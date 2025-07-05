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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт Міг-31К (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У суботу ввечері, 5 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 21:47. 

Оновлення: О 22:06 ПС повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Читайте також: Оголошували повітряну тривогу по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2833) повітряна тривога (947)


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Зате в боневтіка була телефонна розмова з Трампом, "напевно найкраща за весь час"..
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05.07.2025 22:04 Відповісти
 
 