Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К
В субботу вечером, 5 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили ВС в 21:47.
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Леонід #587957
показать весь комментарий05.07.2025 22:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Weard Ead
показать весь комментарий06.07.2025 00:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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