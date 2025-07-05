Верховний Суд скасував заборону проросійської партії "Наш край", до якої входили зрадники Деркач та Сальдо, - ЦПК
Верховний Суд цього тижня скасував заборону проросійської партії "Наш край".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПК.
"Уявіть тільки. Судді Верховного Суду відновили діяльність партії, негласним лідером якої був зрадник Андрій Деркач. Деркач, який втік до рф і став членом верхньої палати парламенту. До того ж членом комітету безпеки і оборони (!)
Іншим членом "Нашого краю" був Володимир Сальдо, який перейшов на бік ворога і зараз очолює окупантську адміністрацію на лівому березі Херсонщини", - нагадують у ЦПК.
А ще, як зазначається, в цій партії була купа колишніх регіоналів та дрібних чиновників, багато з яких пішли на співпрацю з ворогом. Але судді Верховного Суду не побачили в цьому нічого поганого.
Судді з паспортами рф типу Львова та Сімоненко, судді з підозрою в корупції типу Князєва, судді з незрозумілими статками типу Стефанів, Жукова та Дашутіна.
Тепер судді, які відновлюють діяльність відверто проросійської партії. А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?
Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чи не забагато скандалів навколо ключового суду?
зеВладі.
младиї ригі правять бал, і щє хтось думає, шо з цiєю гнидотою можна здобути преремогу?
Якщо прокурор району вийшов на пенсію в 40 років і має пенсію більше 250 тисяч грн., то суддя Верховного Суду якупенсію повинен отримувати?
На Цензорі пару тижнів назад була велика стаття.
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/fea/nazvan-samyij-bogatyij-pensioner-sredi-prokurorov-poluchil-invalidnost-vsledstvie-vojnyi-esche-do-vojnyi-i-shokiroval-kosmicheskoj-*********.htm
Замало їм не покажеться!
Але схоже, що Офіс президента такий Верховний Суд цілком влаштовує, а депутати просувають законопроєкти, які захищають суддів від звільнення."
Це новина чи це авторський блог? Журналістика-- ні не чули.
Навіщо, як журналісту, розписати і розібрати причини такого рішення ВС? Якщо можна як абізяни просто накидувати гівна на вентилятор.
Стандарти журналістики україни -- дійсно вражають.
тоді і буде діло, а поки що стійте на цирлах і нийте "не можна під час війни"...
два рази можна було, а в третій не можна?
самі себе загнали в пастку...
на черзі.
А також не "волонтери" на кшталт Притули чи Стерненка. Вони всі сидять на прикормі у влади.
і це все ниття "не можна бубу міняти" вже закоцало
ні не можна - а вже перезріло....
Бо вони ніколи не діють самостійно - лише в зв'язці з прокурорами і адвокатами !
Ну і що тут дивного проросійський суд просто повинен був це зробити, бо гроші так не дають їх відпрацювати треба. А ще Кирило пообіцяв його зробити православним, з врученням погон фсб. І управи на це дерьмо немає, бо вони самі пишуть закони.
Єдино що бачу реальним, для спасіння мирняка - вимагати щоб ЕС виділяло кошти не на "велике крадійництво" а на переселення Українців до себе, чи на кордон західних областей. І гроші тільки індивідуальні картки людей, ніяких сум чиновникам!! На 99% вони не придатні, система згнила
Вочевидь, вибори 2019 року -це спецоперація фсб-шників путіна для знищення української держави руками зеленого кодла!
1.Посадити в крісло президента України "какуюразницу, "свАево парня из народа" з мізками "буратіни";
2.Привести в ВР набраних з вулиці "депутатів" "монобільшості", "кріпаків"-кнопкодавів без мізків; 3."Наводнити" владу України новими і "активізувати" стару фсб-шну агентуру, як в офісі президента, так і в других гілках влади.
Справжнє прізвище Зєлєнскава і є - Буратіно ( тобто - патологічний брехун!) Навіть - місце народження його є брехнею, адже народився, і до 4 років він жив у Монголії. А в перший клас пішов у Москві (де його батько тоді захищав дисертацію.) І вся " історія" цього "дєятєля" є суцільною брехнею! Але наш "лохоелекторат" - такий довірливий !!!
https://www.youtube.com/@Chekalkyn
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкинhttps://www.youtube.com/post/Ugkx7emQZSI2UFd_7Jd1cIJQPSdqdfc4Au5- 20 годин тому
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Війну зупинить - брехав!
Жодного кумівства - брехав!
Жодних Свинарчуків - брехав!
Тарифи зменшать - брехав!
Поверну українців - брехав!
Кортежів не буде - брехав!
Продасть авіапарк - брехав!
Зменшить та перенесе АП - брехав!
Боротьба з олігархами - брехав!
У нього немає офшорів - брехав!
Закрив бізнес в Росії - брехав!
Воно бреше як дихає. А дихає воно постійно...
Gary57911146: Єрмак і Татаров були названі Великобританією агентами Кремля. Керівництво МІ6 проводило свого часу о спеціальну зустріч з Зеленським, щоб пояснити хто є хто. Але він не зреагував на це, як і на попередження США про повномасштабне вторгнення Олег Леусенко: Це підтверджувалось багатьма політиками, в т.ч. Ю. Луценком та Г. Омельченком. Крім МІ6, наявність кротів рф в ОПі підтверджувало і ЦРУ. Якщо Зеленський не звільняє і не віддає під суд агентів кремля, значить і версії про кремлівській проєкт Буратіно правдиві.
Після цього можна далі не читати ! Тобто - на думку цих бовдурів , Зеленський мав наказати ***** не починати вторгнення ?
"Наша крайня плоть"!
може це рішення було незаконним, але то таке.
на рахунок пояснень СБУ, то чому не заборонені СН Жопоблок та Юльківщина яка викохала чи не половину всіх зрадників...
які провів порошенко?
і тут не за порошенко голос, а за вибори
Лінч це не було проти чорних чи білих,
Лінч це було як протест проти своєвілля судів...
до речі от так навскидку, а всі знають шо саме означяє "ку клус клан?"