Сімоненко, судді з підозрою в корупції типу Князєва, судді з незрозумілими статками типу Стефанів, Жукова та Дашутіна.

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Тепер судді, які відновлюють діяльність відверто проросійської партії. А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?

Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення.