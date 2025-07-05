Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт Міг-31К (оновлено)
У суботу ввечері, 5 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 21:47.
Оновлення: О 22:06 ПС повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.
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Леонід #587957
показати весь коментар05.07.2025 22:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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