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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К

В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

В субботу вечером, 5 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - сообщили ВС в 21:47.

Дополняется...

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Автор: 

Воздушные силы (2493) воздушная тревога (817)


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Зате в боневтіка була телефонна розмова з Трампом, "напевно найкраща за весь час"..
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05.07.2025 22:04 Ответить
Це не нормально. Паралізувати всю країну через один літак.
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06.07.2025 00:25 Ответить
 
 